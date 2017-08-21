На ЧЕ-2017 и без Теодосича звезд будет навалом

Милош Теодосич не сыграет на Чемпионате Европы Фото: «Советский спорт»

В субботу стало известно, что на стартующем 31 августа чемпионате Европы за сборную Греции не сыграет Яннис Адетокунбо, а в воскресенье аналогичная новость пришла из лагеря сербской команды - про Милоша Теодосича.

СБОРНАЯ ПОТЕРЬ

Оба баскетболиста отказались от участия в первенстве континента из-за травм, и в обоих случаях есть основания подозревать в излишней «прижимистости» их американские клубы. Уж не знаю, насколько важной персоной видят Теодосича, последние шесть лет отыгравшего в ЦСКА, его новые хозяева из «Лос-Анджелес Клипперс», но для сербской сборной он фигура точно определяющая. Как и Адетокунбо для греческой, хотя тут «Милуоки Бакс» понять еще проще. Суперодаренный темнокожий форвард к 22 годам успел дорасти до второй символической пятерки целого чемпионата НБА, и с такого вундеркинда сам бог бизнеса велел сдувать малейшую пылинку. А не отпускать его под бело-голубой греческий флаг в непонятный северный город Хельсинки.

Не будет на ЧЕ и соседа Адетокунбо по той самой второй пятерке НБА-2016/17 - французского центрового Руди Гобера. А еще - многих других классных игроков, которые своим сборным наверняка пригодились бы. Клубно-американская мотивация тут преобладает, хотя достаточно и других вариантов. От испанца Серхио Льюлля, получившего серьезную травму уже в сборной и теперь вынужденного пропустить не только континентальный чемпионат, но и немалую часть сезона в «Реале», до турка Энеса Кантера, который с недавних пор вообще лишен гражданства за резкие высказывания в адрес президента страны и в случае появления на ее территории будет немедленно арестован.

15 самых звездных потерь в составах команд перед ЧЕ-2017



Сборная Амплуа Клуб Яннис Адетокунбо Греция форвард Милуоки (НБА) Николя Батюм Франция защитник Шарлотт (НБА) Руди Гобер Франция центровой Юта (НБА) Милош Теодосич Сербия защитник Клипперс (НБА) Серхио Льюлль Испания защитник Реал (Испания) Энес Кантер Турция форвард Оклахома-Сити (НБА) Никола Йокич Сербия центровой Денвер (НБА) Серж Ибака Испания форвард Торонто (НБА) Никола Миротич Испания форвард Чикаго (НБА) Данило Галлинари Италия форвард Денвер (НБА) Эрсан Ильясова Турция форвард Атланта (НБА) Марцин Гортат Польша центровой Вашингтон (НБА) Неманя Бьелица Сербия форвард Миннесота (НБА) Ян Веселы Чехия центровой Фенербахче (Турция) Руди Фернандес Испания защитник Реал (Испания)

Как видите, от звезд рябит в глазах - при том, что я умышленно не рассматривал тех баскетболистов, что завершили карьеру в сборных (но не в клубах) официально: Новицки, Паркера, Спанулиса, Хряпу и им подобных. Даже с такой поправкой шансы попасть в этот хит-парад нашего травмированного Сергея Карасева явно равны нулю.

Выходит, сборная России пострадала меньше других, и это дает ей какие-то дополнительные шансы? Да ни в коем случае!

СБОРНАЯ «НЕПОТЕРЬ»

У нас сейчас принято говорить, что нынешний состав российской команды - лучший с 2012 года. Что ж, может оно и так, только формулировка эта – бессмысленная. Потому что к ней никто не добавляет одну маленькую подробность: про наши массово-жуткие кадровые потери перед обоими провальными турнирами, имевшими место за «послелондонскую пятилетку», - ЧЕ-2013 и ЧЕ-2015. А то, что сейчас приехали практически все – это, конечно, хорошо, но… Я что-то пропустил, и в России успел родиться свой Адетокунбо? Нет? Тогда о чем речь? Если о травмах Льюлля с Теодосичем, то, уверяю вас, со злорадством лучше не торопиться – и вовсе не из-за правил приличия. При всех перечисленных выше потерях на этом чемпионате звезд все равно будет полным-полно.

15 самых ярких звезд, которые сыграют на ЧЕ-2017



Сборная Амплуа Клуб Поу Газоль Испания форвард Сан-Антонио (НБА) Кристапс Порзингис Латвия форвард Нью-Йорк (НБА) Марк Газоль Испания центровой Мемфис (НБА) Йонас Валанчюнас Литва центровой Торонто (НБА) Рикки Рубио Испания защитник Юта (НБА) Деннис Шредер Германия защитник Атланта (НБА) Марио Шарич Хорватия форвард Филадельфия (НБА) Нандо Де Коло Франция защитник ЦСКА (Россия) Заза Пачулия Грузия центровой Голден Стэйт (НБА) Горан Драгич Словения защитник Майами (НБА) Эван Фурнье Франция форвард Орландо (НБА) Никола Вучевич Черногория центровой Орландо (НБА) Марко Белинелли Италия защитник Атланта (НБА) Борис Диао Франция форвард Юта (НБА) Хуан-Карлос Наварро Испания защитник Барселона (Испания)

На место где-нибудь в конце этой таблицы наши Алексей Швед с Тимофеем Мозговым (или, например, испанский новичок ЦСКА Серхио Родригес) претендовать, в принципе, вполне могли. Тут уже, как говорится, дело вкуса. Но их кандидатуры я не стал рассматривать специально. В конце концов, про лидеров своей сборной мы и так знаем достаточно. Лучше уж понагляднее показать, с кем ей придется иметь дело на предстоящем турнире. И второй хит-парад, согласитесь, впечатляет ничуть не хуже первого. Особенно если абстрагироваться от статистики НБА и ее индивидуальных призов. Будь грек с заковыристой фамилией хоть триста раз талантливым, на данный момент она пока в своей жизни еще не выиграл ничего. В отличие от Поу Газоля, который… просто Поу Газоль.

ПУГАЮЩАЯ… ЛАТВИЯ

Должен признаться, что поначалу я тоже воспринимал этот чемпионат слегка скептически. А потом, когда уже вовсю пошли контрольные матчи, начал изучать составы подробно - и обалдел. Честно говоря, стало просто страшно: куда ни взглянешь - сплошь НБА или признанные мастера Евролиги, или «два в одном». Жуть!

В качестве характерных примеров приведу две сборные. Смотрю Италию: ну да, Галлинари нет (может, для них и к лучшему), Джентиле нет, Белинелли и остальные - вроде на месте. В основном выигрывают, хотя французам «сгорели» с разницей «-25». Типа все ясно, обычная Италия. А потом заглядываю в графу «тренер» и по спине автоматом ползет холодок. Там написано: Этторе Мессина. М-да, здорово, что до четвертьфинала нам с ними не встречаться…

А еще пуще меня напугала… Латвия, свидания с которой сборной России точно не избежать - в предпоследнем туре групповой стадии ЧЕ и, вполне возможно, в схватке за «место выше четвертого», дающее право разойтись с испанцами в 1/8 (еще у нас в группе есть хозяева-турки, а также «призеры всего на свете» сербы, только что весьма уверенно обыгравшие россиян в Гамбурге без всяких теодосичей).

Так вот: Латвия, бояться которой нам, казалось бы, не пристало. В минувшее воскресенье она разнесла в Тулузе «по косточкам» бедных румын, а в субботу без особых проблем разобралась и с литовцами, финалистами двух предыдущих ЧЕ. Причем дело тут вовсе не в кураже, а в составе. Два Бертанса (один из «Сан-Антонио», второй из «Милана»), дальнобойщик-убийца Блумс, хитрющий «малыш» Стрелниекс, недавно перешедший в «Олимпиакос», Мейерс из УНИКСа, и наконец, как огромная вишенка, способная расплющить любой торт в лепешку, - Кристапс Порзингис, один из талантливейших баскетболистов планеты Земля.

При росте 221 сантиметр (!) Порзингис играет не центрового, а форварда, легко и точно бросает с любой дистанции, включая трехочковую, а его среднестатистические показатели в «Нью-Йорк Никс»-2016/17 ни в каких дополнительных комментариях не нуждаются: 18,1 очка, 7,2 подбора, 2,0 блок-шота. И парню - всего-то 22!

Вот с такими монстрами нашим придется играть в Стамбуле. Страшновато? Ну да, немного есть. Хотя на чемпионате звезд по-другому ведь не бывает, не так ли?