Маленький принц. Игорь Добровольский отмечает юбилей

За «Фортуну» из Дюссельдорфа Добровольский забивал часто, но в солидных зарубежных клубах не преуспел. Фото: Gettyimages.ru

27 августа отметит 50-летие один из лучших футболистов России Игорь Добровольский. «ССФ» – о карьере полузащитника, которая должна была сложиться куда успешнее.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЫШОВЦА

Игорь Иванович ДОБРОВОЛЬСКИЙ РОДИЛСЯ 27 августа 1967 года в Одесской области. КАРЬЕРА ИГРОКА: выступал на позиции полузащитника за молдавские «Нистру» (1984–1985) и «Тилигус-Тирас» (2004–2005), московское «Динамо» (1986–1990, 1993–1994), испанский «Кастельон» (1990–1991), швейцарский «Серветт» (1991–1992), итальянский «Дженоа» (1992), французский «Марсель» (1993), испанский «Атлетико» (1994–1995), немецкую «Фортуну» (1996–1999). КАРЬЕРА ТРЕНЕРА: «Тилигус-Тирас» (2005–2006, играющий тренер), сборная Молдавии (2006–2009, с 23 декабря 2015 года по настоящее время), «Дачия» (2010–2013, 2015), «Верис» (2013–2014), «Сахалин» (2015). ДОСТИЖЕНИЯ: чемпион Франции (1993), победитель Лиги чемпионов (1993), олимпийский чемпион (1988), победитель молодежного чемпионата Европы (1990). Лучший футболист СССР 1990 года. Как тренер выигрывал чемпионат и Суперкубок Молдавии (2011). ЗА СБОРНУЮ СССР/СНГ/РОССИИ провел 47 матчей, забил 10 мячей. Участник ЧМ-1990, Евро-1992 и 1996.

Футбол в исполнении Игоря Добровольского был воздушным, завораживающим. Его движения, передачи, удары – театрально отточенными. Приняв участие в голевой атаке, Добрик, как любовно прозвали его болельщики, вздымал голову с пышной гривой и, сверкнув улыбкой, бежал к центру под овации взметенных восторгом трибун.

Писать о Добровольском – приятно, ведь он обладал безмерным дарованием. Но вспоминать об этом нелегко. Жаль, безмерно жаль, что талант этого человека оказался далеко не вычерпан. Не от того, что хавбек был гулякой и кутилой. Наоборот, футболист берег свое мастерство. Но известно, что человек зависит от обстоятельств. Добровольского они покорили, увели в сторону от триумфа. И заставили раньше срока завершить карьеру.

Автору этих строк Добровольский видится в связке с Бышовцем. Оба – технари, умницы. Голы забивали на загляденье и восхищенье. В общем, все умели, все могли, и дуэт вышел бы потрясающий.

Однако разница в возрасте у них – два десятка лет, и встретиться на поле они не могли. Но тренер Бышовец Добровольского заметил и благословил. Тот много играл у Анатолия Федоровича – и в юношеской сборной СССР, и в национальной, и в столичном «Динамо».

Бышовец стремился сделать Добровольского лучше себя, совершеннее. Да и как человек игрок был тренеру симпатичен – взглядами на жизнь, футбол, отношением к делу.

СРАВНЕНИЯ С ПЛАТИНИ

12 июня 1992 года. Чемпионат Европы. Германия – СНГ – 1:1. В той игре Добровольский (в центре) открыл счет ударом с пенальти. Фото: Russian Look/Imago

Начинал Добровольский в кишиневской «Нистру». Команда звезд с неба не хватала, но маленький бриллиант ей достался – худенький, техничный паренек из села Марковка под Одессой. На Игоря, как коршуны, набросились агенты двух динамовских команд – Киева и Москвы, а также «Спартака», ЦСКА, днепропетровского «Днепра».

Добровольский выбрал московское «Динамо». Перешел туда в 1986-м и сразу попал из огня да в полымя: команда билась за звание чемпионов СССР с Киевом. Не хватило самую малость. Уже три десятка лет с лишним прошло с тех пор, а обида все гложет – не только Добровольского, но и его мастеровитых партнеров Колыванова, Кирьякова, Кобелева…

Но в ту пору казалось, что недалек час, когда другие футбольные высоты покорятся «Маленькому принцу» – и так называли Добровольского. Двадцати лет не было, а он уже в фаворе. В «Динамо» – лидер. В сборной Союза тоже на первых ролях. И с кудрявым красавцем Платини его стали сравнивать. Не ради красного словца, а по делу – и по таланту француз и русский были схожи, и по манере игры.

Размышляя над извилистой судьбой игрока, невольно думается – где разорвалась нить, связывающая с удачей? Когда он поссорился с судьбой, которая поначалу ему благоволила?

Олимпиада-88 – звездный час Добровольского. Да и всей нашей роскошной сборной. Советский Союз шатался и кренился, а его футбол расцветал талантами, наливался грозной силой.

В полуфинале Игр в дополнительное время сборная СССР билась с грозными итальянцами. Добровольский отметился важным голом – после его удара счет стал ничейным. А в овертайме наши апеннинцев дожали – 3:2.

В решающей игре сборная СССР повергла бразильцев – с Бебето, Ромарио, Таффарелом и другими восходящими звездами. И снова счет сравнял Добровольский – на этот раз с пенальти. С «точки» он вообще бил почти без промаха. Его уловки вратари разгадать были не в силах – валились наземь, через мгновение услышав за спиной шелест сетки.

Но самым важным в том финальном матче был, конечно, второй, решающий гол. Помните, как кричал, разрывая телеэфир предвкушением восторга, комментатор Владимир Маслаченко: «Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю!!!»

«КТО ЭТОТ ПАРЕНЬ?»

Сегодня Добровольский тренирует сборную Молдавии, аутсайдера квалификации ЧМ-2018. Фото: Russian Look/Imago

Железный занавес, нависший над Союзом, под ветром перемен приоткрылся – вереницы людей потянулись за рубеж. Собрал чемоданы и Добровольский. Но вот парадокс, позже ставший предметом разочарований: продали Игоря из «Динамо» в Италию, но не в «Интер» или «Милан», где он был бы к месту, а в скромный клуб «Дженоа». И даже, говорят, не спросив его согласия.

Зачем? Почему? Ответы спрятаны в густом мраке. Но наверняка кто-то на той сделке нагрел руки. А карьера Добровольского дала трещину. В «Дженоа» он пробыл недолго, зато долго – в арендных ссылках. Был вынужден играть в невзрачных клубах – ничего не попишешь, таковы узы контракта! – испанском «Кастельоне», швейцарском «Серветте».

Оказалось, не все потеряно. Владелец «Марселя» Бернар Тапи, увидев Добровольского в деле, предложил контракт: «Игорь, если бы я имел такие ноги, как у тебя, то был бы миллиардером». На эту реплику последовал остроумный ответ: «Если бы у меня была такая голова, как у вас, я бы вообще не играл в футбол».

Когда Игорь пришел на первую тренировку, звезды «Марселя» – Бартез, Десайи, Феллер, Бокшич – удивленно переглянулись. Недоуменно поднял седые брови и старик Гуталс: «Кто этот парень?»

Тапи объяснил тренеру, что Игорь – способный новичок из России, употребив для его характеристики немало превосходных эпитетов. И в душе Игоря затеплилась надежда.

Но ее огонек тлел недолго – играть доводилось от случая к случаю. И хотя вместе с «Марселем» Добровольский стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, особой радости не испытал. Ведь в основной состав он так и не пробился.

В 1990 году Игорь уезжал из одной страны – СССР, спустя три года вернулся в другую – Россию. Но в то же «Динамо». Играл, как прежде, достойно, но стал меньше улыбаться, и по лицу нет-нет да пробегала грустная тень.

Вскоре им снова овладела охота к перемене мест – на этот раз Игорь заключил контракт с мадридским «Атлетико». Снова появились надежды, но – быстро растаяли. В Испании Добровольский тоже не задержался.

Потом была еще непритязательная дюссельдорфская «Фортуна». Название внушало оптимизм, однако игрок, кажется, уже смирился с тем, что его поезд, расцвеченный огнями мечтаний, ушел. И растаяли грезы о «Барселоне», в которой он был готов играть даже бесплатно.

Игорь Иванович часто говорит, что ни о чем не жалеет. Даже о том, что поставил подпись под «Письмом четырнадцати». Это был ультиматум, в котором футболисты сборной России требовали отправить в отставку главного тренера Садырина.

Однако бунт потерпел фиаско: Павел Федорович остался на своем посту, Добровольский и его партнеры не поехали на чемпионат мира 1994 года. А ведь та сборная могла добиться многого! И Игорь, возможно, сумел бы по-настоящему заявить о себе. Перешел бы, наконец, в известный, титулованный клуб, заблистал…

Может, тогда он окончательно поссорился с судьбой?

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