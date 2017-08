Спартанец — в бой! Андрей Корешков идет в поход за титулом Bellator

26 августа в Нью-Йорке (США) пройдет турнир Bellator 182, в главном бою которого бывший чемпион промоушена в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков сразится против американца Чиди Нжокауни. Это будет первый бой Спартанца (прозвище Корешкова -прим.ред.) после того, как в ноябре прошлого года в бою против бразильца Дугласа Лимы он потерял титул чемпиона. Андрей провел плодотворную работу над ошибками вместе со своим тренером и товарищем Александром Шлеменко и готов вновь побороться за пояс.

28-летний американец за свою карьеру в ММА провел 22 поединка, в которых одержал 17 побед, потерпел четыре поражения и один боя носит статус «несостоявшийся.

Чиди Нжокуани начинал свою карьеру в 2007 году, на три года раньше, чем Андрей Корешков. Поначалу он выступал в местечковых турнирах типа FTP, KOTC, RFA и других. Контракт с Bellator подписал в 2015 году после того, как одолел Макса Гриффина раздельным решением судей в рамках турнира TPF 23.

Дебютировал во втором по силе промоушене мира боем против Рикки Рэйни и победил единогласным решением судей. Всего в Bellator провел четыре поединка и ни разу не потерпел поражений. В своем крайнем бою дрался против известного американского бойца Мелвина Гилларда и победил по очкам.

Главный козырь Нжокуани — прекрасное владение ударной техникой. Американец 10 раз побеждал нокаутами и лишь один раз победил сабмишеном и было это в далеком 2010 году. В мировом рейтинге полусредневесов Чиди находится заметно ниже Корешкова. Он занимает 40-е место, в то время, как россиянин расположился на 20-й строчке.

Обычно Андрей в год проводит по два-три боя, однако, после поражения от Дугласа Лимы в ноябре 2016-го, он не выступал. У Корешкова был запланирован бой на весну, но Андрей получил перелом ноги и, естественно, о спорте пришлось забыть на некоторое время.

На данный момент россиянин полностью залечил травму и готов дать бой сопернику из США. К тому же, совсем недавно Спартанец отпраздновал свадьбу. Теперь Андрей семейный человек и проигрывать первый бой после такого события он явно не собирается.

«Я уже неоднократно дрался с ударниками. - Сказал Корешков в интервью Sherdog. - Нжокуани отличается от моих бывших соперников тем, что он выше их. Но он не самый сильный ударник. Я дрался и с более мастеровитыми бойцами. В первую очередь я должен следовать своему плану на бой и не делать тех ошибок, которые совершил в последнем бою с Лимой. Хочу стать лучшим в мире — это моя цель».

В рамках бойцовского шоу также выступит один из учеников Федора Емельяненко. 25-летний полутяжеловес Вадим Немков (7 побед, 2 поражения) дебютирует в американской организации поединком против Филипе Линса, который старше россиянина на семь лет.

Линсе за свою карьеру провел 12 поединков, в которых одержал 10 побед. В Bellator он выступает с переменным успехом: три победы в пяти боях. Немков является фаворитом этого боя, в мировом рейтинге он занимает 78-е место, его соперник — 121-е.

FIGHT WEEK! We're back with FIRE fights in the welterweight division. #Bellator182 this Friday, live & free on @spike 9/8c! pic.twitter.com/sAcV1n8tfn