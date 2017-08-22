Евгений Ловчев: Я вместе с болельщиками «Спартака» поддерживаю Карреру

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выделил пять главных событий 7-го тура РФПЛ.

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1. «ЛОКОМОТИВ» ОТЫГРАЛСЯ С 0:2

Главное событие тура - победа «Локомотива». Команда не просто отыгралась, но забила четыре мяча. Я много раз говорил, что команда по характеру всегда похожа на своего тренера. Семин всегда расстается с теми, кто убирает ноги, не ложится под удары, кто не выкладывается полностью. Помните, как в прошлом году Самедов, кстати, в игре со «Спартаком», в каком-то эпизоде не доработал, и Палыч его заменил. Затем конфликт усугубился и Самедов ушел из команды. И вот сейчас в матче со «Спартаком» Рыбус убрал ногу, после чего Глушаков забил гол. В этот момент показали Семина: он был в ярости, а даже показал - да поставь ты жестко ногу!

Поэтому для меня главное событие тура не поражение «Спартака», а то, как «Локомотив» переломил игру и победил абсолютно заслуженно.

2. КОКОРИН ВНОВЬ ЗАБИЛ

Кокорин продолжает забивать, и гол «Амкару» он забил потрясающий – в противоход вратарю, в подкате. И дело даже не в том, что Кокорин своими голами приносит победы «Зениту», а то, что он, наконец, оправдывает то, что ему было дано от Бога. Наши клубы покупают аргентинцев и бразильцев, а, оказывается, свой парень играет не хуже. Просто по какой-то причине он пустил коту под хвост примерно лет пять своей карьеры. Только вдумайтесь в эту цифру! Как будто Кокорин решил выполнить задачу, поставленную почти в шутку Манчини – забить 35 голов за сезон.

3. «РУБИН» РАЗГРОМИЛ «АНЖИ»

То, что с приходом Бердыева «Рубин» преобразится, в этом я не сомневался. Только не думал, что это произойдет так быстро. Он даже смог разбудить легионеров, которые в прошлом году выглядели блекло. Карадениз при нем в свои 37 лет переживает вторую молодость.

После ухода Бердыева много было сказано в его адрес, что он многое в Казани делал не так. А как оказалось, от добра добра не ищут. Единственное, что удивило: заявление Бердыева по поводу отъезда в бундеслигу Жонатаса, что у клуба финансовые проблемы.

4. ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕХОД ДЗЮБЫ В «ЛОКОМОТИВ»

В последней игре Манчини выпустил Дзюбу на пару минут в самом конце. Тем самым как бы указал бомбардиру на дверь. Если кому Дзюба сейчас и нужен, то «Локомотиву». У Семина не осталось форвардов после травмы Ари, поэтому такой переход вполне реален. Да и куда еще Дзюбе переходить с его зарплатой? А ведь это игрок сборной, человек забивной. В преддверии чемпионата мира, конечно, ему надо уходить из «Зенита».

Интересно, как порой складывается судьба. Дзюба перешел в «Зенит», чтобы стать чемпионом. Не стал. Теперь «Зенит» главный фаворит чемпионата, а Дзюба вынужден уйти из команды.

Когда-то я, поругавшись с Бесковым, ушел из «Спартака» в «Динамо» и счастья мне это не принесло. Дзюба в какой-то мере повторяет мою судьбу.

5. БОЛЕЛЬЩИКИ ПОДДЕРЖАЛИ КАРРЕРУ

За последние годы в «Спартаке» сменилось столько тренеров – иностранцев, русских – но болельщиков не обманешь. Они увидели тренера, который зажег команду, вернул страсть, вернул болельщиков на трибуны, принес титул наконец. Болельщики любят людей ярких, любят, когда на скамейке искрит, и эти искры передаются игрокам. Они будут поддерживать такого тренера, но до определенного предела. Ведь кроме игры с «Зенитом», «Спартак» ведь вел в счете и вел игру в матчах с ЦСКА и «Локомотивом». И в какие-то отрезки был похож на себя прошлогоднего, но потом следовал провал.

Но болельщикам надоела тренерская чехарда, поэтому пока они на стороне Карреры. И в данном случае я вместе с болельщиками.