Иньеста готов уйти, Месси ждут в «Манчестер Сити». Что происходит в «Барселоне»?

Уйдут ли из "Барселоны" Лионель Месси и Андреас Иньеста. Фото: Gettyimages.ru

Руководство «Барселоны» стремительно теряет доверие лидеров, следом за Неймаром команду могут покинуть Андрес Иньеста и Лионель Месси.

«БАРСЕЛОНА» БЕЗ ИНЬЕСТЫ?

В понедельник издание AS сообщило, что капитан «Барселоны» Андрес Иньеста раздумывает, стоит ли продлевать контракт. Соглашение 33-летнего игрока с клубом истекает 30 июня. И он пока не уверен, стоит ли оставаться в команде с непонятной трансферной политикой и слабым руководством.

В интервью El Pais Иньеста рассказал, что до сих пор не принял решения о своем будущем. «Я еще не продлил контракт с клубом. Сейчас переживаю много различных эмоций, которых не испытывал ранее. Но, думаю, это нормально. Хотя три года назад такой сценарий я не мог и представить», - сообщил полузащитник.

Иньеста недоволен и тем, что у клуба в приоритетах продление контрактов с другими футболистами. Например, «Барса» заключила соглашение с Неймаром, который затем довольно легко уехал в «ПСЖ».

«Мы все хотим, чтобы нас ценили и уважали. Я всегда ощущал поддержку от всех причастных к «Барселоне». Но также хотел бы отметить, что клубу нельзя терять доверие к людям, которые жизнь готовы отдать за эти цвета. Оно не должно теряться, но иногда кажется, что так и есть», - намек Иньесты вполне себе прозрачен.

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ МЕССИ?

Еще один лидер «Барселоны» Лионель Месси пока остается в стороне и не спешит высказывать свое мнение о происходящем. Но главное, аргентинец по-прежнему не поставил подпись под новым контрактом.

Президент клуба, Хосеп Бартомеу, несколько раз заявлял о том, что с Месси договорился, подпись стоит, не хватает лишь незначительных деталей, чтобы объявить обо всем официально. В реальности дела обстоят иначе. На презентации Паулиньо вице-президент «Барселоны» Жорди Местре сообщил, что контакт с Месси налажен, все детали нового соглашения обговорены, а вот подписи игрока нет. По сути, футболист в любой момент может отказаться от продления контракта. AS сообщает, что вряд ли Лео на это пойдет, так как уже дал слово клубу. Но он хочет подождать и посмотреть, какое усиление получит команда. А после понять, сможет ли наслаждаться футболом в «Барселоне» и дальше.

Тут как нельзя кстати появились слухи о «Манчестер Сити». Англичане, якобы, готовят 300 миллионов евро на приобретение Лионеля.

ЧТО СКАЗАЛ НЕЙМАР?

Подлил масла в огонь и Неймар. Выдав очередное шоу в матче с «Тулузой», нападающий раскритиковал руководство своего бывшего клуба.

- Мне нечего сказать руководству «Барселоны». Хотя...кое-что сказать могу. Очень жаль, что у «Барсы» такое руководство. Я провел в команде четыре года и был счастлив. Но управлять клубом должны совершенно другие люди. «Барса» заслуживает лучшего, и все это знают, - сказал Неймар. - Вижу, что мои бывшие одноклубники несчастливы, и мне тоже становится грустно. Надеюсь, что скоро все наладится.











