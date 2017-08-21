Олег Тиньков: Лучшие бизнес-идеи приходят, когда катаюсь на лыжах или велосипеде

Олег Тиньков Фото: ВКонтакте

На вопросы журнала «Советский спорт L&S» ответил известный предприниматель Олег Тиньков.

- Какую роль спорт играет в вашей жизни сейчас?

– Во многом именно занятиям велоспортом в детстве я обязан своими достижениями в бизнесе. Если бы не было спорта, у меня не было бы такого желания побеждать, таких амбиций. Сейчас спорт для меня – это удовольствие, способ держать себя в форме и способ перезагрузить мозг после работы в офисе. Самые лучшие идеи по бизнесу мне приходят в голову или во время катания на лыжах, или во время езды на велосипеде.

- Что нового открыли для себя в последнее время?

– Я больше 15 лет занимаюсь фрирайдом, и этой весной традиционно закрыл горнолыжный сезон на Камчатке. Мы с сыном установили рекорд России по спускам на хели-ски: сделали по вулканам Камчатки за день 33 км вертикального перепада!

- Мы знаем, что в вашем банке есть фитнес-центр и йога-студия. Как возникла эта идея? Есть ли зависимость между частотой занятий и эффективностью работника?

– В Тинькофф Банке есть свой фитнес-центр Tinkoff Sport, который занимает целый этаж в новом офисе и открыт семь дней в неделю для всех сотрудников. Там есть тренажеры TechnoGym на все группы мышц, фитнес-инструкторы, залы для групповых занятий, сауна. Туда можно пойти позаниматься в любое удобное время. Студия йоги в Tinkoff Sport работает уже два года: она была создана по инициативе сотрудников. Мы пригласили туда инструкторов из московской студии NYM Yoga.

- Занимаетесь ли вы сами в этой студии?

– Сначала я скептически относился к йоге, люблю более динамичные виды спорта. Но после травмы шеи по рекомендации врача начал заниматься и теперь уже год регулярно хожу на групповые занятия вместе со всеми.

- Сколько времени вы тратите на спорт?

– В среднем занимаюсь по два часа три-четыре раза в неделю. А перед Камчаткой, где очень серьезные нагрузки, я за месяц начинаю усиленно готовиться: хожу в зал по пять раз в неделю, плаваю. Летом в Италии я каждый день на велосипеде езжу по три, а то и по пять часов.

- Поговорим о здоровом образе жизни. Какую роль питание играет в вашей системе ЗОЖ?

– Я не сторонник специального спортивного питания, всяких порошков и смесей. В еде себя особо не ограничиваю, люблю вкусно поесть. Потому и активно занимаюсь спортом.

- Какие тренды во всеобщем увлечении ЗОЖ вы сейчас наблюдаете?

– Некоторые люди в своем увлечении переходят грань баланса. И спорт вместо терапии, развлечения и способа поддержания формы становится навязчивой идеей и одержимостью. Бегать каждую неделю марафоны, чтобы убить суставы, – спорное увлечение. Везде важна мера.

- Расскажите о проекте La Datcha. Каковы философия и спортивная составляющая?

– Я много путешествую, но есть места, которые особенно люблю и где бываю каждый год вместе с семьей, с друзьями или коллегами. Среди самых любимых – Валь-Торанс и Куршевель во Франции, Форте-деи-Марми в Италии и Астрахань в дельте Волги. Именно эти места я выбрал для своего проекта La Datcha. Это мои собственные дома, которые построил по своему вкусу. Их я сдаю всем желающим, когда меня там нет. Каждый из этих домов связан с каким-то из моих увлечений: во Франции это горные лыжи, в Италии – велоспорт, в Астрахани – рыбалка. Я убежден, что недвижимость должна «жить». Мне кажется странным построить роскошный дом, чтобы там бывать всего одну неделю в году.

- Кто может стать гостями La Datcha?

– Люди, которые любят активный отдых и привыкли к определенному уровню комфорта. Есть предубеждение, что занятия активным и экстремальным спортом связаны с жизнью в спартанских условиях, когда ты вынужден сушить носки чуть ли не на батареях. La Datcha – это место, где мы не идем на такие компромиссы. У моих гостей, как и у меня, высокие требования к отдыху и комфорту. Во Франции гости могут кататься с моим персональным инструктором по фрирайду, с которым я объездил полмира. Шале в Валь-Торансе – единственный частный дом в мире, который обслуживает ресторан с тремя звездами Мишлен. В Тоскане – частный пляж и лодка Pershing 90, которую можно взять в аренду. Что же касается дома в Астрахани, то там ничего подобного по классу недвижимости в округе нет вообще.

- Можно ли La Datcha назвать бизнес-проектом?

– Это моя инвестиция в недвижимость, если хотите. Я не рассчитываю, что проект принесет прибыль. Скорее это оптимизация: содержание домов требует денег. Если аренда покроет операционные расходы, это будет отличный результат.

- Будете это направление развивать?

– Хочется, чтобы в этой коллекции появился частный остров на Сейшелах или на Мальдивах. И еще большая лодка La Datcha, на которой можно было бы на этот остров прийти. Тогда бы круг замкнулся: зимой – на лыжах, летом – на велосипедах, а потом на лодку и на остров.

- Совместимы ли в принципе понятия: спорт и бизнес-проект?

- Наверное, да, но это зависит от вида спорта. Я пробовал сделать бизнес из своей велокоманды, но не получилось. На одном энтузиазме это невозможно, необходимо изменить бизнес-модель. Текущая модель профессионального велоспорта изжила себя, а организаторы гонок Мирового тура пока не хотят ничего менять.