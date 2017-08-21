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Экс-игрок сборной Англии: Златан станет хорошей заменой Лукаку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Златан Ибрагимович и Джесси Лингард
Златан Ибрагимович и Джесси ЛингардФото: Gettyimages.ru

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс оценил роль Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед». 

Напомним, 35-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за «красных дьяволов» и провел 46 матчей (28 голов). Форвард получил травму колена в матче Лиги Европы и выбыл на полгода. При этом его контракт с клубом подошел к концу этим летом. 

Как сообщает ряд английских СМИ, стороны ведут переговоры о новом соглашении. Отметим, что совсем недавно команду Жозе Моуринью пополнил форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который в последних матчах выходил в стартовом составе.

«Думаю, Златан станет хорошей заменой Лукаку. Не знаю, будут ли они играть вместе, но для Моуринью это выгодная сделка. Он сможет ротировать состав. 

К тому же, в этому году команда выступит в Лиге чемпионов. Будет много тяжелых матчей. Жозе ставит перед собой серьезные цели, поэтому возвращение такого игрока, как Ибрагимович, пойдет на пользу. Я в этом уверен.

Все мы знаем, что из себя представляет Моуринью. Этот человек любит побеждать, поэтому ему пригодятся все игроки», – заявил Пирс.

Также на эту тему высказался бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман.

«Травма Ибрагимовича серьезно ударила по «Юнайтед». Да, команда справилась с поставленной задачей, но им было тяжело. 

Не сомневался в возможностях Златана, поэтому я не удивлен его игрой. Лично для меня его возвращение в «Манчестер» не стало новостью. Он отказался продлевать контракт, хотя мог это сделать. Почему? Чтобы не получать зарплату, и повел себя, как джентльмен. При этом мы знаем, что Златан проходил курс лечения на тренировочной базе «Юнайтед».

Таким образом, слухи о подписании нового контракта имеют место быть. По крайней мере, это будет логично», – сказал Осман, слова которого приводит Sky Sports.

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