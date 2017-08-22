Андрей Червиченко: Допускаю, что «Спартак» не победит в Хабаровске

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко подвел итог поражения красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ от «Локомотива» (3:4).

Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ здесь

– «Спартак« находится в своем нормальном состоянии. Может, чуть-чуть хуже. Две основные составляющие успеха прошлого сезона: фарт и неоднозначные судейские решения. Они сейчас отсутствуют. И мы имеем то, что имеет. И нет прошлогоднего куража, когда пошло и на мотивации, настрое и первом месте команда неслась при новом тренере. Массимо Каррера действительно что-то принес. Он что-то добавил, игра изменилась, но как мы видим на долгую этого не хватает.

– Если бы не было удаления Александра Самедова, «Спартак» мог удержать победный счет в матче с «Локомотивом»?

– «Локомотив» играл лучше. Мячи «Спартак» забил красиво, но по игре, мне казалось, что «Локомотив» не проиграет. Думается, что даже если бы не было удаления, «Локомотив» сравнял бы счет. Но удаление очень ослабило «Спартак». Самедов – основной игрок. Один из самых креативных. Его отсутствие лишило Квинси Промеса и Луиса Адриано острых передач. Креатив совсем пропал и «Спартак» был обречен.

– С такой игрой каким будет потолок у «Спартака» в этом сезоне?

– Боюсь, что команду еще больше добьет начало Лиги чемпионов. Этот состав уж точно не сможет разорваться на два турнира. Тем более, что один их них – самый престижный в мире. На что будет сделана ставка? И более важный момент, «Спартаку» важно не пропустит точку невозврата, когда карабкаться наверх будет бессмысленно. Та же поездка в Хабаровск – это стресс для любого человека: смена часовых поясов, три дня с учетом полета. Я даже допускаю, что «Спартак» может не выиграть там, а не это увеличит отрыв от первого места больше чем в два раза. Почти в три. И тогда будет совсем смотреть.

– У вас не возникают вопросы к Каррере по составу, заменам, готовности?

– Понимаете, вопросы были всегда. Но он заставил команду двигаться в первое время своей работы. Мы получили новый «Спартак» вместо вальяжно бегающего. Красно-белые стали при нем играть в некий тотальный итальянский футбол. Биться на все участках поля, все закрывать, все двигались. Это было интересно, но теперь этого мало, а ничего другого он предложить не может.

И самое ужасное, что его брали как тренера для защиты. Он должен был поставит игру обороны, но именно там самая большая дыра. Все неприятности оттуда. По полузащите можно подискутировать, но она еще более-менее по российским меркам. Нападение просто хорошее. Вратари неплохие. Лично мне Александр Селихов нравится больше, чем Артем Ребров. Но оборона – проходной двор. Именно ее работу в первую очередь Каррера должен был наладить как швейцарские часы. И с этим он не справляется. Отсюда возникают вопросы о его профессионализме.

– Вас удивляет, что «Ростов» распродал многих ведущих футболистов и все равно идет в группе лидеров?

– «Ростов» – эталон команды, которая должна существовать в российском футболе. Я вообще не понимаю этой истерии на счет того, что продали-распродали. «Аякс», например, только этим и занимается. Целиком продает состав. И делает это регулярно. А у нас хватает глупости критиковать такой подход. Это же образец работы в футболе. Ты собрал все малостоящее и сделал из этого конфетку, которую продал за большие деньги. Так и должен работать российский клуб.

– Но ведь «Ростов» своих игроков отдал «Зениту» бесплатно. Только Терентьев ушел за 200 тысяч долларов.

– Когда у клуба нет денег люди приходят бесплатно и уходят бесплатно. Бонусы достаются игрокам. Это нормально, если позволяет клубу существовать.

– Кто может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?

– С такой поступью вряд ли кто. Но если бы «Ростов» располагал большими деньгами, он бы мог включится. И «Локомотив» тоже. ЦСКА всегда будет бороться до последнего. Если «Зенит» пару раз оступится, преследователи будут наступать на пятки. В чемпионате еще будут сюрпризы, и он будет довольно интересным.

– Три команды играют в еврокубках на этой недели. Сколько российских клубов пройдут квалификацию?

– Думаю, что пройдут все.

– Даже «Зенит», проигравший первый матч?

– Да. Проблемы будут если они пропустят дурной гол в начале матча. Три будет забить тяжело, но я надеюсь, что этого не произойдет. «Зенит» растопчет «Утрехт».