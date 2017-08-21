«Думаю, дело только в этом». Как сам Кокорин объясняет свою суперигру
Александр Кокорин забил 7 мячей в 10 матчах нового сезона. Он забивает равномерно, не больше одного гола за матч.
Кокорин не отличался в трех играх, в двух из них команда не забивала вообще, в еще одной – против «Рубина» – Александр отдал голевой пас.
Прошло 6 туров РФПЛ, Кокорин – лучший бомбардир чемпионата России.
После большинства игр самый успешный игрок старта российского сезона говорит с прессой, в том числе объясняет свою суперрезультативность.
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После 3-го гола
В выездном матче на
стадионе «Петровский» Кокорин забил единственный мяч, этот гол стал для него
первым победным в сезоне – до этого он оба раза делал счет 2:0 в концовках.
– Как сказал тренер, в
первых матчах нам просто нужно побеждать, а красивая игра придет. С Дзюбой мы не
разговаривали про 35 голов, но раз тренер так сказал, значит нужно стараться
выполнить эту цель. Хотим забивать в каждой игре, и если все получится – будем
только рады.
30 июля, Санкт-Петербург
Форвард дал большое
интервью накануне матча против «Спартака», уже тогда возникал логичный вопрос о
высокой результативности.
– Чувствую себя
абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня
много заданий, удается забивать – это все не может не влиять на самоощущение. У
команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на
игроков именно в ментальном плане, привнес психологию победителей. Даже если на
поле у нас что-то не получается, тренер быстро замечает это и оперативно вносит
корректировки, подбадривает, подсказывает, и тебе самому хочется побеждать.
Манчини очень много
работает с игроками индивидуально. Добавилась работа по линиям: тренер отдельно
объясняет нюансы игры отдельно защитникам, полузащитникам и нападающим. Стало
больше тактических занятий. Если Роберто считает, что какой-то игрок должен
сыграть не на своей позиции, то он обязательно объяснит, как правильно это
делать, куда бежать, какое игровое задание выполнять в тот или иной момент.
Раньше этому фактору уделялось меньше времени.
5 августа, Санкт-Петербург
После 4-го гола
С Кокорина начался
разгром и унижение «Спартака»: крупным счет стал во втором тайме, а Александр
открыл счет в конце первого.
–
Александр, как вы снова стали таким крутым?
– Хороший вопрос (смеется). Да нет, почему крутым… Давайте о матче, наверное? Есть по матчу вопросы?
–
В матче вы были крутым.
– Моя позиция немного поменялась. Давно я не играл впереди, поэтому хорошо, что Манчини в меня верит и ставит вперед. Если получится – буду забивать в каждом матче, хотелось бы этого.
6 августа, Санкт-Петербург
После 5-го гола
Единственный раз в
сезоне, когда Кокорин забил, а «Зенит» не выиграл. Но и тут именно гол
Александра принес команде очки: Кокорин сравнял счет в матче с «Уралом» в середине
второго тайма.
– На сборах много уделяли
внимания и завершающей стадии, и тактике. Точное количество голов, сколько
планирую забить в этом сезоне, сложно сказать. Планирую забивать в каждой игре,
а как получится – неизвестно.
9 августа, Екатеринбург
После 6-го гола
«Зенит» второй раз подряд дома
выиграл с разгромом, и Кокорин опять поучаствовал: он забил второй мяч из
четырех.
– Про бомбардирскую гонку рано
говорить: хорошо, что у меня получается забивать, а у команды –
выигрывать. Крестики не ставлю, но я счастлив, что забиваю и приношу
команде пользу. Не зря у нас такие
усиления, не чтобы мы играли на удержание. Нужно забивать много, радовать
болельщиков и доминировать.
13 августа, Санкт-Петербург
После 7-го гола
Второй раз в сезоне гол Кокорина
стал единственным в матче и принес «Зениту» победу: в Перми петербуржцы не
показали игры нужного качества, но набрали три очка благодаря одному касанию
Александра.
– Мы много
тренируем комбинации и сегодня пару раз это проходило. Я больше
нацелен на ворота, играю на любимой позиции –
не то что свободного художника, а по всему полю
и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где
у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.
20 августа, Пермь
Использованы цитаты комментариев для «Советского
спорта», ТАСС и «Матч ТВ».