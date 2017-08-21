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Одиночество Карреры и семейный автобус «Локомотива»

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: «Советский спорт»

Сергей Микулик – о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.

Массимо Каррера для нашего футбола - какой-то тренер наоборот.  После поражений от «Зенита» и ЦСКА устраивает на базе  не дежурную пресс-конференцию, а долго и обстоятельно отвечает на все вопросы. После фиаско с «Локомотивом» идет на прямой эфир и тоже ни от каких тем не уклоняется. Наш бы тренер или на ковре у руководства в это время стоял, или бы видео на базе до одури смотрел, или просто перестал бы общаться с любой прессой до лучших времен - если таковые наступят.

Но Каррера вот пошел в народ. И респект, конечно, Массимо за это - но вот вопрос: почему тренеру в который уже раз приходится в одиночку отдуваться и за команду, и за клуб? Когда, наконец, кто-нибудь из  верхнего руководящего спартаковского звена сядет с ним рядом и расскажет, в чем же именно заключались те «трудности перевода», благодаря которым так и не удалось выяснить - отказывался ли, например тренер от покупки Смолова с Канунниковым или же все-таки это менеджмент не смог обеспечить их приобретения? 

Каррера во всех интервью говорит, что с начальством у него никаких проблем нет - так может, лучше бы они возникали, зато и трансферы какие-то совершались? На приобретении футболиста А тренер мог не особо настаивать, но выпала возможность приобрести его по сходной цене, хотя бы для усиления обоймы - получите. А вот футболист Б обошелся нам дороже, чем можно было изначально предположить, но тренер настоял, и мы пошли ему навстречу. 1:1 - работаем в этом направлении дальше.

 Каррера успокаивает общественность, утверждая, что он не тот человек, который способен ставить боссам ультиматумы и уходить с работы, если клуб не выполнит его трансферные запросы. Но это, в общем-то, и без слов итальянца было понятно - и ему сейчас идти особо некуда, а уж работодателям Карреры рисковать уж точно не резон - объявится не флажке трансферного окна некто со своим уже списком, а удовлетворить его запросы уже ни времени не хватит, ни денег. И какой тогда с нового тренера спрос?..

Но один вопрос, на который Каррера ответил наполовину, меня почему-то особенно интересует: если не он уволил водителя автобуса Валентина - то тогда кто? Кто тот человек, который позволил себе начать разрушение хрупкой чемпионской ауры? Ведь члены совета директоров - они на клубных автобусах не катаются, и в такие тонкости никогда не вникают. Хозяин базы - главный тренер. Всегда.

И вспоминается история о том, как в советские еще времена «Локомотиву» в поощрение за успехи шефы Московской железной дороги подарили новый автобус марки «Икарус». Вот только пригнал его на базу совершенно незнакомый Юрию Семину человек. И не просто пригнал, а еще и объявил, что прошел он специальную подготовку в Венгрии, и теперь, согласно распоряжению МЖД, командирован в «Локомотив» водителем. И знаете, что сделал тогда Юрий Палыч? Поехал - не на «Икарусе» - к своим кураторам и доходчиво, как он и до сих пор умеет, объяснил, что футбольная команда - она как семья. И водитель, которого решили вдруг заменить на нового - полноправный ее член. И нельзя вот так, даже из лучших побуждений, вносить  в эту семью разлад извне. 

Иначе ведь никаких успехов больше может и не быть.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция



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