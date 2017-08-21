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Возвращение Руни в Манчестер! Превью к матчу «Манчестер Сити» – «Эвертон»

Дмитрий Маторкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игрок "Эвертона" Уэйн Руни (спрва) в матче 2004 года против своего бывшего клуба "Манчестера Юнайтед"
Игрок "Эвертона" Уэйн Руни (спрва) в матче 2004 года против своего бывшего клуба "Манчестера Юнайтед"Фото: Gettyimages.ru

Заключительный матч 2-го тура пройдет сегодня вечером в английской премьер-лиге. «Эвертон» гостит на «голубой» стороне Манчестера.

Статистика весьма красноречива: 7 последних гостевых матчей «Эвертон» у «МС» выиграть не может. Однако, стоит сказать, что игры на «Эттихад» для «горожан» против мерсисайдцев даются очень тяжело.

Начало сезона получилось у команд более, чем хорошим. «Эвертон» не пропустил в первых четырех официальных играх, а в первом туре подопечные Рональда Кумана в равной игре оказались более удачливее «Сток Сити». «Манчестер Сити» в свою очередь обыграл на классе «Брайтон» со счетом 2:0.

Возвращение Уэйна Руни в Манчестер

Только Алан Ширер забил больше голов в премьер-лиге «Манчестер Сити», чем Руни - 11 против 8. А его удар на «Олд Траффорд» ножницами через себя до сих пор снится в кошмарах фанатам «горожан». Венсан Компани признался в недавнем интервью, что не может забыть тот выстрел.

«Этот гол лучше всего свидетельствует о таланте Уэйна. Я провел очень сильную игру и спрятал его в карман, но мастера своего дела могут сделать нечто подобное в любой момент. Потом тебе лишь остается качать головой и думать про себя: «Серьезно, такое на самом деле может быть?»

Единственное отличие – в том, что Руни возвращается сюда в качестве игрока команды из Ливерпуля.

Рекордный новичок «Эвертона» - Гильфи тор Сигурдссон

Вполне возможно, что исландец дебютирует уже в этом поединке. Вот, что по этому поводу сказал главный тренер «Эвертона»:

«Гильфи будет тренироваться и пройдет тесты. Я не волнуюсь о его форме. Конечно, игроку необходимо играть в межсезонье, чтобы быть готовым на сто процентов. Но его форма хорошая и он настоящий профессионал».

«Он получит игровое время. У нас будет тяжелая неделя и он будет частью команды во всех играх».

Статистические факты

Серхио Агуэро осталось забить всего один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди не европейских игроков;

Уэйну Руни не хватает одного гола, чтобы достигнуть отметки 200 голов в АПЛ;

«Эвертон» свою самую крупную победу в АПЛ одержал именно над «Манчестер Сити» в прошлом сезоне (4:0).

Гвардиола о Гюндогане

«Илкай принял участие в матче с «Жироной», так что посмотрим, будет ли он готов, - сказал тренер «Сити». – Он тренируется без каких-либо трудностей, но, поскольку Илкай боролся с травмами на протяжении двух лет, ему нужно дать время на полное восстановление сил.

Но он провёл немного времени на поле во время матча с «Жироной» - это первый шаг».

Лазарет команд

«Манчестер Сити»: Делф, Гюндоган, Менди

«Эвертон»: Фунес Мори, Баркли, Маккарти, Болази, Коулмен, Рамирез

Как видим, список травмированных «ирисок» выглядит внушительно. Все эти игроки могли бы усилить стартовый состав «Эвертона». Возможно, нападающий Сандро Рамирез успеет восстановиться к поединку после повреждения в матче со «Сток Сити». В противном случае и без того скудный выбор в атаке «ирисок» будет еще более удручающим.

Матч

Манчестер Сити - Эвертон

Место и дата

21 августа 22:00, Этихад, Текстовая трансляция


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