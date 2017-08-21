Итоги футбольного уик-энда в Европе

Нападающий ПСЖ Неймар (справа) Фото: Gettyimages.ru

Клубный футбол в Европе стартовал. После старта АПЛ, Серии А, Бундеслиги и Примеры об этом можно говорить с уверенностью. «Советский Спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших на полях Старого Света.

Герой

Герои тура - Неймар и его ПСЖ. Бразилец после перехода из «Барселоны» почувствовал себя лидером новой команды и устроил настоящее шоу в домашнем матче с «Тулузой». Два гола и две голевые передачи - таков вклад главной звезды всей лиги в победу «ПСЖ».





Курьез недели

Лидер многострадального «Гамбурга» Николай Мюллер забил решающий гол в домашней встрече с «Аугсбургом» и так распереживался, что в момент празднования забитого мяча неудачно упал и повредил переднюю крестообразную связку колена. Пресс-служба «Гамбурга» сообщила, что игрок перенесёт операцию и пропустит 7 месяцев.

Bundesliga.

Nicolai #Müller segna, esulta, si fa male al ginocchio: rottura del legamento crociato, out 7 mesi.pic.twitter.com/HvcvGzmpg0 — Tommy Milanello (@toMMilanello) 20 августа 2017 г.

Матч недели

Во встрече «Лиона» и «Бордо» было всё - от гола с центра поля до умопомрачительной развязки. К 23 минуте лионцы в счете уверенно вели 2:0 - Фекир и Тете отличились. Несмотря на то, что гости отставание в счете сократили благодаря усилиям Малколма, хозяева сумели поставить их на место. Бертран Траоре за 16 минут до конца восстановил статус-кво - 3:1. Но за каких-то 3 минуты - с 88-й по 91-ю - «жирондинцы» совершили настоящее чудо. Леражер и Малколм спасли для «Бордо» ничью.





Лучший гол

Неудивительно, что лучший гол недели был забит именно во встрече «Лиона» и «Бордо». Набиль Фекир поразил ворота соперника ударом с центра поля.





Дерби

Сразу после окончания матча «Тоттенхэм» - «Челси» эксперт Sky Sport Тьерри Анри выразил недоумение относительно того, как «шпоры» проводят летнюю трансферную компанию. Действительно, команда Маурисио Поккетино практически не усилилась по сравнению с прошлым сезоном. Вот и в дерби с «Челси» на поле вышли все знакомые нам имена. Не было только Кайла Уокера, который перешел в «Манчестер Сити».

Первая же игра с серьезным соперником показала, что с таким подходом «шпоры» далеко не уедут. Они по-прежнему играют в симпатичный футбол, но ключевые битвы проигрывают. Дубль Маркоса Алонсо принес «синим» победу 2:1.

Талант

19-летний форвард «Милана» Патрик Крутоне, по сути, принес победу «россонери» в 1 туре Серии А над аутсайдером «Кротоне». Юный нападающий заработал пенальти, забил сам и сделал результативную передачу на Сусо. На всё про всё ему понадобилось всего 23 минуты игрового времени. Забавно, что может такое случиться, что Крутоне на неделе будет отдан в аренду именно «Кротоне». Руководство «Милана» не хочет, чтобы одаренный нападающий большую часть сезона просиживал на лавке. Ведь впереди у него такие конкуренты, как Андре Силва или Никола Калинич.