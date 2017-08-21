СКА собрал армию! Как лучший клуб России готовится выиграть юбилейный сезон КХЛ

Перед первым матчем сезона СКА устроил крутое шоу и показал, что, как минимум в этом, команда уже точно лучшая.



Армейской темы СКА вскользь коснулся в декабре прошлого года: в честь юбилея команды игроки вышли в синей милитари-форме. А в плей-офф перед матчем и после неизменно играла «Солдат» группы Любэ. В юбилейном сезоне КХЛ СКА решил сделать на военной теме акцент.

Новая коллекция «Армейское лето» появилась в магазинах еще в межсезонье, и весь тренерский штаб работал в камуфляжных толстовках на предсезонных турнирах.

Олег Знарок во время турнира имени Пучкова Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Сезон начался, и фойе Ледового преобразилось: игроки на плакатах на фоне камуфляжной расцветки. С одним нюансом: маскироваться во дворце нужно не под зеленый, а под синий – один из основных цветов клуба.

Армейский стиль #СКА на новый сезон повсюду #СКАЦСКА Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Авг 21 2017 в 10:29 PDT

Фамилии и номера хоккеистов на кубе во время представления появляются как по трафарету – шрифтом в стиле армейских именных табличек.

Своих болельщиков СКА в этом сезоне называет армией: «Мы не разделяем хоккей и поддержку – все это одинаково важно». В прошлые годы было «С нами Питер», но теперь конкуренция серьезная – одним игрокам не справиться, особенно когда напротив тоже сильнейшая армия – московская.

СКА экипировал свою армию: на каждом кресле футболки к старту сезона. А удивить решили высокими технологиями. Каждого зрителя просили достать из кармана смартфон и установить специальное приложение – весит всего 10 мегабайт, качалось быстро и без ущерба трафику.

В определенный момент – по сигналу, как в армии, – нужно было повернуть экран ко льду. Как и в любом коллективе, получилось не сразу: кто-то предпочел снимать происходящее на видео, а кто-то мигающей стороной повернул к себе. Но в итоге волшебство пришло на трибуны Ледового: разные сектора и уровни дворца мигали по очереди. У зрителей – полный восторг.

Военными стали и группы поддержки: вместо Ивана Грозного в его золотых одеяниях, на сектора заглядывает казак с шашкой. Да и хрупкие девочки из группы поддержки тоже настроены воинственно: надели короткие платья в стиле «милитари».

Новый сезон СКА начал мощно: и это все до стартового вбрасывания.