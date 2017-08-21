Всеобщее замешательство в «Спартаке». История одного обмана

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет природу кризиса красно-белых на историческом примере.

Вы смотрели-слушали воскресным вечером Массимо Карреру на «Матч ТВ»? Он вас хоть чем-то обнадежил – если, разумеется, вы желаете «Спартаку» блага? Он хоть какой-то словесной деталью дал понять: мол, знаю, как выводить команду из кризиса?

Вы вообще поняли, зачем он приходил в студию? По существу текущего спартаковского момента было сказано одно: конфликтовать с руководством тренер не станет ни в коем случае. Дескать. Как можно это же мои работодатели-благодетели!

Моя версия - Каррера пришел для того, чтобы показать: вот, держу удар. Надеясь, что на эти бойцовские качества обратят внимание и повременят с отставкой. Притом он не понимает, что происходит с командой и что с ней дальше делать.

Сейчас модно делать крайними ответственными за кризис клубное руководство. Но я его, руководство, во многом понимаю. Точнее сказать – понимаю причины замешательства спартаковских штабистов. Они исходят из формальной логики: за 15 лет никакой добрый (или злой) молодец не сумел сделать «Спартак» чемпионом – а этот сумел! Ну как отказывать в дальнейшем доверии такому феномену от тренерства?

Но! На этом месте ход моей мысли настоятельно требует пояснения, предельно четкого и конкретного. И вот оно. Золотые медали «Спартака» никоим образом не отражают профессионального уровня Карреры. В прошлом сезоне сработало одно-единственное – человеческий фактор. Этот самобытный итальянец подарил красно-белой команде оптимальное футбольное настроение. И даже ухитрялся его почти непрерывно поддерживать. Оказалось: именно такого настроения, удалого до оголтелости, команде больше всего и хватало. Его не давали ни Аленичев, ни Якин, ни, по всей вероятности, даже Карпин, в чьей работе непоследовательность и придирки преобладали над сугубым позитивом. А Каррера дал «Спартаку» позитив, радость и ощущение собственной силы.

Да только вот какая закавыка: человеческий фактор в командном спорте – стимул недолговечный. Невозможно из года в год играть, этак привстав на цыпочки и рвясь из кожи вон. И в истории как раз-таки «Спартака», любящего себя позиционировать как клуб с человеческим лицом, доказательств тому хватает. Скажем, Никите Павловичу Симоняну, тренеру-гуманисту, не удавалось удерживать на завоеванных высотах созданную им команду чемпионской породы.

А самые убедительные и веские примеры – в истории «Спартака» хоккейного. Дважды он выиграл золото с Николаем Карповым. Обаятельнейший был человек, лукавый, со штучным острым и добрым умом. И вот он-то ставил на человеческий фактор, как никто другой, пожалуй, Никогда игроков не ругал! Классно заряжал их оптимизмом. Да что говорить, два его чемпионства – абсолютный тренерский рекорд в истории «Спартака» хоккейного.

Но посмотрим, что происходило вслед за чемпионством.

В 1969-м «Спартак», украшенный золотом, отчаянно провалил старт, и уже осенью Карпова у руля сменил наш нынешний хоккейный эксперт Борис Майоров, только-только завершив великолепную карьеру игрока. Умница с крутым нравом, Борис Александрович подкрутил организационно-дисциплинарные гаечки и не позволил «Спартаку» пасть, приведя его к вице-чемпионству.

А вот в 1976-м с отставкой душевного Карпова торопиться не стали. В итоге «Спартак» финишировал шестым, рухнув в небывалый для тех своих времен провал. Из которого еще долго не мог выбраться.

Так вот. Сейчас Леониду Федуну и его подручным нужно выбрать один из названных здесь вариантов развития событий. И очевидно, что в спартаковских верхах возникло замешательство. С ними сыграло злую шутку внезапное чемпионство – как в песне пелось: нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь… И вот в этом золотом флере, все еще не спадающем с команды, клубные штабные теперь затрудняются объективно оценить и профессиональный уровень Карреры, и статус спартаковских игроков. Волынка с контрактом Глушакова свидетельствует именно об этом. Да и качество имеющегося состава замучаешься определять на материале сезона, проведенного «на цыпочках».

Но определиться следует как можно скорей. Иначе, боюсь, нарисуется скорбная историческая закольцовка: «Спартак» Карреры с треском повторит последнюю жутковатую гастроль в Лиге чемпионов легендарных времен Романцева…