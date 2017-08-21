Как умирают клубы. Почему перестановки в «Анжи» никем даже не обсуждаются

«Анжи» в минувшие выходные вновь проиграл – безвольно 0:6. Неделей ранее уволил тренера. Но вопрос стоит уже не об игре, а о том, что происходит с клубом. «Советский спорт» уже публиковал материалы, посвященные тому, как олигархи управляют футбольными клубами. Сегодняшняя публикация - о печальной и незавидной участи «Анжи».

Несколько дней назад в премьер-лиге состоялась первая в нынешнем сезоне тренерская отставка. Александру Григоряну после нескольких стартовых туров руководство «Анжи» указало на дверь. И при этом нет никаких пересуд, бурлений, набросов… Никому ровным счетом нет дела до того, что происходит в клубе, который еще пять лет назад казался топ-клубом. Если еще и не мирового масштаба, то внутрироссийского уж точно.

Больше разговоров о том, что Григорян будет тренировать теперь московскую команду «Арарат», где играют Павлюченко и Измайлов, чем о судьбе махачкалинского клуба.

Надо ли напоминать, как смена Красножана на Хиддинка в феврале 2012-го, то есть в межсезонье, когда всем вроде как и не до футбола, становилась темой номер один на многие недели? Надо ли лишний раз говорить, как весь футбольный мир в 2011-м, в 2012-м учился транскрибировать на всех языках название «Анжи»?

Но все с тех пор сильно изменилось.

Некогда гремевший на весь мир клуб пришёл в упадочное состояние, и – да не обидятся на меня его болельщики – сегодня ничего, кроме грустного смеха сквозь слёзы, он уже не вызывает.

Почему так произошло? Наверное, спустя годы уже не существует кривотолков, невыясненных деталей, недосказанностей. То есть детали, может, и существуют, но с течением времени они абсолютно незначимы. А значимо одно: клуб «Анжи» с самого начала замышлялся не как успешное и выгодное футбольное предприятие, а исключительно как личный pr-проект Сулеймана Керимова. На первый взгляд, pr-проекты бывают и подешевле, скажете вы. Но во-первых, на кону для Керимова в тот момент стоял фактически весь регион. Вложения в «Анжи» должны были привести к мысли: «И что? Этот сын дагестанского народа, который так много делает для клуба, не получит доступ в порт, в аэропорт, стекольный завод и т.п.?» Когда выяснилось, что политический пасьянс разложился не так, как Сулейману было выгодно, в один момент про клуб он забыл. А во-вторых… Есть принципиальная разница между вложениями в клуб и вложениями в звезд, которых ты для клуба подписывал. Да, Керимов вкладывал деньги в звёзд (по его словам, 450 миллионов евро за три года), но он при этом абсолютно не вкладывался в сам клуб (инфраструктура, детская академия – на все это ушло всего 40 миллионов евро, то есть в 10 с лишним раз меньше).

Подпись: Автор – Сергей Елкин

Тут надо было бы сделать небольшую сносочку: 450 миллионов евро – цифра несколько лукавая. Да, по примерным оценкам именно столько было потрачено на покупку игроков и на зарплаты с 2010 по 2013 годы. Но потом около ста миллионов вернулись назад – когда звезды были стремительно распроданы.

И еще существенное отличие: Керимов не строил клуб шаг за шагом, не брал его с нуля, он просто закачал туда огромное количество денег и стал ждать всходов. А ведь так не бывает. Есть примеры топ-клубов, которые долго, год за годом возделываясь, удобряясь, культивируясь, доходили до нужной кондиции.

Да, по ходу дела высказывалось много вроде бы красивых идей, но на деле никак не просчитанных (назовем честно и прямо: завиральных идей) - типа строительства Анжи-Сити, с мегастадионом, несколькими футбольными полями, инфраструктурой, которые не были и не могли быть реализованы. А ведь звучали суммы в размере полутора миллиардов долларов.

Что в итоге? В итоге футбола в Дагестане как не было, так и нет, а «Анжи», когда звезды, клявшиеся в любви до гробовой доски, собрали чемоданы и уехали восвояси, - «Анжи» без этих футбольных звёзд стал самым настоящим посмешищем.

Не люблю приводить в качестве точки для сравнения ФК «Краснодар» и Галицкого, но вот тут никак не обойтись: за это же время Галицкий в Краснодаре построил 28 филиалов академии, строит инфраструктуру, то есть, получается, заботится не только о клубе, но и о городе и регионе, где живет.

Именно – живет в регионе. Поэтому неравнодушен. Керимов – не живет. Он и о Дагестане-то не заботился, просто, захотев в 2010-м стать главой республики, придумал себе, повторимся, красивый pr-проект, не более того. Да и говорить об «Анжи» как о команде из столицы Дагестана можно было при Керимове с немалой долей притянутости за уши: все-таки базировалась команда в Подмосковье, на базе уже попрощавшегося с жизнью раменского «Сатурна». Но разговоров о Керимове становилось все больше и больше: в сознании большинства он стал уже восприниматься не как «тот, с кем была в разбитой машине Тина Канделаки» и не «тот новый олигарх, с кем видели на вечеринке Анну Чапман», а серьезный футбольный деятель. Еще чуть-чуть – и почти Абрамовичем станет.

И все разговоры были о не о командных построениях, а о деньгах, деньгах и деньгах. Тренер российской сборной Дик Адвокат долго пытался начать рассуждения об игровой философии махачкалицев, а потом просто грустно махнул рукой:

- У «Зенита» в мое время не было столько денег, сколько у «Анжи» сейчас…

Когда в 2013-м наступило прозрение, неловко было сразу объявлять о приостановке футбольного проекта, в одночасье оказавшегося ненужным. Было объявлено, что у клуба начинается новая история, со ставкой на своих воспитанников, а не на приезжих звёзд. Звёзды разъехались, не вернув некоторых взятых наперёд денег. Но формально ещё три года Сулейман Керимов продолжал возглавлять «Анжи». Лишь в конце прошлого года он передал при несколько странных обстоятельствах клуб другому акционеру – «человеку с непростой судьбой» (примерно так любил о людях из криминального мира отзываться экс-глава РФС Николай Толстых) Осману Кадиеву. В первом же интервью Кадиев очень однозначно высказался об «эффективности» менеджмента в клубе при Керимове: «За славой и почётом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства — миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счёту. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике?»

То, что сумма эта радикально ниже, мы уже выяснили. Примерно в три раза, если не больше. Дальше уже бессмысленно считать деньги, вспоминать о былом величии. Теперь произошла смена главного тренера клуба в результате неудовлетворительных выступлений «Анжи». И в чем увидеть для клуба перспективу – тоже непонятно. Клуб, который должен был стать топ-командой, оказался халифом на час. От политического проекта, наверное, сложно было ждать чего-то иного.

