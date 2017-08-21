Еськов судил предвзято? Разбираем эпизоды, где арбитр был не прав

Автор блога «Седьмое пекло» подробно разобрал работу арбитра Еськова в матче «Спартак» - «Локомотив». Мы не говорим, что разделяем точку зрения блогера, но считаем анализ довольно любопытным. Приводим разбор двух эпизодов.

Эпизод первый, удаление Самедова

«Спартак» вел 2:0 к этому времени, атака пошла на ворота «Локомотива», и, честно, говоря, Самедов должен был стать автором голевого паса, не снизойди на Промеса помутнение. Почему он с его скоростью и ударом с левой не рванулся к воротам и не пробил? Возможно, доигрывал тайм, устал на жаре. Вместо этого непонятный пас на Ананидзе, который прерывает Игнатьев, и мяч отскакивает в направлении ворот - Самедов устремился за мячом, борьба с Кверквелией, падение и... Еськов должен разобраться, но где он? А вот же он - бежит издалека, запыхавшись и ...достает ЖК для Самедова, которая становится второй - удаление.





С другого ракурса:





Судья должен быть незаметен и не мешать матчу? Это не про нашего героя.

Смотрите, как он красиво вальсирует, мешая всем игрокам. Бежит неспешно, закрывая ворота для удара Фернандешу, закрывая обзор Селихову. Полное отсутствие профессионализма показывает этот арбитр.





Хорошо, что еще не побежал праздновать с игроками «Локомотива». Пишет обиженно блогер. И на том спасибо.

Вот такой вот матч выдал Еськов, «отличник» Будогосского... Вопрос ко всем причастным: почему арбитры, пониженные до судейства в низшем дивизионе за вопиющее судейство в пользу «Зенита», возвращаются и сразу, как Вилков, или после одного матча, как Еськов, судят важнейшие и принципиальные матчи?

Как может арбитр получить «отлично», совершив такие ошибки и просчеты? Нет арбитров на важные матчи - приглашайте высококлассных из-за рубежа, ведь у нас был Розетти на управлении арбитрами, получая немалую зарплату в РФС, так почему не заплатить за качественное судейство? Ведь эта практика была в 2006-2007 годах. Клубы сражались на поле, а не в кабинетах. Может отсюда ноги растут успеха на Евро-2008? Почему скандалы с судьями стали обыденностью? Кому все это выгодно?