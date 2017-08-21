«Чемпион опустился до уровня ФНЛ». Обзор гостевых

«Советский спорт» за мат до конца 7-го тура подводит итоги, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

Седьмой тур чемпионата России по футболу стартовал в пятницу матчем между «Тосно» и «СКА-Хабаровском». Игра была равна и завершилась вничью 0:0.

«СКА-Хабаровск»

Костян: Всех с первым очком на выезде!!!

SLAVA: Крайне унылая игра. Так играть нельзя, думаю. Ближе к концу матча я уже задался вопросом: что СКА делает в РФПЛ? Ладно там ЦСКА слились в Москве, но играть в такой го***ый футбол с «Тосно», это уже наш уровень...

Вадик: Зачем это все? Наш уровень, не наш уровень... Чтобы потом в конце сезона сказать: ну воооооот, я же говорииииил, что все плохо будет, что мы вылетим, что не наш это уровень и т.д. Ребята подарили РФПЛ. Подарили! Всему Хабаровску! Довбня, Корян и другие. Почему бы просто не поддержать ребят? Им и так тяжело, они с четвертого места вышли туда вопреки всем! Играют, очки добывают как могут, на выезде вот взяли очко! Надо просто поблагодарить ребят!!! Они молодцы! Выстояли!

Второй матч тура также обошелся без забитых мячей. Свою беспроигрышную серию из шести ничейных матчей и одной победы продолжил «Урал», не уступивший ЦСКА.

ЦСКА

ГрЫзли: Ничейка и хрен бы с ней... Я больше за Сашу Головина переживаю - надеюсь, с ним ничего серьезного...

б.с.: И это. ..Евгений Леннорыч, у нас уже вскоре вообще играть некому будет. Так что, готовьте Онопку с Овчинниковым, да и сами курить бросайте. Мало ли что.

victorson: А не замахнутся ли Каррере на футбольную, нашу, национальную лигу?

За первые два матча мпенсация пришла в третьей игре тура – «Спартак» с «Локомотивом» показали, как должно проходить дерби. команды выдали зубодробительный триллер со счетом 4:3 в пользу гостей.

«Спартак»

fantozzi: Кого-то нужно уволить, это точно. Может кого-то, кто за селекцию отвечает. Или ещё хрен знает кого.

Bordo0706: Каррера легко выиграл в равных составах. «Семейка», которая кинула тренера, наверное, потирает руки. Сейчас сольет очередного, и снова ситуация в клубе будет под контролем. Рынок сложный, поэтому Самедов выходит в основе и уничтожает игру, а на замену выходит Мельгарехо, который уже какой год просто растворяется на поле

Ranger76: В прошлом сезоне нас сливали по ходу отдельных матчей, и Каррера знал как с этим бороться. В этом, такое ощущение, нас сливают по ходу всего чемпионата и Каррера к этому оказался не готов. Честная борьба будет только в ЛЧ - там пока влияние денег бомжей недоступно. Но сейчас все делается, чтобы команда выступила там крайне неудачно и к началу турнира, боюсь, команда просто бросит играть.

«Локомотив»

АлексВиго: Продам видеокассету со вторым таймом. Дорого!

не фанат: С победой! Лучший игрок матча - Александр Са-а-а-медов!!!

Gfresh: Ну и господину бухгалтеру хочется пожелать проявлять больше уважения к нашему главному тренеру!

В последней встрече субботы «Рубин» жестоко обошелся с «Анжи», перед этим туром лишившимся главного тренера – 6:0. В Казани – празднуют, а в Дагестане – едут встречать команду в аэропорт.

«Рубин»

Ramil: Два последних гола на совести Лестьена. Красавчик! И что держали в запасе? Сколько драйва у чувака.

Евлампий: В шабат выиграли. При Грасии такого не было...

Отстой: Не хотел совмещать оценку отличной игры «Рубина» с хреновой игрой Азмуна. Он вообще никакой. Нахрен он нужен? Монстра Жонатаса продают по дешевке, а это бревно не отдают за офигенные бабки. Опять Курбан мутит на трансферах.

«Анжи»

VV: Григорян ушел. Легче стало?

абдулито: Помню топ против перехода в «Анжи» ЯЯ Туре. Такие умные доводы были ещё. До чего же нас опустили...

Gamidov: Кто хотел, поехал в аэропорт и поговорили с командой. Было человек 20. Никто не мешал разговаривать.

«Амкар» дома болельщиков пока забитыми мячами не радовал. Не порадовал и на этот раз. Но и лидеру чемпионата, «Зениту», 0:1 проиграть не позорно, хоть и дома. В Питере вместо блеклой игры своего клуба больше обсуждали очередные записки, которые на поле игрокам передавал Манчини.

«Амкар»

serg03: Нельзя побеждать, не забивая. По игре обе команды были мертвы.

Flame: Обидно - 90 минут хорошей, действительно хорошей (с учётом класса соперника) игры и всего один реально плохой эпизод - когда и защитники накосячили, и вратарь мог сыграть лучше... И в итоге 0:1. Команде, тем не менее, за сегодня спасибо - старались, боролись и отнюдь не смотрелись мальчиками для битья на фоне «супер-пупер команды». На игру было смотреть приятно. С «Уфой» бы так бегали...

arwys: Надо Дзюбу в аренду брать - он как раз под стиль наш подойдёт.

«Зенит»

solodov75: В записке было: «Паредес, держись - Тимощук уже вызывает дождь»...

Kronv: В записке должно было содержаться что-то важное и сильнодействующее, типа: «В случае ничьи три тура без премий».

Юзга: Наверное, в первой Манчини написал буквы фамилий на русском. Смотрит Паредес на «Па» вместо «Ра» и охреневает: а я где?!

Московское «Динамо» еле-еле спаслось от поражения «Уфе», только в концовке встречи отыграв гол – 1:1. Естественно, фанатам такой расклад не нравится.

«Динамо»

19Polkovnik71: Днище.

40%: Мясцо то догнали, и ладно.

LIS: Это скорее они нас догнали. Чемпион опустился до уровня ФНЛ.

Третий матч тура, завершившийся нулевой ничьей – «Ростов» с «Краснодаром» друг другу голов не забили. Мнения в Ростове-на-Дону разделились. Кто-то считает это удачным результатом, другие – настоящим позором.

«Ростов»

APP61: На чистом третьем месте после четверти первенства. С одним из лидеров сыграли. Все живы. Как и положено в таких играх, могли победить оба. Все норм.

fylrej: Какие-то завышенные требования к новой команде. Упреки. У меня язык не поворачивается на наших за сегодняшний матч наезжать.

MagikManPCM: Какой то позор, как по мне!!!

