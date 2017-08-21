«Всю эту неделю было много критики». Игроки «Челси» высказались после дерби

Маркос Алонсо отмечает дубль в ворота "Тоттенхэма" Фото: Gettyimages.ru

Защитник «Челси» Давид Луис, а также его партнер Маркос Алонсо пообщались с клубной пресс-службой после победы над «Тоттенхэмом» во 2-м туре АПЛ (2:1).



Отметим, что бразилец вышел на эту игру в новой роли. Антонио Конте поставил игрока в центральную линию рядом с Н'Голо Канте и дебютантом «синих» Тьемуэ Бакайоко.

«Узнал о решении тренера в начале недели. – рассказывает Луиз. – Что я должен был делать? Много бегать! Мне пришлось сдерживать двух великолепных игроков – Кристиана Эриксена и Деле Алли. Эти парни всегда играют хорошо. Особенно это касается свободных зон. Я пытался лишить их возможности обострить игру. Старался из всех сил, и думаю, что справился с задачей.

Для нас важно было ответить на поражение от «Бернли». У «Челси» есть характер. Мы умеем бороться, и заслужили победу в дерби.

Что касается самого матча, то это была битва умов. Иногда приходилось больше держать мяч. В некоторых моментах мы шли на осознанный риск. Позже перешли на контратаку. Думаю, только так можно победить в больших матчах», – заявил футболист.

Экс-игрок сборной Англии: Златан станет хорошей заменой Лукаку

Герой встречи Маркос Алонсо, который принес победу «синим», а также забил в первом тайме, поделился эмоциями после игры.

«Не ожидал передачи от Педро, но получив мяч, я решил пробить. Думаю, мне просто повезло, поскольку мяч прошел между ног вратаря. Было очень приятно оформить дубль перед болельщиками и принести победу команде.

Мы нуждались в этом после поражения в 1-м туре. Знали, что с «Тоттенхэмом» будет непросто, но у нас был четкий план, и это принесло плоды.

Давид Луис? Он сыграл хорошо. Я рад за него, как и за всю команду. Всю эту неделю было много критики, но мы доказали свою силу. Команда много работала и заявила всем, что будет бороться за чемпионский титул», – сказал испанец.