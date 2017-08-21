Их как будто спустили с цепи! СКА снова выдрал Кубок у ЦСКА. И вдохновил «Зенит»
Сезон КХЛ стартовал с
шикарного блокбастера! СКА и ЦСКА сделали шоу, которого мы не зря ждали с
апреля.
Кто в СКА – главный обжора?
Их как будто держали на цепи все лето и готовили к этой
стычке. Или схватке. К первым минутам больше подходило бы слово бойня, почти
резня.
25 первых секунд хоккея в новом сезоне – и сразу драка, а
это же первые звенья.
Тут Сергей Плотников рубится на пятачке, а Илья Ковальчук и Александр
Попов, техничные ребята, готовы бить друг другу лица за партнеров. У Кови
вообще удаление в первой же смене, на первой минуте нового сезона.
Тут Виктор Тихонов, у которого финалы Кубка Гагарина и
чемпионата мира бывали, в простой ситуации крутится в своей зоне и отдает точно
открытому сопернику под бросок.
Тут Микко Коскинен так быстро бежит на скамейку, чтобы дать
своим побольше преимущества при отложенном штрафе, что его прямо сейчас можно
заявлять в конкурс бега на коньках для Матча звезд.
А Патрик Херсли кладет убойные решающие шайбы в большинстве –
ничего нового, как будто чемпионский сезон и не заканчивался. Шведу особенно
комфортно, когда свободного места полно. ЦСКА это обеспечил, схватил удаление
за лишнего полевого. Дацюка с первым голевым пасом, Херсли – с дебютным для
сезона голом. В предматчевой программке Коскинен пошутил, что его друг швед –
самый прожорливый в СКА. Легко поверить: и по фактуре Патрика, и по стабильной
мощи броска.
Почему простота в дерби лучше финтов?
Про несколько сюрпризов стартовых составов забылось быстро.
Например, потому что новое сочетание СКА с центральным Николаем Прохоркиным и Александром
Барабановым на краю в одной из первых своих атак сделало внезапный гол. Барабанов
просто поборолся, Прохоркин просто с разворота бросил по Илье Сорокину – и попал
прямо ему между ног! Слишком простой гол для такого матча, первый тоже не был
заумным.
Простота тут, оказалось, один из главных методов. Вот Сергей
Шумаков поехал на ворота СКА с крутыми виражами и финтами – просто уперся в
Коскинена и потерял шайбу. А следом Роман Любимов просто прибежал в центр и
пальнул со всей силы – тоже прилетело в финна, но хотя бы с перспективным
отскоком.
Никаких пауз – рекламному перерыву нашлось место только за
две минуты до конца периода, хотя он мог бы вклиниться гораздо раньше – и остановок
в борьбе. Только технические, когда судьям нужно разобраться со счетчиком.
Как тренер СКА и слукавил, и нет одновременно?
Харийс Витолиньш обещал, что СКА начнет сезон в тех же
сочетаниях, какие были на домашнем предсезонном турнире. И слукавил, и нет
одновременно: по ходу финала, например, Барабанова действительно перекидывали к
Прохоркину с Гусевым и ставили к Широкову-Коскиранте новичка Максима Карпова. Так
что предсказать вариант СКА было действительно непросто.
ЦСКА пока не показал Алексея Марченко, вышел с Кириллом
Капризовым в четвертом звене – и здесь уж точно ничего общего с силовыми
ярлыками для этой по порядку тройки. Потому что и рядом не громилы, а сибирский
призыв: Шумаков с Шалуновым.
Капризов в начале второго периода очень помог Михаилу
Григоренко: выкатил ему в пустую зону под бросок в ближний. Григоренко попал и
снова доказал, что Микко Коскинен проводит лучшие матчи бородатым – то есть в
плей-офф.
В чем СКА не дотянул до «Зенита»?
Чем дальше, тем меньше было грубости: команды разбежались и
поняли, что надо бы поиграть в красоту. Удаления за грубость сменились на
подножки, а розыгрыши большинства с выводов защитников на мелкие передачи между
нападающими.
Олег Знарок теперь доверяет начало большинства Прохоркину с
Барабановым, главное – чтобы был Никита Гусев. Так было, когда это звено и
заработало 5 на 4. Дацюк с Ковальчуком вышли только на последние полминуты, после
двух хороших выстрелов Барабанова, и Кови все-таки добил и забил. Но уже в
равенстве и с помощью Херсли.
Главный судья Сергей Кулаков травмировался без посторонних:
просто запнулся то ли о борт, то ли о неровность льда. Пришлось арбитрам
дорабатывать втроем, но больших вопросов к ним не возникло. Мелкие упреки за
удаления или выносы вбрасываний в среднюю зону не считаются.
Сценарий вышел идеальным и для интриги, и чтобы подчеркнуть
перевес СКА в сыгранности и готовности именно к старту сезона. Как только Сергей
Широков сделал «+3» и приблизил СКА к «Зениту», который свой главный матч лета
выиграл у «Спартака» 5:1, Шалунов вернул ЦСКА в борьбу.
Зенитовцы, в том числе новый тренер Роберто Манчини и
аргентинские лидеры-новички Леандро Паредес с Себастьяном Дриусси, пришли на
хоккей и наверняка зарядились. Стадион на Крестовском будет так же доволен, как
Ледовый в день открытия сезона, если «Зенит» в четверг пройдет дальше в
еврокубке.
СКА, как и «Зенит», с первого же игрового дня в лидерах таблицы. А бонус – Кубок Открытия, который в восьмой раз ушел к обладателю Кубка Гагарина.
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция