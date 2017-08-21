Кокорин сыграл блестяще, но его затмили! Пять лучших игроков 7-го тура РФПЛ

«Советский спорт» называет пятерку лучших игроков очередного тура чемпионата России.

5. Артур ЮСУПОВ, полузащитник

Команда: «Ростов»

Чем запомнился: стал лидером по подборам и перехватам в матче с «Краснодаром» - 0:0.

Матч с «Краснодаром» стал для «Ростова» четвертым в этом сезоне чемпионата России, который желто-синим удалось сыграть на ноль. Подобным может похвастаться лишь «Зенит». Именно эти две команды являются лидерами турнира по пропущенным мячам - всего по три. Многие ли ожидали столь слаженных действий от донского коллектива после ухода Курбана Бердыева и целой обоймы игроков?

Против «быков» «Ростов» играл надежно на всех участках поля. Больше остальных преуспел Артур Юсупов. Он стал безоговорочным лидером встречи по подборам и перехватам мяча - 20. Второй результат в матче показали его партнер Мевля и защитник гостей Петров - по девять. Важный момент: Юсупова не выбила из колеи потеря Гацкана, который был заменен из-за травмы уже в перерыве. Именно Гацкан был партнером Юсупова в предыдущих матчах - «Ростов» играет в два опорных хавбека и использует схему 3-4-3.

Впечатляет объем работы Юсупова - за игру он совершил 106 ТТД, успешными стали 73. В атаке Артур запомнился четырьмя ударами и одной обводкой, которая оказалась успешной. Больше него ударов в матче нанес лишь его партнер Владимир Дядюн - семь.

4. Алексей МИРАНЧУК, полузащитник

Команда: «Локомотив»

Чем запомнился: сравнял счет в дерби со «Спартаком», в котором «железнодорожники» вырвали победу - 4:3.

Миранчук достоин попадания в хит-парад за один только гол в ворота «Спартака» - он и разогнал атаку, и сам же поставил в ней точку. И то, и другое - высший класс! В момент разгона атаки он своевременно сделал передачу на Фарфана, не дав себя накрыть Комбарову и Пашаличу. В завершающей стадии Миранчук ловко подсек мяч над Селиховым.

Скриншот: Sport 1.

В дерби Миранчук постоянно создавал остроту. За игру он дважды угрожал чужим воротам - оба удара пришлись в створ. Также Алексей сделал четыре опасные передачи, три из них стали точными. Плюс в его активе одна ключевая передача. Из четырех обводок атакующего футболиста успешными оказались две. В общей сложности Миранчук совершил 93 ТТД, 49 из них успешные.

3. ЖОНАТАС, нападающий

Команда: «Рубин»

Чем запомнился: забил два мяча в ворота «Анжи» - 6:0.

После матча с «Анжи» наставник «Рубина» Курбан Бердыев признался, что форвард Жонатас провел последнюю встречу за казанцев - у клуба из столицы Татарстана есть финансовые трудности, а по Жонатусу поступило достойное предложение. Значит, наставник знал о расставании с бразильцем еще перед игрой. Несмотря на это, он выпустил спортсмена на поле с первых минут. Выходит, тренер нападающего очень ценит.

Жонатас Бердыева не подвел - забил два мяча в первом тайме. Из двух его ударов по воротам оба стали голевыми. Точно так же было в матче с ЦСКА несколько туров назад. Действительно, как такого игрока можно не ценить? С поля его Бердыев убрал в перерыве, когда игра была уже сделана - «Рубин» вел 3:0. Несмотря на последнюю гастроль, Жонатас не только проявил себя в атаке, но и отработал в обороне - в его активе три перехвата и три выигранных единоборства из шести.

Жонатас покидает «Рубин» в статусе лучшего бомбардира команды - на его счету четыре гола. Во всей премьер-лиге больше него забили лишь два игрока - зенитовец Александр Кокорин (шесть) и спартаковец Куинси Промес (пять). Безумно жаль, когда чемпионат России покидают столь успешные футболисты.

2. Гекдениз КАРАДЕНИЗ, нападающий

Команда: «Рубин»

Чем запомнился: забил гол и сделал три результативные передачи в игре с «Анжи» - 6:0.

Впервые в сезоне «Рубин» с первых минут использовал схему 3-4-3. Одного из нападающих играл Гекдениз Карадениз. Со сменой расстановки он получил больше пространства для маневров. Во-первых, в схеме 3-4-3 нападающим свойственно больше перемещаться. В матче с «Анжи» Гекденизу и Жемалетдинову доводилось оказываться на острие, а Жонатасу на фланге. Во-вторых, два партнера своими движениями сильно сковывают внимание защитников, чем может воспользоваться третий. Интеллектуальный Карадениз в этом преуспел. Шикарным получился его гол - с линии штрафной - он черпаком отправил мяч в «девятку».

Новая схема пришлась Караденизу по душе. Об этом говорят не только его результативные действия - сразу четыре раза соперники нарушали на нем правила, никого другого так часто недозволенным образом не останавливали. Из двух ударов Карадениза один пришелся в створ. Лучше прицел только у Жонатаса - два из двух.

Интересно, что перед игрой с «Анжи» в активе турецкого футболиста была лишь одна результативная передача.

1. Мануэл ФЕРНАНДЕШ, полузащитник

Команда: «Локомотив»

Чем запомнился: забил победный гол и сделал два голевых паса в дерби со «Спартаком» - 4:3.

Фернандеш провел лучший матч в России. С его подачи с углового Баринов отквитал один мяч у «Спартака», с паса португальца Миранчук сравнял счет. Наконец, в компенсированное время Фернадеш решился на удар издали, а гол стал победным. Что еще нужно для счастья в одном отдельно взятом матче?

В дерби Фернандеш совершил 106 ТТД, 67 из которых оказались удачными. Семь раз португалец шел в дриблинг, пять раз - успешно. Трижды он угрожал воротам - единственный удар в створ оказался голевым. Из четырех опасных передач полузащитника три дошли до адресатов. Одна передача хавбека стала ключевой.

Вопрос ребром: где Александр Кокорин?

Спокойно! Александр Кокорин по-прежнему в большом порядке, просто ударно в этом туре выступили и другие футболисты. Удар Кокорин в матче с «Амкаром» принес «Зениту» минимальную победу. Вот уже пять туров подряд он не уходит с поля без забитого гола! С нацеленностью в Перми у него не было никаких проблем - воротам он угрожал четыре раза, два удара пришлись в створ. Пять раз форвард шел в дриблинг, эффективными оказались все попытки.

В общей сложности в текущем чемпионате России на счету Кокорина шесть голов, он является лучшим бомбардиром турнира. Продолжайте в том же духе, Александр!

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