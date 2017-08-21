И красно-белый бургер на дорожку! Кулинарное реалити-шоу игроков «Спартака»

Корреспондент «Советского спорта» побывал на удивительной акции красно-белых, где спартаковские игроки неожиданно выступили в роли поваров.

В понедельник «Спартак» отбыл в длинное и трудное пятиматчевое турне, с которого красно-белые начали регулярный чемпионат КХЛ.

А накануне игроки клуба решили подкрепиться и порадовать себя и своих болельщиков фирменными красно-белыми бургерами.

Это, кстати, не шутка и не разовая акция. Красно-белый бургер стоит 350 рублей и его действительно можно купить и съесть. А вот где – узнавайте в клубе и у тех продвинутых фанатов, которые в воскресенье были на шоу.

Я же могу только засвидетельствовать, что бургеры эти сочные и вкусные. Само собой, никакой свинины, как вы понимаете, только говядина.

Выполнен бургер в красно-белой стилистике, благодаря булочке из красного хлеба, в который добавляют натуральный свекольный сок, чтобы придать ему необычный окрас. Ну а сверху – фирменное клеймо в виде логотипа клуба.

Готовили бургеры в воскресенье три «гладиатора» – Денис Толпеко, Лукаш Радил и Дмитрий Юдин.

Все без подстав, можете убедиться, посмотрев видео. Были и раскаленные плиты со шкворчащими на них котлетами. И сыр который, оказывается, расплавляют кухонной разновидностью паяльной лампой. И споры о том – надо ли класть во внутрь шпинат.

- Да я и дома, бывает, что готовлю, - заявил после плотного ленча форвард Денис Толпеко. – Думаю, что каждый взрослый человек у себя на кухне что-то умеет.

- Мужчины обычно специализируются по шашлыкам. Но едят не только мясо.

- Мангал у меня дома есть! Но могу и макароны отварить. Рыбу пожарить, курицу… Яичницу, само собой.

- Как вам спартаковский бургер?

- Вкус то, что надо. Да и выглядит неплохо. Красный цвет, символ «Спартака»… Отличная идея. Главное – мясо не пережарить.

- Что проще – бургеры жарить или шайбы забивать?

- Сезон еще не начался. Так что бургеры пока легче даются. А как с шайбами пойдет – чемпионат покажет. Вот тогда и увидим – что проще.

- Не тяжело начинать сезон с пяти матчей на выезде?

- Да мы не думаем об этом – тяжело, легко. Все равно ведь будет половина матчей в гостях, а половина – дома. Может, даже и лучше, что на выезде начнем. Психологически входить в сезон на чужих площадках даже лучше. Свои-то трибуны психологически всегда давят немного. Но хоккей – это ведь наше любимое дело. Будем выходить и играть.

- Я тоже люблю готовить, - утверждает чешский форвард Лукаш Радил. – У моих родителей свой дом, там есть гриль. И когда я там живу, то отец или я обязательно что-нибудь жарим раз в неделю. А вообще больше люблю чешские блюда, названий которых вы даже не знаете.

- А из русской кухни что предпочитаете?

- Борщ и пельмени.

- И что, можете сами борщ сварить?

- Нет, - притворно ужасается Лукаш. – Даже не знаю, что туда класть!

- А в «Спартаке» и Москве уже разобрались?

- Так я уже третий год здесь. Мне в Москве нравится. Хотя это чуть-чуть большой город. По сравнению с чешскими.

- Согласны с мнением, что «Спартак» - народная команда?

- Это так! «Спартак» - очень популярный клуб. Его знает большое число людей. У него долгая история в хоккее. Но вот на улице меня не узнают. В этом сезоне попробуем попасть в плей-офф, чтоб порадовать болельщиков.