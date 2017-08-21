Одиночество Карреры и семейный автобус «Локомотива»

Сергей Микулик – о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.

Массимо Каррера для нашего футбола - какой-то тренер наоборот. После поражений от «Зенита» и ЦСКА устраивает на базе не дежурную пресс-конференцию, а долго и обстоятельно отвечает на все вопросы. После фиаско с «Локомотивом» идет на прямой эфир и тоже ни от каких тем не уклоняется. Наш бы тренер или на ковре у руководства в это время стоял, или бы видео на базе до одури смотрел, или просто перестал бы общаться с любой прессой до лучших времен - если таковые наступят.



Но Каррера вот пошел в народ. И респект, конечно, Массимо за это - но вот вопрос: почему тренеру в который уже раз приходится в одиночку отдуваться и за команду, и за клуб? Когда, наконец, кто-нибудь из верхнего руководящего спартаковского звена сядет с ним рядом и расскажет, в чем же именно заключались те «трудности перевода», благодаря которым так и не удалось выяснить - отказывался ли, например тренер от покупки Смолова с Канунниковым или же все-таки это менеджмент не смог обеспечить их приобретения?



Каррера во всех интервью говорит, что с начальством у него никаких проблем нет - так может, лучше бы они возникали, зато и трансферы какие-то совершались? На приобретении футболиста А тренер мог не особо настаивать, но выпала возможность приобрести его по сходной цене, хотя бы для усиления обоймы - получите. А вот футболист Б обошелся нам дороже, чем можно было изначально предположить, но тренер настоял, и мы пошли ему навстречу. 1:1 - работаем в этом направлении дальше.



Каррера успокаивает общественность, утверждая, что он не тот человек, который способен ставить боссам ультиматумы и уходить с работы, если клуб не выполнит его трансферные запросы. Но это, в общем-то, и без слов итальянца было понятно - и ему сейчас идти особо некуда, а уж работодателям Карреры рисковать уж точно не резон - объявится не флажке трансферного окна некто со своим уже списком, а удовлетворить его запросы уже ни времени не хватит, ни денег. И какой тогда с нового тренера спрос?..



Но один вопрос, на который Каррера ответил наполовину, меня почему-то особенно интересует: если не он уволил водителя автобуса Валентина - то тогда кто? Кто тот человек, который позволил себе начать разрушение хрупкой чемпионской ауры? Ведь члены совета директоров - они на клубных автобусах не катаются, и в такие тонкости никогда не вникают. Хозяин базы - главный тренер. Всегда.



И вспоминается история о том, как в советские еще времена «Локомотиву» в поощрение за успехи шефы Московской железной дороги подарили новый автобус марки «Икарус». Вот только пригнал его на базу совершенно незнакомый Юрию Семину человек. И не просто пригнал, а еще и объявил, что прошел он специальную подготовку в Венгрии, и теперь, согласно распоряжению МЖД, командирован в «Локомотив» водителем. И знаете, что сделал тогда Юрий Палыч? Поехал - не на «Икарусе» - к своим кураторам и доходчиво, как он и до сих пор умеет, объяснил, что футбольная команда - она как семья. И водитель, которого решили вдруг заменить на нового - полноправный ее член. И нельзя вот так, даже из лучших побуждений, вносить в эту семью разлад извне.



Иначе ведь никаких успехов больше может и не быть.