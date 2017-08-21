Конте сдулся? Ошибаетесь. Вся тактика матча «Челси» – «Тоттенхэм»
«Советский спорт» разбирает тактику в центральном матче второго тура АПЛ.
КРИТИКА КОНТЕ БЕСПОЧВЕННА
В последние несколько недель футбольная общественность активно обсуждала проблемы «Челси». Журналисты и болельщики искали параллели в работе Жозе Моуринью и Антонио Конте во втором сезоне в «Челси». Многие еще до матча с «Бернли» и тем более после него прогнозировали скорую отставку Антонио Конте. Итальянца критиковали за его неспособность подготовить команду к новому сезону, а руководство «Челси» упрекали в отсутствии серьезных трансферов.
Думается, что критика Антонио Конте, который якобы «начал терять контроль над командой», беспочвенна. В прошлом сезоне итальянец уже продемонстрировал мастерство находить выход их сложных ситуаций. Тогда «Челси» слабо стартовал в Премьер-Лиге, но тактическое творчество Антонио Конте позволило «синим» не просто выбраться из кризиса, но и выиграть чемпионат.
В матче второго тура нового сезона на «Уэмбли» «Челси» сыграл по новой схеме 3-5-1-1, которая позволила практически полностью нивелировать силу атакующих маневров «Тоттенхема». И это доказывает, что Антонио Конте остается одним из самых сильных тренеров в английском чемпионате.
Более того, журналистам и болельщикам, которые списывают «Челси» из борьбы за чемпионство, не стоит забывать, какой состав будет у лондонцев, когда все основные игроки выздоровеют и отбудут дисквалификацию.
Уже в матче против «Тоттенхэма» появление Тьемуэ Бакайоко и Виктора Мозеса позволило «Челси» укрепить оборону и сбалансировать игру.
И не стоит забывать, что два ключевых приобретения у «Челси» (Давида Луиза и Маркоса Алонсо) в прошлом году были совершены под закрытие трансферного окна (31 августа). Так что, в этом году аристократы, вполне возможно, еще успеют совершить несколько больших покупок.
Что касается «Тоттенхэма», команда Маурисио Почеттино также нуждается в кадровом усилении для борьбы в чемпионате Англии и Лиге Чемпионов. Один шаг к этому руководство «шпор» уже сделало в виде приобретения Дависона Санчеса. В матче против «Челси» «Тоттенхэм» не был готов представить в атаке сюрпризы сопернику, и поэтому «шпоры» проиграли.
ГЛАВНАЯ ИДЕЯ «ЧЕЛСИ» И «ТОТТЕНХЭМА»
Главная идея Антонио Конте и Маурисио Почеттино в этом матче заключалась в том, чтобы максимально ограничить сопернику пространство перед штрафной площадкой. Именно для этого у команд на поле вышли не два опорных хавбека, как в первом туре, а три. Оба тренера пожертвовали одним атакующим игроком ради укрепления опорной зоны. У «Челси» остался на скамье Педро Родригес, отбывший дисквалификацию, у «Тоттенхэма» - Али Сиссоко, игравший в первом туре.
Отметим, при переходе в нападение схема «Челси» трансформировалась в 3-4-2-1 с переводом Бакайоко или Канте на позицию третьего атакующего футболиста.
«Тоттенхэм» при переходе на чужую половину также переключался на схему 3-4-2-1. Киран Триппьер и Бен Дэвис смещались на позицию винг-бека, а Дайер перемещался в центр обороны.
После первого забитого гола «Челси» попал в выигрышную позицию, и команда Конте воспользоваласьналичием на поле двух опорных хавбеков экстра-класса Бакайоко и Канте, плюс - великолепного Давида Луиза.
«Шпорам» было невероятно сложно разыгрывать комбинации и выводить друг друга на ударные позиции. Удивительно то, что подопечные Почеттино использовали очень мало широких передач и крайне редко использовали кроссы в штрафную площадку. Это упрощало оборонительную работу для «Челси».
Автогол Мичи Батшуайи на 82-й минуте выглядел не совсем логично. «Тоттенхэм» это взбодрило, и он бросил все силы в атаку. А на 88-й минуте Н’Голо Канте потрясающе сыграл в отборе и разогнал контратаку «Челси», которая привела к решающему забитому мячу. Отметим, что Мусса Дембеле обязан был держать автора голевого удара Маркоса Алонсо, но бельгиец остановился на линии штрафной площадки и оставил своего опекуна без присмотра. В конце матча у «Тоттенхэма» не было шансов отыграться, а «Челси» отпраздновал свою первую победу в нынешнем сезоне.
Матч
Голы
Алонсо 24 (0:1). Батшуайи 82 (1:1 - автогол). Алонсо 88 (1:2).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер (Янссен, 90), Дэвис (Сиссоко, 80), Вертонген, Эриксен, Алли, Ваньяма, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Дембеле, Кейн
Челси: Куртуа, Луис, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Бакайоко, Виллиан (Педро, 78), Мората (Батшуайи, 79)
Предупреждения:
Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84; Кейн, 88 - Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция