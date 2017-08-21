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«Эти заявления не идут на пользу». Чем Медведев возмутил Чернышенко?

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Эти заявления не идут на пользу». Чем Медведев возмутил Чернышенко?
Фото: КХЛ

Президент КХЛ перед стартом юбилейного сезона надеется на золотые медали Олимпийских игр и критикует Александра Медведева. 

Дмитрий Чернышенко не настраивался на длинный разговор и в первую очередь поделился ожиданиями от нового сезона. 

- Уверен, что календарь, который все называют самым удачным, покажет свою эффективность. И вы увидите, что он был создан, чтобы создать эффективное время для подготовки сборной России к Олимпийским играм. Мы заждались побед. Рассчитываем, что она будет.

- Есть информация, что ЦСКА сделал запрос в лигу, чтобы из-под потолка зарплат вывели шесть игроков.
- Давайте опираться только на официальные данные. Вопрос о выводе из-под потолка хоккеистов, у которых закончились контракты в НХЛ либо они стали свободными агентами, поднимался на совете директоров КХЛ. Было поручение рассмотреть такую возможность. Мы получили рекомендации от ФХР, расширенный список нашей сборной. Заочным голосованием определили, что два игрока от каждого клуба - при условии, что они возвращаются из НХЛ - могут быть выведены за потолок. При учете, что эти игроки - потенциальные кандидаты в сборную России.

Других официальных решений мы не приняли. Если совет директоров внесет новые инициативы - будем их рассматривать, и мы о них проинформируем. В этом году решение принято по двум игрокам из каждой команды. 

- Точно ли в этом году КХЛ покинут три клуба?
- В мае мы презентовали стратегию развития лиги, в соответствии с которой целевой показатель - 24 клуба. К нему мы стремимся автоматически с понижением потолка зарплат. Не вижу никаких причин, почему мы не должны выполнять это решение.

- Александр Медведев говорил о возможности создания в КХЛ собственной антидопинговой лаборатории. В будущем это возможно?
- Я очень уважаю Александра Ивановича. Он большой профессионал в хоккее. Хочу его поздравить с недавним днем рождения. Но я считаю, что такие заявления не идут на пользу разрешения ситуации, которая у нас сложилась в связи с допинговыми скандалами. Сейчас не самое лучшее время сравнивать нас с НХЛ. Я бы хотел отметить, что КХЛ - единственная лига, которая продолжила работать на территории России, брать пробы и полноценно функционировать в системе ВАДА. У нас работают три международные антидопинговые лаборатории. В каждом сезоне берут не менее 400 проб. Мы продолжаем наследовать принцип нетерпимости к допингу.

- Будет ли лига ограничивать число игроков, одновременно тренирующихся с одной командой? При лазейках с ВХЛ можно иметь в составе до 40 игроков.
- Не нужно использовать лазейки. Есть фарм-клубы, длинная скамейка и легальные способы, чтобы она была.

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