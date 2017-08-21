Кувалда вместо Ержабека. 12 самых крутых дебютантов КХЛ этого сезона. 1 часть

Защитник ХК "Витязь" Войтех Мозик (№27) Фото: ХК «Витязь»

«Советский спорт» - о самых интересных игроках, которые выступят в юбилейном сезоне КХЛ.

Деннис Эверберг, 25 лет, нападающий, «Авангард»

В плане подбора легионеров «Авангард» решительно вступил на шведский путь. Предпосылки к этому появились пару сезонов назад, когда омских любителей хоккея очаровал защитник Эрик Густафссон. Да, потом ему пришлось отлучиться на год в Европу, но когда он вернулся, в Омске его уже ждал соотечественник Юнас Анелев.

Ну и чтобы ребята не скучали, в это межсезонье Владимир Шалаев решил заполнить все легионерские позиции шведами. Теперь в распоряжении Андрея Скабелки полноценная пятерка из сборной «Тре-Крунур».

Особое внимание в ней привлекает чемпион мира этого года Деннис Эверберг – мощный, пробивной нападающий, который умеет не только играть на пятачке, но и довольно неплохо контролирует шайбу. Три года назад он уехал в «Колорадо», но толком проявить себя не смог, хотя шансов ему давали предостаточно.

Потолкавшись в АХЛ и выдав неплохой сезон в «Сан Антонио Рэмпейдж», он вернулся в Швецию, быстро стал одним из лидеров «Векше», выиграл чемпионат мира и теперь приехал в лучшую лигу Европы. Эверберг мечтает вернуться в НХЛ и понимает, что самый короткий путь туда начинается в КХЛ, поэтому заключил контракт с «Авангардом» всего лишь на один год. Как вы понимаете, мотивация у него есть, поэтому парень будет жечь.

Тэйлор Бек, 26 лет, нападающий, «Автомобилист»

В юношестве Бек обладал всеми задатками элитного снайпера: выбор позиции, отменный бросок, скорость принятия решений. Но уже тогда было понятно, что если он не научится играть в обороне, карьеру в НХЛ ему сделать не удастся. Так оно и вышло. На драфте он ушел достаточно низко, а потом прочно завяз в АХЛ.

«Нэшвилл» периодически поднимал его в основу, Бек старательно цеплялся за свои шансы, но максимум, чего он смог добиться, – 62 игры и 16 (8+8) очков в сезоне 2014/15, к которым прилипли еще пять матчей плей-офф, где он отбегал вхолостую. После этого транзитом через «Торонто» Бек оказался в системе «Нью-Йорк Айлендерс», где на него изначально не рассчитывали и сразу списали в АХЛ. Там он грузил голы и передачи вагонами, становился лучшим игроком месяца, участвовал в матче всех звезд, но в НХЛ за три последних года провел всего семь матчей, сменив при этом три команды.

Теперь Тэйлор приехал в «Автомобилист» к Владимиру Крикунову и надеется стать лидером уральцев. Атакующий потенциал Бека позволяет рассчитывать, как минимум, на 40 очков в дебютном сезоне, однако Владимир Васильевич очень не любит тех, кто не отрабатывает в обороне. Надеюсь, что канадца уже предупредили. На предсезонных турнирах Бек смотрелся здорово и набрал 10 (4+6) очков. Посмотрим, что он покажет в регулярке.

Станислав Галиев, 25 лет, нападающий, «Ак Барс»

Уникальность Станислава Галиева заключается в том, что к 25 годам он не имеет на своем счету ни одного матча в системе российского хоккея. Да, этот нападающий играл за «Динамо» на чемпионате России среди 16-летних, но ни в МХЛ, ни в Вышке, ни, тем более, в КХЛ мы его не видели. Окончив школу, он укатил в USHL и на протяжении шести лет продирался в НХЛ через бурелом минорных лиг.

Такой путь выдержит не каждый, но Галиев в этом смысле – паровозик, который смог. Он доказал, что можно остаться хоккеистом даже после Лиги Восточного побережья, провел за «Вашингтон» почти три десятка матчей, сдружился с Овечкиным и попутно настрелял 95 (52+43) очка за 161 матч в АХЛ. А чем можете похвастаться вы?

Если серьезно, то в КХЛ Станислава ждали гораздо раньше, но мечты о стабильном месте в составе «Вашингтона» его не отпускали. Этим летом Галиев стал неограниченно свободным агентом и принял приглашение «Ак Барса». Для команды Билялетдинова, которая несколько сезонов страдала от нехватки результативных нападающих, это серьезное усиление.

Галиев умеет не только забивать, но и старательно пашет в своей зоне, что, порой, для Зинэтулы Хайдаровича гораздо важнее. Безусловно, Станиславу потребуется время на адаптацию к большим площадкам и довольно специфической игре некоторых команд, но по способностям он входит в число топ-форвардов КХЛ. Плюс ко всему, у него есть мощнейший стимул – Олимпиада, на которую Станислав всеми силами будет пытаться попасть. Для этого ему придется рвать лигу сразу, без раскачки.

Антон Ландер, 26 лет, нападающий, «Ак Барс»

Ландер никогда не был сверхрезультативным форвардом, но в системе «Эдмонтона» он провел почти шесть лет и отыграл две сотни матчей. При этом в своем лучшем сезоне он набрал всего 20 (6+14) очков в 38 играх. Случилось это при тренере Далласе Экинсе, с которым «Ойлерс» обитали на дне лиги, а показатель полезности Наиля Якупова балансировал на границе январской температуры в Хантах (-35).

При Тодде Маклеллане Ландер получил отличный шанс доказать, что может быть центром третьего звена, но жестко провалился. В 61 матче он наскреб ничтожные 3 (1+2) очка и при этом не поражал надежностью в обороне. Почти весь прошлый сезон он провел в АХЛ, где, кстати, прилично зажег – забивал, раздавал, становился игроком недели и все такое.

Но амбиции и способности Антона явно не подразумевают толкотню с молодежью за право проявить себя в НХЛ. Поэтому он принял верное решение, когда согласился приехать в «Ак Барс». Здесь ему гарантировано место в первом звене вместе с Азеведо и Секачем, гора айстайма и схемы, в которых Ландер может себя здорово проявить.

Он ответственно действует в обороне, хорош на вбрасываниях и отлично видит площадку. Практически идеальный игрок для системы Билялетдинова. В «Ак Барсе» он может стать кем-то вроде второго Тони Мортенссона. Думается, в Казани хорошо помнят, какую роль этот парень сыграл в чемпионском сезоне 2008/09.

Войтех Мозик, 24 года, защитник, «Витязь»

Защитник «Витязя» Войтех Мозик (№27). Фото: ВКонтакте

Мозик призван в Подольск на замену Якубу Ержабеку, который вместе с доброй частью легионеров «Витязя» после удачного сезона уехал за океан. Менеджмент подмосковного клуба хотел сохранить былую огневую мощь на синей линии в большинстве, и приобретение Мозика отлично вписывается а эту канву.

Последние два сезона чех провел в системе «Нью-Джерси Дэвилз», но все, на что его хватило, - 7 матчей в основе. Войтех много играл в АХЛ за «Олбани», набирал очки, но до уровня НХЛ объективно не дотягивал. У него мощный щелчок, отличные габариты, которые позволяют ему уверенно смотреться в силовой борьбе, и он неплохо закрывает синюю линию.

Но в сравнении с тем же Ержабеком Мозик существенно проигрывает в контроле шайбы, а также тонкости и точности решений. Войтех - это типичный защитник-кувалда, который в своей зоне может устроить «подольскую жару» любому форварду КХЛ, а также способен проштробить насквозь щитки и ловушки киперов в большинстве.

Чем он круче Ержабека? Да хотя бы тем, что его игра куда более зрелищная. Борта будут трещать, клюшки ломаться, но и на скамейке штрафников у Мозика появится абонемент - это один из побочных эффектов его стиля.

Со сборной Чехии отношения у Войтеха пока не складываются. На чемпионаты мира его не берут, да и на Евротурах он появляется нерегулярно. Впрочем, все это можно исправить удачным сезоном в Подольске. Так можно и на Олимпиаду замахнуться.

Юнас Энрот, 29 лет, вратарь, «Динамо» Минск

За океаном Энрот провел без малого десять лет и, надо сказать, его прилично помотало по разным клубам. Долгое время он пытался застолбить за собой «пост №1» в Баффало», но сначала там был Райан Миллер, а потом дырявая оборона, с которой даже кирпичная кладка в воротах выглядела бы неубедительно.

В итоге, его обменяли в «Даллас» на соотечественника Линдбека, после чего он проследовал в «Лос-Анджелес», где неплохо бэкапил на подхвате у Джонатана Куика. После этого в НХЛ он толком не играл – Майк Бэбкок способностями Юнаса не впечатлился и сплавил из сенсационного «Торонто» в «Анахайм», где выбраться из-под Гибсона и Бернье шансов не было изначально.

Энрота откровенно жаль, ведь в НХЛ ему просто не повезло, - он так и не смог попасть в систему, где в него бы поверили. Меж тем, Юнас - серебряный призер Сочи-2014, пусть и в роли бэкапа Хенрика Лундквиста, а также чемпион мира 2013 и, на секундочку, MVP того турнира.

За океаном Энроту было объективно тяжело пробиться на фоне тренда на габаритных голкиперов. По сравнению с громилами, вроде Бишопа и Ринне, Юнас смотрится, как школьник. Из-за этого у него более энергозатратный стиль, он уязвим в условиях мощного трафика перед воротами, но компенсирует все бешеной реакцией и атлетичностью. Энрот быстр при перемещениях на щитках, а также отлично контролирует отскоки.

Приглашение такого вратаря – очень сильный шаг со стороны минского «Динамо». Теперь скучать о Скривенсе в столице Беларуси точно не будут.