Гарри Каспаров: Я не буду бороться за пост президента ФИДЕ

В Сент-Луисе завершился турнир по рапиду и блицу, в котором вернувшийся после 12-летнего перерыва Гарри Каспаров занял 8-е место в общем зачете. По окончании соревнований 13-й чемпион мира дал интервью сайту chess-news.ru.

Окончание. Начало здесь

- Последний день опять начали с такого тяжелого зевка…

- Ещё раз говорю: я не питал больших надежд. Не собирался ничего здесь выигрывать. Но я провел такой вот эксперимент. В целом оказалось, что бороться можно. Просто я играю немножко в устаревшие шахматы… Я играл на интерес, а они играют на результат. И в этом плане, конечно, у них большое практическое преимущество. Я был out of business. Я – любитель. Как бы это ни странно звучало, но всё-таки профессиональные навыки у меня…

- А если все-таки эксперимент провести в чистом виде? Я понимаю, что это практически невозможно, - но если два-три месяца уделить только подготовке?

- Извини, я не могу.

- Я понимаю, что не можете. Но в принципе – возможно было бы говорить, что?

- Ответ – не знаю. Нет, я этого делать не собираюсь – ровно потому, что у меня большая жизнь. Вот говорят: вы, там, должны… Я отвечаю: слушайте, у меня, во-первых, есть семья большая…

- Нет-нет, я спрашиваю только теоретически.

- Теоретически – может быть, можно. Но опять – я живу уже по-другому. У меня алгоритм мышления уже принципиально иной. Лекции, выступления… Концентрация, которая требуется здесь... Я столкнулся с проблемой, что не могу держать концентрацию в течение часа. У меня просто организм перестроился!

Опять: в целом по позициям всё было более чем нормально. Собери я хотя бы часть урожая – в свою тройку я бы вошёл. Бороться с ними могу. Особенно, как ни странно, в технических позициях. Заметили? В эндшпилях, например… Нет, я могу и в атаке, конечно, неплохо сыграть, но самый большой перевес я получал, когда надо было просто фигуру поставить правильно. Аронян со мной доигрался из чуть худшего эндшпиля до проигранного.

А кстати, ещё неприятная партия была с Ароняном в блиц. Это, конечно… Как хочешь выигрывал! Я применил новинку и получил совершенно выигранную позицию. И опять что-то в голове произошло – я считал, что у меня слон защищён пешкой а4. Уже а4 я сыграл, слон защищён! Потом я ещё ничью мог сделать, но уже так расстроился… А позиция, конечно, выигрывалась несколькими способами, причём красиво. К 20-му ходу в Нимцовиче он стоял безнадежно. После хода h2-h4.

- Который вы, конечно, подготовили.

- Естественно. Очень интересная идея, я считаю. Сразу её не понять – пусть, как говорится…

- Пусть разбираются!

- Там очень большое содержание. Трижды я так сыграл. Ананд подошёл близко к уравнению, но и то, кстати, не до конца. Аронян стоял безнадёжно с раздачи. Мне ещё не повезло, что в рапиде никто не сыграл со мной Нимцовича. Понимаешь, это в блиц они быстро играли, а в рапиде они бы ещё подумали минут десять и влетели бы на основные идеи. Но в рапиде, к сожалению, так получилось, что никого не было, кто мог играть так…

С Непомнящим была хорошая, острая партия, но… Самое смешное, что он же допустил грубую ошибку, сыграв f4. У вас освещали момент, что когда он провёл выигрывающую комбинацию, на самом деле была форсированная ничья?

- Нет. Это была грубая ошибка, да?

- Конечно. Сыграть Re8, Bf7 – поменять порядок ходов просто! Bf7, потом Rh1 – сразу ничья. Просто поменять порядок ходов надо было! Но я уже играл в таком немножко тумане…

Хотя я нашёл правильную идею отдать пешку h6. Позиция, кстати, очень тяжёлой была. Мало кто понял, что после моего exd7 позиция не просто хуже, а тяжёлая. Потому что пешка h6 теряется – она из силы стала слабостью, в этом разноцвете я не могу её защитить. Я нашёл единственный план – поменять коней, отдать пешку и создать контригру по линии «е», и если он не меняется, то я хожу Be6 и d5 - закрываю линию по крайней мере. А он пошёл на главную линию, после чего надо было разменяться на е8, сыграть Bf7 – и разошлись. Возникло бы то же самое, только хода Re3 у него не было бы.

- Гарри, что делали здесь чиновники ФИДЕ? Многие интересуются.

- Ну вообще матч был (сборная мира – сборная США, юноши и девушки. – Прим. ред.). Они захотели приехать, посмотреть.

- Только поэтому?

- Значит, первое: я никуда не баллотируюсь. Просто чтобы успокоились: никуда я не баллотируюсь. Ровно по одной простой причине – я занимаюсь пропагандой шахмат. Тратить время и деньги на кампанию ФИДЕ – это для пропаганды шахмат вредно, с моей точки зрения. Поэтому никаких… Вот что у них там будет – это их проблемы.

- То есть, вы ни в каком виде не будете участвовать в выборах президента ФИДЕ-2018?

- Не-не-не-не-не. Нет этой темы. У нас свои задачи, у нас своя система рейтингов есть, мы сейчас её развиваем, у нас есть Grand Chess Tour, есть много своих программ… А они – что хотят пусть делают. Нам интересно, что будет с первенством мира. У Рекса (главный спонсор турнира в Сент-Луисе Рекс Синкфилд. – Прим. ред.) есть мечта провести первенство мира в Сент-Луисе. Ну, понятное желание. Всё-таки первый матч Стейниц и Цукерторт начинали играть в Сент-Луисе. И это ему интересно. А всё остальное… Мы их пригласили, потому что они хотели приехать. Дети, матч, красиво… Им очень хотелось посмотреть на Сент-Луис, что здесь происходит. Пожалуйста! Милости просим. Мы ничего не прячем.

СТАТИСТИКА

Сент-Луис. Итоги

Рапид. 1. Аронян – 12; 2-3. Каруана, Накамура – по 11; 4. Непомнящий – 10; 5. Домингес – 9; 6-7. Ле Куанг Льем, Карякин – по 8; 8-10. Каспаров, Ананд, Навара – по 7.

Блиц. 1. Карякин – 13,5; 2. Аронян – 12,5; 3. Накамура – 10,5; 4. Непомнящий – 10; 5. Каспаров – 9; 6. Ле Куанг Льем – 8,5; 7. Домингес – 7,5; 8. Ананд – 7; 9. Навара – 6; 10. Каруана – 5,5.

Общий зачет. 1. Аронян (Армения)– 24,5; 2-3. Карякин (Россия), Накамура (США) – по 21,5; 4. Непомнящий (Россия) – 20; 5-7. Каруана (США), Домингес (Куба), Ле Куанг Льем (Вьетнам) – по 16,5; 8. Каспаров (Россия) – 16; 9. Ананд (Индия) – 14; 10. Навара (Чехия) – 13.

