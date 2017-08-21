СКА сыграет с ЦСКА только два раза в чемпионате. Вы это серьезно?!

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. КУБОК ОТКРЫТИЯ

Сегодня стартует регулярный чемпионат КХЛ. Ура, дождались! Можно сколько угодно критиковать нашу лигу (лучшую в российском спорте), но начало сезона – всегда праздник.

И начинаем сразу же с главного матча: СКА – ЦСКА. Наше эль-классико, как «Барселона» - «Реал». Но знаете, что плохо? В чемпионате только две такие игры: сейчас и 23 октября, когда ЦСКА примет СКА у себя в ретро-дворце. Вот и все. В остальном это будет заочный спор, ну и ждем финал Западной конференции.

«Лично мне было бы интересно играть четыре матча в регулярке против ЦСКА. Ажиотаж, эмоции, вызов для всех нас. Но что есть, то есть. Календарь не переделаешь», - вздохнул главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью пресс-службе лиги, которая этот календарь и составляет.

И вот прогноз: весной вы снова услышите разговоры о том, что нужно сводить команды Запада и Востока уже с первого раунда плей-офф, потому что «финал мечты» проводить в полуфинале – не комильфо.

Так что матч СКА – ЦСКА – не просто афиша нашей лиги, но и большой раритет.

На кого ставят букмекеры? На Питер, который укрепился в обороне, но после отъезда Шипачева и Дадонова чуть просел в атаке (теоретически), хотя по предсезонным поединкам этого видно не было.

С другой стороны, ЦСКА выиграл все восемь контрольных матчей. И при такой длинной лавке трудно представить, как армейцев Москвы вообще кто-то сможет остановить.

А что говорит статистика? Девять раз играли Кубок Открытия – хозяева (обладатели Кубка Гагарина) победили семь раз.

Случились только два прокола: «Ак Барс» в 2010 году уступил московскому «Динамо» (1:3), которое позже взошло на трон и стало чемпионом два раза подряд. Ну и СКА в 2015 году уступил ЦСКА в дополнительное время (3:4 ОТ).

…Ставлю сейчас на счет 4:4 и гол Ковальчука в овертайме.

2. ОБ ОТКРЫТИИ

Отдел хоккея «Советского спорта» составил топ-30 лучших игроков КХЛ будущего сезона.



К первой части я дал заголовок «Барабанов станет главным открытием сезона?»

Это вызвало обсуждение в моем фейсбуке. Тут же начали писать, что какой же Барабанов – открытие, если ему уже 23 года, он играет в СКА с сезона 2014-15, а весной выступал на взрослом чемпионате мира?

Начали предлагать фамилии других открытий: Вовченко, Дронов, Кошелев, Заседа, Алексеев, Зайцев, Крикуненко, Макеев, Бабенко…

Не оскудеет талантами земля русская.

Но речь была не об этом. Барабанов в прошлом сезоне набрал 25 (13+12) очков в 55 матчах. В плей-офф – 4 (2+2) очка в 17 матчах.

В межсезонье Барабанов сделал покер на турнире в Сочи, стал лучшим снайпером предсезонки (7 голов). Он в потрясающей форме. Я жду, что он выйдет на график «очко за матч», покажет себя на Олимпиаде в Пхенчхане и войдет в топ-10 лучших игроков КХЛ. Пока мы его поставили на 30-е место.

В этом открытие. Верю, что Барабанов нас очень удивит.

3. ПОДПИШИТЕ ЯГРА В КХЛ

45-летний Яромир Ягр снова выразил удивление, что к нему никто не проявляет интерес в НХЛ: «Я и не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в лиге».

Вот яркий пример, как на Ягра отреагировали в «Лос-Анджелесе»:

Мол, игрок великий, но у нас потолок зарплат, и мы не уверены, что Ягр к нам впишется (в таком возрасте).

Понятно, что Яромир хочет получать не три копейки – в этом вся загвоздка. Иначе его оставили бы во «Флориде» на $1 млн в год, и заработали бы в пять раз больше на продаже свитеров с номером «68».

В России гораздо ниже налоги, и Ягр согласился бы приехать в КХЛ, если никому окажется не нужен в Северной Америке. Это еще боевой дядька, набравший 46 (16+30) очков в прошлом сезоне. Вряд ли Яромир будет худшим легионером в любом клубе КХЛ.

Я бы хотел посмотреть на него в нашей лиге. Не проспите перспективного новобранца!