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«Всю эту неделю было много критики». Игроки «Челси» высказались после дерби

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
Маркос Алонсо отмечает дубль в ворота "Тоттенхэма"
Маркос Алонсо отмечает дубль в ворота "Тоттенхэма"Фото: Gettyimages.ru

Защитник «Челси» Давид Луис, а также его партнер Маркос Алонсо пообщались с клубной пресс-службой после победы над «Тоттенхэмом» во 2-м туре АПЛ (2:1).

Отметим, что бразилец вышел на эту игру в новой роли. Антонио Конте поставил игрока в центральную линию рядом с Н'Голо Канте и дебютантом «синих» Тьемуэ Бакайоко.

«Узнал о решении тренера в начале недели. – рассказывает Луиз. – Что я должен был делать? Много бегать! Мне пришлось сдерживать двух великолепных игроков – Кристиана Эриксена и Деле Алли. Эти парни всегда играют хорошо. Особенно это касается свободных зон. Я пытался лишить их возможности обострить игру. Старался из всех сил, и думаю, что справился с задачей. 

Для нас важно было ответить на поражение от «Бернли». У «Челси» есть характер. Мы умеем бороться, и заслужили победу в дерби. 

Что касается самого матча, то это была битва умов. Иногда приходилось больше держать мяч. В некоторых моментах мы шли на осознанный риск. Позже перешли на контратаку. Думаю, только так можно победить в больших матчах», – заявил футболист.

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Герой встречи Маркос Алонсо, который принес победу «синим», а также забил в первом тайме, поделился эмоциями после игры.

«Не ожидал передачи от Педро, но получив мяч, я решил пробить. Думаю, мне просто повезло, поскольку мяч прошел между ног вратаря. Было очень приятно оформить дубль перед болельщиками и принести победу команде. 

Мы нуждались в этом после поражения в 1-м туре. Знали, что с «Тоттенхэмом» будет непросто, но у нас был четкий план, и это принесло плоды. 

Давид Луис? Он сыграл хорошо. Я рад за него, как и за всю команду. Всю эту неделю было много критики, но мы доказали свою силу. Команда много работала и заявила всем, что будет бороться за чемпионский титул», – сказал испанец.

Матч

Тоттенхэм - Челси - 1:2 (0:1)

Голы

Алонсо 24 (0:1). Батшуайи 82 (1:1 - автогол). Алонсо 88 (1:2).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер (Янссен, 90), Дэвис (Сиссоко, 80), Вертонген, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Дембеле, Кейн

Челси: Куртуа, Луис, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)

Предупреждения:

Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84; Кейн, 88 - Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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