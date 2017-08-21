На ЧЕ-2017 и без Теодосича звезд будет навалом
В субботу стало известно, что на стартующем 31 августа чемпионате Европы за сборную Греции не сыграет Яннис Адетокунбо, а в воскресенье аналогичная новость пришла из лагеря сербской команды - про Милоша Теодосича.
СБОРНАЯ ПОТЕРЬ
Оба баскетболиста отказались от участия в первенстве континента из-за травм, и в обоих случаях есть основания подозревать в излишней «прижимистости» их американские клубы. Уж не знаю, насколько важной персоной видят Теодосича, последние шесть лет отыгравшего в ЦСКА, его новые хозяева из «Лос-Анджелес Клипперс», но для сербской сборной он фигура точно определяющая. Как и Адетокунбо для греческой, хотя тут «Милуоки Бакс» понять еще проще. Суперодаренный темнокожий форвард к 22 годам успел дорасти до второй символической пятерки целого чемпионата НБА, и с такого вундеркинда сам бог бизнеса велел сдувать малейшую пылинку. А не отпускать его под бело-голубой греческий флаг в непонятный северный город Хельсинки.
Не будет на ЧЕ и соседа Адетокунбо по той самой второй пятерке НБА-2016/17 - французского центрового Руди Гобера. А еще - многих других классных игроков, которые своим сборным наверняка пригодились бы. Клубно-американская мотивация тут преобладает, хотя достаточно и других вариантов. От испанца Серхио Льюлля, получившего серьезную травму уже в сборной и теперь вынужденного пропустить не только континентальный чемпионат, но и немалую часть сезона в «Реале», до турка Энеса Кантера, который с недавних пор вообще лишен гражданства за резкие высказывания в адрес президента страны и в случае появления на ее территории будет немедленно арестован.
15 самых звездных потерь в составах команд перед ЧЕ-2017
|
|
Сборная
|
Амплуа
|
Клуб
|
Яннис Адетокунбо
|
Греция
|
форвард
|
Милуоки (НБА)
|
Николя Батюм
|
Франция
|
защитник
|
Шарлотт (НБА)
|
Руди Гобер
|
Франция
|
центровой
|
Юта (НБА)
|
Милош Теодосич
|
Сербия
|
защитник
|
Клипперс (НБА)
|
Серхио Льюлль
|
Испания
|
защитник
|
Реал (Испания)
|
Энес Кантер
|
Турция
|
форвард
|
Оклахома-Сити (НБА)
|
Никола Йокич
|
Сербия
|
центровой
|
Денвер (НБА)
|
Серж Ибака
|
Испания
|
форвард
|
Торонто (НБА)
|
Никола Миротич
|
Испания
|
форвард
|
Чикаго (НБА)
|
Данило Галлинари
|
Италия
|
форвард
|
Денвер (НБА)
|
Эрсан Ильясова
|
Турция
|
форвард
|
Атланта (НБА)
|
Марцин Гортат
|
Польша
|
центровой
|
Вашингтон (НБА)
|
Неманя Бьелица
|
Сербия
|
форвард
|
Миннесота (НБА)
|
Ян Веселы
|
Чехия
|
центровой
|
Фенербахче (Турция)
|
Руди Фернандес
|
Испания
|
защитник
|
Реал (Испания)
Как видите, от звезд рябит в глазах - при том, что я умышленно не рассматривал тех баскетболистов, что завершили карьеру в сборных (но не в клубах) официально: Новицки, Паркера, Спанулиса, Хряпу и им подобных. Даже с такой поправкой шансы попасть в этот хит-парад нашего травмированного Сергея Карасева явно равны нулю.
Выходит, сборная России пострадала меньше других, и это дает ей какие-то дополнительные шансы? Да ни в коем случае!
СБОРНАЯ «НЕПОТЕРЬ»
У нас сейчас принято говорить, что нынешний состав российской команды - лучший с 2012 года. Что ж, может оно и так, только формулировка эта – бессмысленная. Потому что к ней никто не добавляет одну маленькую подробность: про наши массово-жуткие кадровые потери перед обоими провальными турнирами, имевшими место за «послелондонскую пятилетку», - ЧЕ-2013 и ЧЕ-2015. А то, что сейчас приехали практически все – это, конечно, хорошо, но… Я что-то пропустил, и в России успел родиться свой Адетокунбо? Нет? Тогда о чем речь? Если о травмах Льюлля с Теодосичем, то, уверяю вас, со злорадством лучше не торопиться – и вовсе не из-за правил приличия. При всех перечисленных выше потерях на этом чемпионате звезд все равно будет полным-полно.
15 самых ярких звезд, которые сыграют на ЧЕ-2017
|
|
Сборная
|
Амплуа
|
Клуб
|
Поу Газоль
|
Испания
|
форвард
|
Сан-Антонио (НБА)
|
Кристапс Порзингис
|
Латвия
|
форвард
|
Нью-Йорк (НБА)
|
Марк Газоль
|
Испания
|
центровой
|
Мемфис (НБА)
|
Йонас Валанчюнас
|
Литва
|
центровой
|
Торонто (НБА)
|
Рикки Рубио
|
Испания
|
защитник
|
Юта (НБА)
|
Деннис Шредер
|
Германия
|
защитник
|
Атланта (НБА)
|
Марио Шарич
|
Хорватия
|
форвард
|
Филадельфия (НБА)
|
Нандо Де Коло
|
Франция
|
защитник
|
ЦСКА (Россия)
|
Заза Пачулия
|
Грузия
|
центровой
|
Голден Стэйт (НБА)
|
Горан Драгич
|
Словения
|
защитник
|
Майами (НБА)
|
Эван Фурнье
|
Франция
|
форвард
|
Орландо (НБА)
|
Никола Вучевич
|
Черногория
|
центровой
|
Орландо (НБА)
|
Марко Белинелли
|
Италия
|
защитник
|
Атланта (НБА)
|
Борис Диао
|
Франция
|
форвард
|
Юта (НБА)
|
Хуан-Карлос Наварро
|
Испания
|
защитник
|
Барселона (Испания)
На место где-нибудь в конце этой таблицы наши Алексей Швед с Тимофеем Мозговым (или, например, испанский новичок ЦСКА Серхио Родригес) претендовать, в принципе, вполне могли. Тут уже, как говорится, дело вкуса. Но их кандидатуры я не стал рассматривать специально. В конце концов, про лидеров своей сборной мы и так знаем достаточно. Лучше уж понагляднее показать, с кем ей придется иметь дело на предстоящем турнире. И второй хит-парад, согласитесь, впечатляет ничуть не хуже первого. Особенно если абстрагироваться от статистики НБА и ее индивидуальных призов. Будь грек с заковыристой фамилией хоть триста раз талантливым, на данный момент она пока в своей жизни еще не выиграл ничего. В отличие от Поу Газоля, который… просто Поу Газоль.
ПУГАЮЩАЯ… ЛАТВИЯ
Должен признаться, что поначалу я тоже воспринимал этот чемпионат слегка скептически. А потом, когда уже вовсю пошли контрольные матчи, начал изучать составы подробно - и обалдел. Честно говоря, стало просто страшно: куда ни взглянешь - сплошь НБА или признанные мастера Евролиги, или «два в одном». Жуть!
В качестве характерных примеров приведу две сборные. Смотрю Италию: ну да, Галлинари нет (может, для них и к лучшему), Джентиле нет, Белинелли и остальные - вроде на месте. В основном выигрывают, хотя французам «сгорели» с разницей «-25». Типа все ясно, обычная Италия. А потом заглядываю в графу «тренер» и по спине автоматом ползет холодок. Там написано: Этторе Мессина. М-да, здорово, что до четвертьфинала нам с ними не встречаться…
А еще пуще меня напугала… Латвия, свидания с которой сборной России точно не избежать - в предпоследнем туре групповой стадии ЧЕ и, вполне возможно, в схватке за «место выше четвертого», дающее право разойтись с испанцами в 1/8 (еще у нас в группе есть хозяева-турки, а также «призеры всего на свете» сербы, только что весьма уверенно обыгравшие россиян в Гамбурге без всяких теодосичей).
Так вот: Латвия, бояться которой нам, казалось бы, не пристало. В минувшее воскресенье она разнесла в Тулузе «по косточкам» бедных румын, а в субботу без особых проблем разобралась и с литовцами, финалистами двух предыдущих ЧЕ. Причем дело тут вовсе не в кураже, а в составе. Два Бертанса (один из «Сан-Антонио», второй из «Милана»), дальнобойщик-убийца Блумс, хитрющий «малыш» Стрелниекс, недавно перешедший в «Олимпиакос», Мейерс из УНИКСа, и наконец, как огромная вишенка, способная расплющить любой торт в лепешку, - Кристапс Порзингис, один из талантливейших баскетболистов планеты Земля.
При росте 221 сантиметр (!) Порзингис играет не центрового, а форварда, легко и точно бросает с любой дистанции, включая трехочковую, а его среднестатистические показатели в «Нью-Йорк Никс»-2016/17 ни в каких дополнительных комментариях не нуждаются: 18,1 очка, 7,2 подбора, 2,0 блок-шота. И парню - всего-то 22!
Вот с такими монстрами нашим придется играть в Стамбуле. Страшновато? Ну да, немного есть. Хотя на чемпионате звезд по-другому ведь не бывает, не так ли?