Их как будто спустили с цепи! СКА снова выдрал Кубок у ЦСКА. И вдохновил «Зенит»

Сезон КХЛ стартовал с шикарного блокбастера! СКА и ЦСКА сделали шоу, которого мы не зря ждали с апреля.

Кто в СКА – главный обжора?

Их как будто держали на цепи все лето и готовили к этой стычке. Или схватке. К первым минутам больше подходило бы слово бойня, почти резня.

25 первых секунд хоккея в новом сезоне – и сразу драка, а это же первые звенья.

Тут Сергей Плотников рубится на пятачке, а Илья Ковальчук и Александр Попов, техничные ребята, готовы бить друг другу лица за партнеров. У Кови вообще удаление в первой же смене, на первой минуте нового сезона.

Тут Виктор Тихонов, у которого финалы Кубка Гагарина и чемпионата мира бывали, в простой ситуации крутится в своей зоне и отдает точно открытому сопернику под бросок.

Тут Микко Коскинен так быстро бежит на скамейку, чтобы дать своим побольше преимущества при отложенном штрафе, что его прямо сейчас можно заявлять в конкурс бега на коньках для Матча звезд.

А Патрик Херсли кладет убойные решающие шайбы в большинстве – ничего нового, как будто чемпионский сезон и не заканчивался. Шведу особенно комфортно, когда свободного места полно. ЦСКА это обеспечил, схватил удаление за лишнего полевого. Дацюка с первым голевым пасом, Херсли – с дебютным для сезона голом. В предматчевой программке Коскинен пошутил, что его друг швед – самый прожорливый в СКА. Легко поверить: и по фактуре Патрика, и по стабильной мощи броска.

Почему простота в дерби лучше финтов?

Про несколько сюрпризов стартовых составов забылось быстро. Например, потому что новое сочетание СКА с центральным Николаем Прохоркиным и Александром Барабановым на краю в одной из первых своих атак сделало внезапный гол. Барабанов просто поборолся, Прохоркин просто с разворота бросил по Илье Сорокину – и попал прямо ему между ног! Слишком простой гол для такого матча, первый тоже не был заумным.

Простота тут, оказалось, один из главных методов. Вот Сергей Шумаков поехал на ворота СКА с крутыми виражами и финтами – просто уперся в Коскинена и потерял шайбу. А следом Роман Любимов просто прибежал в центр и пальнул со всей силы – тоже прилетело в финна, но хотя бы с перспективным отскоком.

Никаких пауз – рекламному перерыву нашлось место только за две минуты до конца периода, хотя он мог бы вклиниться гораздо раньше – и остановок в борьбе. Только технические, когда судьям нужно разобраться со счетчиком.

Как тренер СКА и слукавил, и нет одновременно?

Харийс Витолиньш обещал, что СКА начнет сезон в тех же сочетаниях, какие были на домашнем предсезонном турнире. И слукавил, и нет одновременно: по ходу финала, например, Барабанова действительно перекидывали к Прохоркину с Гусевым и ставили к Широкову-Коскиранте новичка Максима Карпова. Так что предсказать вариант СКА было действительно непросто.

ЦСКА пока не показал Алексея Марченко, вышел с Кириллом Капризовым в четвертом звене – и здесь уж точно ничего общего с силовыми ярлыками для этой по порядку тройки. Потому что и рядом не громилы, а сибирский призыв: Шумаков с Шалуновым.

Капризов в начале второго периода очень помог Михаилу Григоренко: выкатил ему в пустую зону под бросок в ближний. Григоренко попал и снова доказал, что Микко Коскинен проводит лучшие матчи бородатым – то есть в плей-офф.

В чем СКА не дотянул до «Зенита»?

Чем дальше, тем меньше было грубости: команды разбежались и поняли, что надо бы поиграть в красоту. Удаления за грубость сменились на подножки, а розыгрыши большинства с выводов защитников на мелкие передачи между нападающими.

Олег Знарок теперь доверяет начало большинства Прохоркину с Барабановым, главное – чтобы был Никита Гусев. Так было, когда это звено и заработало 5 на 4. Дацюк с Ковальчуком вышли только на последние полминуты, после двух хороших выстрелов Барабанова, и Кови все-таки добил и забил. Но уже в равенстве и с помощью Херсли.

Главный судья Сергей Кулаков травмировался без посторонних: просто запнулся то ли о борт, то ли о неровность льда. Пришлось арбитрам дорабатывать втроем, но больших вопросов к ним не возникло. Мелкие упреки за удаления или выносы вбрасываний в среднюю зону не считаются.

Сценарий вышел идеальным и для интриги, и чтобы подчеркнуть перевес СКА в сыгранности и готовности именно к старту сезона. Как только Сергей Широков сделал «+3» и приблизил СКА к «Зениту», который свой главный матч лета выиграл у «Спартака» 5:1, Шалунов вернул ЦСКА в борьбу.

Зенитовцы, в том числе новый тренер Роберто Манчини и аргентинские лидеры-новички Леандро Паредес с Себастьяном Дриусси, пришли на хоккей и наверняка зарядились. Стадион на Крестовском будет так же доволен, как Ледовый в день открытия сезона, если «Зенит» в четверг пройдет дальше в еврокубке.

СКА, как и «Зенит», с первого же игрового дня в лидерах таблицы. А бонус – Кубок Открытия, который в восьмой раз ушел к обладателю Кубка Гагарина.