«Кокорин на пути к совершенству». Экс-форварды «Зенита» о новой звезде

Бывшие нападающие «Зенита» о том, нужен ли Петербургу Дзюба, и когда Кокорин перейдет в европейский гранд.

«Нет никаких поводов, чтобы Кокорин сдулся»

– У высокой результативности Кокорина есть целый комплекс причин, – считает нападающий «Зенита» конца 90-х годов Сергей Герасимец. – Во-первых, Александр повзрослел и подрос в психологическом плане. Теперь мы видим мужчину, а не подростка, который еще не понимает взрослой жизни. Во многом на это повлияло то, что Кокорин стал отцом. Саша осознал ситуацию, поменял приоритеты и теперь радует нас своей игрой.

Во-вторых, Кокорин почувствовал доверие тренера, у него появилась мотивация. В прошлые годы этого не было. Манчини начал использовать Александра на той позиции, где у него получается лучше всего. Роберто верит в Кокорина, и Саша ему сполна за это платит.

– Все-таки, это больше заслуга Манчини или самого Кокорина?

– Манчини свою лепту, конечно, внес. Но то, что Кокорин талантливый игрок, все знали и до него. Ни один тренер в мире не заставит игрока забивать, если он сам того не захочет. Так что, Саша молодец, что сумел взять себя в руки после шквала критики в свой адрес и неудачных прошлых сезонов. Но Манчини, думаю, этому поспособствовал. Дал Кокорину нужный толчок.

– Почему это не получилось у Виллаш-Боаша и Луческу?

– Сложно рассуждать. Видимо, тогда Кокорин еще не созрел. Сейчас в его голове что-то поменялось. Возраст такой, когда уже пора браться за ум.

– Надолго ли хватит Кокорина?

– А почему вы думаете, что его должно не хватить. Я верю, что Саша проведет на высоком уровне весь сезон и поборется за приз лучшему бомбардиру. Чтобы он сдулся, нет никаких поводов. В Кокорина верят болельщики и тренер. Парень играет, у него все получается.

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«Кокорин хорош для чемпионата России. В Европе он никого не удивит»

– Я всегда был на стороне Александра и все время считал его талантливым игроком, – говорит нападающий «Зенита» образца начала 70-х годов Алексей Стрепетов. – Кокорин должен был играть на своей любимой позиции центрфорварда. Пришел Манчини и поставил его туда. Поэтому Саша преобразился. Все, что ему было нужно, доверие со стороны тренера. А Манчини ему не только доверился, но и помог обрести веру в себя.

В любом случае, не стоит хвалить Кокорина преждевременно. Ничего фантастического он не делает. Пока он – не футболист европейского уровня. Александр хорошо выполняет свою работу, но нужно еще прибавлять. Кокорин только на пути к совершенству.

– Чтобы раскрыться, Кокорину нужен был хороший тренер, который найдет к нему подход?

– Конечно. Кокорина нужно правильно использовать, а Луческу нагрузил его черновой работой и заставил играть чуть ли не правого защитника. Сейчас пришел профессиональный тренер, он увидел лучшие стороны Александра, поставил его, куда надо, вот и результат.

– Кокорину теперь открыта дорога в сборную?

– Черчесов – серьезный специалист. Межличностные отношения не должны вмешиваться в выбор состава. Как грамотный тренер, он будет смотреть только на игру футболиста. А Кокорин своей игрой вызов в сборную заслужил.

– С таким Кокориным нужен ли «Зениту» Дзюба?

– Я расстроен, что идут разговоры об уходе Артема. Дзюба – лучший в стране по игре в штрафной площадке. В «Зените» больше нет форварда такого плана. Мне непонятно, почему лучший бомбардир «Зенита» в прошлом сезоне выходит на 2-3 минуты, когда у команды не получается игра в атаке. С такими клубами, как «Урал» и «Амкар», как раз должен играть Дзюба, который может навязать борьбу, а не скоростной Дриусси.

Еще мне жалко, что расстались с Жулиано. Многие специалисты пишут, что он не подходит «Зениту». Но те же специалисты восхищались им, когда бразилец забивал и раздавал голевые передачи.

– Несколько лет назад ходили слухи об уходе Кокорина в «Арсенал». Сейчас он может заинтересовать европейский топ-клуб?

– Пока нет. Там футбол иного уровня. Кокорин хорош для чемпионата России, он забивает, отдает передачи, но в Европе этим никого не удивишь. Нужно уметь обыгрывать один в один и показывать стабильность долгое время. Вот, когда «Зенит» попадет в Лигу Чемпионов, и Кокорин проявит себя там, тогда им заинтересуются зарубежные гранды.

– Сможет ли Кокорин забивать весь сезон?

– Все будет зависеть от общего уровня игры «Зенита». Сейчас конкуренты не набрали форму, но осенью петербуржцам может прийтись не сладко. Саша в порядке, но до его уровня должна прибавить вся команда.

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