Шеф-повар под спортивным соусом

Авторский рецепт от редакции Советский Спорт Life&Style и Игоря Гришечкина.

Ингредиенты:

Яркий, талантливый шеф-повар, два стакана вопросов (каверзных и нет) и немного юмора

У нас в редакции привыкли на все смотреть со своей колокольни. Любые события оцениваем с точки зрения спортивной или в привязке к спорту или обсуждаем с экспертами от спорта. Но сегодня мы решительно крутнемся на 180 градусов и сделаем иначе. Поговорим на любимую тему с человеком, преуспевшим совершенно в иной сфере. Чем заменить ставшие родными хот-доги на стадионе, какое блюдо может стать символом Олимпийских игр, какая еда восстановить силы спортсмену. Нестандартный взгляд на привычные вещи. Питерский шеф о своих отношениях со спортом.

Самое первое или самое яркое спортивное воспоминание?

-Это очень красивая картинка, похожая на кадры из хорошего семейного фильма. Мы с братьями и отцами играли на замерзшем озере под Смоленском в хоккей. Двухполозные коньки, примотанные к валенкам, собственноручно расчищенная площадка на льду, много солнца и настоящая русская зима кругом. Да еще у нас такая команда мальчишеская. Вот это было здорово!

На какой стадии ваши отношения со спортом сейчас?

-Завтра снова собираюсь пойти записаться в зал. Я и до этого занимался, просто не так давно у нас родился малыш, и было совсем не до спорта. Хотелось больше времени проводить дома, помогать жене. А так вообще обожаю сноуборд, когда есть возможность- всегда покатаюсь. Люблю на велике гонять. Ничего особенно экстремального, просто мне нравится другой транспорт, альтернативные какие-то способы перемещения в пространстве. Это интересно. Ну и в бассейне поплавать люблю.

Раньше я, конечно, был в разы активнее в смысле спорта. Занимался альпинизмом (кстати, первый разряд!), лазил в пещеры, ходил в горные походы шестой категории сложности, в которых надо преодолевать по двадцать перевалов. Много чего было.

В одном из таких походов, кстати, я и определился со своим призванием. Я же там постоянно готовил. Из ничего придумывал какие-то затейливые блюда. Собирал тимьян, чеснок по склонам и делал, например, отменный гуляш из соевого мяса… Мне все хором говорили:

-Игорь, это твое, занимайся, развивай!

Ну, я и развиваю понемногу 

Если вообразить, что вы неожиданно стали спортсменом, в каком виде спорта будет уютнее?

-Сноубординг, скорее всего. Фрирайд. В редком виде спорта ты можешь почувствовать столько свободы. Я очень люблю горы и весь вот этот антураж: лежаки, подъемники, классная музыка, общий настрой позитивный, интересные люди- красота! А еще я бы очень хотел заняться кайтсёрфингом. Часто об этом думаю. Так что, если уж воображать меня профессиональным спортсменом, то сноубордистом или на кайте.

Каким блюдом вы бы заменили традиционные хот-доги во время матчей.

-Критерии отбора просты. Должно быть что-то удобное, сытное, быстрое и понятное, чтобы человек не вчитывался в сложный состав и не уточнял, перекрикивая арбитра:

-Чтооо, страчателла? Сам ты страчателла!

И чтобы не 5 ножей и пять вилок, а можно было взять и съесть. Я бы в качестве альтернативы предложил беляши и чебуреки, вкусные, сочные, с приправами и из хрустящего теста. И, конечно, их должны подвозить прямо к зрителям, чтобы они- чебуреки- были горячие и свежие.

Вас просят оставить для потомков один-единственный рецепт, что это будет?

Я бы не стал напрягать потомков супер сложными рецептами. Кто-то может не справится с процессом приготовления, кому-то, может совсем такое не по вкусу. Здесь опять же подошло бы что-то простое, проверенное временем. Вкусные щи из квашенной капусты, как у бабушки или ароматный домашний пирог. Ведь этим блюдам уже столько лет, а у них до сих пор много поклонников.

С какими блюдами у вас ассоциируются популярные виды спорта?

Фехтование- шашлык . Рапиры ведь на шампуры похожи.

Шницель, весь такой отбитый- это рукопашный бой.

Бокс- в голове всплывает сразу мясо с кровью, понятно почему.

Попкорн- теннис. Кукуруза отскакивает, как мячики

Три самых полезных –на ваш взгляд- блюда для спортсмена.

Я сторонник того, что все в меру хорошо. Никаких особых блюд я бы не выделял. Важно употреблять больше овощей, зелени, мяса, рыбы, фруктов, полезных злаков. Все это должно быть хорошего качества. Поменьше химии всякой, фаст-фудов. Ну и в крайности бросаться тоже не стоит. Я про веганов, солнцеедов и прочих увлекающихся.

Самое «энергичное» блюдо. Что может зарядить энергией и придать невероятное количество сил спортсмену.

Если и есть такое блюдо, от которого мгновенно заряжаешься энергией, наверняка с его составом что-то не так. Я уверен, что взбодриться физически можно, опять- таки от простой и качественной, не слишком тяжелой еды. И хорошо приготовленный шашлык может придать сил, когда съешь его на природе и запьешь стаканом вкусного прохладного гранатового сока…

Может ли блюдо стать символом, например, Олимпийских игр? Кому бы вы отдали свой голос?

Конечно, право стать символом я бы предоставил чему-то более значимому, чем еда. Но если уж выбирать из каких-то блюд, мой фаворит- рожок с мороженным. Он ведь невероятно похож на факел с Олимпийским огнем.

Ну вот, все готово. Оказывается, спортивные вопросы отлично сочетаются с одаренными шеф-поварами. Теперь мы точно знаем, человек талантливый- он во всем такой. В любой сфере не потеряется: изобретет, придумает, сделает, да еще и лучше всех. Ну уж по- крайней мере, идей свежих набросает, способных хоть немного изменить нашу жизнь. Сами посудите, ведь покупка рожка с мороженым теперь никогда не будет прежней. Теперь это не десерт, а самый настоящий символ!