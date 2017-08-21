«Думаю, дело только в этом». Как сам Кокорин объясняет свою суперигру

Александр Кокорин забил 7 мячей в 10 матчах нового сезона. Он забивает равномерно, не больше одного гола за матч.

Кокорин не отличался в трех играх, в двух из них команда не забивала вообще, в еще одной – против «Рубина» – Александр отдал голевой пас.

Прошло 6 туров РФПЛ, Кокорин – лучший бомбардир чемпионата России.

После большинства игр самый успешный игрок старта российского сезона говорит с прессой, в том числе объясняет свою суперрезультативность.

Кокорин - как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)

После 3-го гола

В выездном матче на стадионе «Петровский» Кокорин забил единственный мяч, этот гол стал для него первым победным в сезоне – до этого он оба раза делал счет 2:0 в концовках.

– Как сказал тренер, в первых матчах нам просто нужно побеждать, а красивая игра придет. С Дзюбой мы не разговаривали про 35 голов, но раз тренер так сказал, значит нужно стараться выполнить эту цель. Хотим забивать в каждой игре, и если все получится – будем только рады.

30 июля, Санкт-Петербург

Форвард дал большое интервью накануне матча против «Спартака», уже тогда возникал логичный вопрос о высокой результативности.

– Чувствую себя абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня много заданий, удается забивать – это все не может не влиять на самоощущение. У команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на игроков именно в ментальном плане, привнес психологию победителей. Даже если на поле у нас что-то не получается, тренер быстро замечает это и оперативно вносит корректировки, подбадривает, подсказывает, и тебе самому хочется побеждать.

Манчини очень много работает с игроками индивидуально. Добавилась работа по линиям: тренер отдельно объясняет нюансы игры отдельно защитникам, полузащитникам и нападающим. Стало больше тактических занятий. Если Роберто считает, что какой-то игрок должен сыграть не на своей позиции, то он обязательно объяснит, как правильно это делать, куда бежать, какое игровое задание выполнять в тот или иной момент. Раньше этому фактору уделялось меньше времени.

5 августа, Санкт-Петербург

После 4-го гола

С Кокорина начался разгром и унижение «Спартака»: крупным счет стал во втором тайме, а Александр открыл счет в конце первого.

– Александр, как вы снова стали таким крутым?

– Хороший вопрос (смеется). Да нет, почему крутым… Давайте о матче, наверное? Есть по матчу вопросы?

– В матче вы были крутым.

– Моя позиция немного поменялась. Давно я не играл впереди, поэтому хорошо, что Манчини в меня верит и ставит вперед. Если получится – буду забивать в каждом матче, хотелось бы этого.

6 августа, Санкт-Петербург

После 5-го гола

Единственный раз в сезоне, когда Кокорин забил, а «Зенит» не выиграл. Но и тут именно гол Александра принес команде очки: Кокорин сравнял счет в матче с «Уралом» в середине второго тайма.

– На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Точное количество голов, сколько планирую забить в этом сезоне, сложно сказать. Планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно.

9 августа, Екатеринбург

После 6-го гола

«Зенит» второй раз подряд дома выиграл с разгромом, и Кокорин опять поучаствовал: он забил второй мяч из четырех.

– Про бомбардирскую гонку рано говорить: хорошо, что у меня получается забивать, а у команды – выигрывать. Крестики не ставлю, но я счастлив, что забиваю и приношу команде пользу. Не зря у нас такие усиления, не чтобы мы играли на удержание. Нужно забивать много, радовать болельщиков и доминировать.

13 августа, Санкт-Петербург

После 7-го гола

Второй раз в сезоне гол Кокорина стал единственным в матче и принес «Зениту» победу: в Перми петербуржцы не показали игры нужного качества, но набрали три очка благодаря одному касанию Александра.

– Мы много тренируем комбинации и сегодня пару раз это проходило. Я больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции – не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.

20 августа, Пермь

Использованы цитаты комментариев для «Советского спорта», ТАСС и «Матч ТВ».