Каррера заговорил об отставке, а «Краснодар» нашел замену Смолову? (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» на грани

Красно-белые провели свой матч седьмого тура чемпионата России против «Локомотива» еще в субботу, но эхо игры слышится и в воскресенье, и даже в понедельник. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера, который до этого момента был уверен, что у него все в полном порядке, вдруг осознал, что его в скором времени могут отправить в отставку и даже заговорил об этом.

Главное сейчас – не делать глупостей, которые свойственные тренерам, когда их припирают к стенке. Есть мнение, что «Спартаку» в этом сезоне уже пора смириться, что защитить чемпионские звания клубу не удастся. Остается только бороться за выход из группы в Лиге чемпионов и попадание в этот турнир на следующий год.

Мы вспомнили игру «Спартак» - «Локомотив», пока самый яркий матч чемпионата, и попытались объяснить, почему в обилии голов в этой встрече нет ничего хорошего. А заодно мы еще и разобрались, какая муха вдруг укусила Мануэла Фернандеша, который наверняка уже станет MVP этого тура.

«Зенит» и Кокорин – в огне

Пока «Спартак» буксует, «Зенит» продолжает уверенно идти во главе турнирной таблице. В седьмом туре был повержен «Амкар» со счетом 1:0. Как-то уже даже не удивительно, что за сине-бело-голубых забивает Александр Кокорин. Именно его удар стал победным.

Несмотря на лидерство и явный запас прочности, «Зенит» не перестает думать об усилении. Этот трансфер был согласован чуть ли не две недели назад. Но, судя по всему, осуществится он только сейчас. Аргентинец Эмилиано Ригони попрощался со своими одноклубниками и болельщиками в «Индепендьенте» и отправился в Европу – с огромной долей вероятности – в «Зенит».

¡Mirá el mensaje de despedida de @EmiRigoni para sus compañeros y todos los hinchas de #Independiente!#HastaSiempreEmi



¡Éxitos! pic.twitter.com/Sfzy84e3W1 — C. A. Independiente (@Independiente) August 20, 2017

Но «Зенит» может прирасти не только игроком на поле. На сторону сине-бело-голубых могут встать и метафизические силы. Не просто так же в Петербурге материализовалась Карине Гюльазизова, которая при Сергее Фурсенко на посту президента РФС была чуть ли не самым могущественным человеком в российском футболе.

Дзюба в «Краснодар»? Не на место ли Смолова?

Еще один вчерашний матч седьмого тура чемпионата России – игра двух южных команд – «Краснодара» и «Ростова». Здесь ростовчане напомнили себя в прошлом и позапрошлом сезонах – сыграли на ноль с принципиальным соперником, правда, и не забив, и, можно сказать, закрепились в верхней части турнирной таблицы.

Слухи отправляют Артема Дзюбу, впавшего в немилость Роберто Манчини в Петербурге – в «Краснодар». Наставник быков Игорь Шалимов, правда, отказывается говорить об этом. Ключевое слово здесь «пока». Интересно, если Артем все же перейдет в «Краснодар», он будет играть впереди вместе со Смоловым, или вместо него? Всю логику может испортить Роберто Манчини, который говорит, что Артем не выходит на поле по причине травмы. Ох уж эти неожиданные травмы Дзюбы…

Еще один матч седьмого тура вчера завершился ничьей, но уже результативной. Московское «Динамо» дома на последних минутах спаслось от поражения в игре с «Уфой».