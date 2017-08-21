Почему Месси не продлевает контракт? Испанский журналист делится инсайдом

Журналист телеканала Sky Sports Гильем Балаге, который первым объявил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал», рассказал о положении Лионеля Месси, а также высказался о возможном трансфере Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины уладил все вопросы по новому соглашению, но на данный момент не поставил своей подписи. Согласно СМИ, Месси недоволен трансферной политикой клуба и ждет прихода новых игроков. После этого нападающий примет окончательное решение.

«Он согласился остаться в «Барселоне». В ближайшее время Лео подпишет новый контракт. Счастлив ли он в Испании? Когда в команде будут игроки мирового уровня, тогда и можно будет говорить на эту тему. Сейчас он пристально следит за ситуацией. «Барселона» обязана пригласить несколько сильных исполнителей до конца трансферного окна. Это очевидно.

Накануне бывший президент клуба Жоан Лапорта потребовал отставки нынешнего руководства во главе с Жозепом Бартомеу. Слышал, что игроки поддерживают эту позицию. Они недовольны работой на трансферном рынке.

На данный момент «Барселона» находится на одном уровне с «Атлетико», но «Реал» сильнее и тех, и других. Сине-гранатовым нужно пригласить Анхеля Ди Марию и Усмана Дембеле. В таком случае мы сможем говорить, что «Барса» в состоянии конкурировать за трофеи», – заявил Балаге.

О трансфере Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, француз был близок к переезду на «Олд Траффорд», но в последний момент передумал, поскольку на «Атлетико» был наложен трансферный бан. Как отмечал сам игрок, он просто не мог бросить команду в такой ситуации.

Известно, что «Атлетико» получит право приглашать новичков в январе. Сейчас команда ведет переговоры о возвращении Диего Косты из «Челси».

«Этим летом он точно не переедет в Англию. Очевидно, что француз собирался перейти в «Юнайтед», однако проблемы «Атлетико» заставили его остаться. Насколько мне известно, Гризманн до сих пор заинтересован в переходе. Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Впереди еще 12 месяцев», – рассказал Балаге.

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