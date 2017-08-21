Александр Тарханов: Я войну судьям не объявлял! Они сами судят нечестно

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов Фото: ФК «Урал»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью «Советскому спорту» поделился мнением об игре своей команды, недовольстве судей, симуляции Самедова и многом другом.

«ОЧКОВ 6-7 НАМ БЫ НЕ ПОМЕШАЛО»

- Результат игры «Урала» с ЦСКА расцениваете как удачный?

- Рассчитываешь всегда на большее, но армейцы есть армейцы. Так-то, конечно, любые очки в таких играх – это неплохой результат. «Краснодар» сыграл с «Ростовом» вничью, и все довольны, вроде бы…

- Многие отмечают, что «Урал» неплохо смотрится в играх с лидерами. Как Вы сами это объясните?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. У нас был тяжелый календарь, последние четыре игры нам дались непросто: все лидеры («Краснодар», «Зенит», ЦСКА плюс «Арсенал») на выезде.

Сказать, что мы играем с лидерами успешно, не могу. Очков 6-7 в нашу копилку не помешало бы. Наверное, у нас неплохой подбор игроков по сравнению с прошлым годом. В зимний период мы взяли Бикфалфи, Балажица, Димитрова. Сейчас Чантурия выздоравливает, Евсеев на подходе - молодой перспективный игрок.

- Он каким-то образом является родственником знаменитому Вадиму Евсееву?

- По-моему, нет. А вообще я его не спрашивал, но думаю, маловероятно.

- Вы часто высказываете недовольство судьями. Они, на Ваш взгляд, тоже виноваты в том, что «Урал» где-то недобрал очки?

- Безусловно, в «Краснодаре» два очка из-за судьи мы не взяли.

«ЕСЬКОВ НАС ПРИЛИЧНО ПРИБИЛ»

- Можно сказать, что Вы объявили войну судьям в нашей стране?

- Я судьям войну не объявлял. Я вообще о них не говорю. Если я когда-то и высказывался об их деятельности, то только в вопиющих случаях. Если, скажем, пенальти не было, а судья назначает, то как я могу промолчать в этой ситуации? Арбитр грубо ошибся. Хотя мне казалось, что с такой судейской квалификацией, как у Николаева, можно было определить, что пенальти не было.

А так я о судьях вообще не люблю говорить. Не знаю, почему ко мне приклеился этот ярлык.

- Алексей Николаев хотел на вас пожаловаться…

- Так комитет собирался, приняли решение, что пенальти не было. Какие претензии после этого могут быть? Там хоть с какого ракурса смотри – все равно пенальти нет. В том году «Зениту» не засчитали гол с «Амкаром», якобы не видно было с той камеры. Хотя все понимают, что гол был.

Мы и на Еськова не писали жалобу, хотя он нас прибил прилично в игре с «Зенитом» в прошлом сезоне. Поэтому ни о какой войне с судьями речи быть не может. Я просто хочу, чтобы судейство было честное. Вот мы играли в последний раз с ЦСКА. Лапочкин отсудил прекрасно, пожал ему руку, абсолютно без претензий.

«НЕ УВЕРЕН, ЧТО САМЕДОВ СИМУЛИРОВАЛ»

- Как же тогда объясните те судейские ошибки, они умышлены были?

- Очень сложно сказать: умышленно или нет. Возьмите, к примеру, игру «Спартака» с «Локомотивом», когда удалили Самедова. Я, допустим, не уверен, что Саша симулировал. Когда игрок бежит на скорости, достаточно небольшого контакта с игроком, чтобы тот упал. Пенальти может и нет, но и говорить о том, что игрок упал специально, я бы не стал.

- Много экспертов - и даже Симонян - сошлись во мнении, что симуляция была…

- Может быть, и так. Но мне видится этот эпизод иначе. Явной симуляции с его стороны я не заметил.

Мне интересно, почему Миранчуку не дали карточку, когда тот въехал в ногу Глушакову. Получается, здесь я даю карточку, а здесь не даю. Если в одну сторону судишь и даешь карточки, то и в другую сторону надо. В советские времена на судей никто не жаловался, потому что все честно судили.

- Видеоповторы напрашиваются сами собой?

- Конечно. Кстати, наши судьи почему-то против этого. Получается, в Европе бестолковые люди, раз они вводят, а мы - нет. Видеоповторы нужны не только после матча «Спартака» с «Локомотивом». Даже вот когда играл «Динамо» в Ростове, там тоже была симуляция, пенальти близко никакого не было.

«СПАРТАКУ» НЕ ХВАТАЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ В КОНЦОВКЕ»

- Вы затронули матч «Спартак» - «Локомотив», Вы рады успехам Семина?

- Я рад за «Урал». А так мне нет разницы, кто выиграл, ведь эти команды - наши конкуренты. Матч я смотрел внимательно, так как нам предстоит игра с «Локо». А с Юрием Павловичем у меня хорошие отношения, мы знакомы много лет.

- Почему «Локомотив» сыграл так хорошо со «Спартаком»?

- Во-первых, они были в большинстве. Во-вторых, «Спартак» сыграл неправильно: они вели 2:0 и, находясь в меньшинстве, обязаны были сделать все, чтобы не дать сопернику забить. В таких случаях команда должна закрываться и играть по счету. Удаление – удалением, но надо понимать, что это не так, как в хоккее. Да даже и в хоккее не всегда большинство реализуют, а про футбол я вообще молчу. Так что «Спартак» сам виноват.

Мы с «Зенитом» вообще всемером играли, и то они еле-еле нам забили. А 9 против 10 уж можно-то? Организованнее надо было действовать. У «Спартака» вообще в этом сезоне нехорошая тенденция. С ЦСКА они могли выиграть, но почему-то бросили играть.

А «Локомотив» просто в этом сезоне показывает себя хорошо. Говорить, что они как-то прибавили, мне сложно. Состав почти тот же.

- Разговоры о каком-то кризисе в «Спартаке» не имеют под собой почвы?

- Может, им какого-то везения не хватает. Я не понимаю, почему они проигрывают концовку игры, может сил не хватает, тяжело объяснить. Плюс индивидуальные ошибки отдельных игроков.

- Вам предстоит непростая игра с «Локомотивом». Есть уже план на игру?

- Все игры тяжелые. «Локомотив» в хорошей форме, уровень игроков достаточно приличный, поэтому они в лидерах. Если мы сыграем с ними также как с ЦСКА и с «Зенитом», конечно шанс взять очки есть. Плана на игру пока нет, мы смотрим, изучаем. Хотя столько игр провели, всем давно известно кто как будет играть.

Мне понравилось, как Манчини перед игрой с «Утрехтом», когда его спросили какую тактическую схему он будет использовать, он ответил, что все это ерунда, главное – настрой игроков, тогда любая схема сработает.