Коллективное бессознательное. «Арсенал» обыграл «Ахмат» в сумасшедшем матче тура

Грозненский «Ахмат» проиграл четвертый матч подряд. На этот раз – тульскому «Арсеналу» (1:2). О хаосе команды Олега Кононова впереди и недоработках сзади – в репортаже «Советского спорта».

ПО КИРПИЧИКУ СТРОЯТ «АХМАТ»…

То, что «Ахмат» до сих пор находится в строительства, а Олег Кононов – в поиске идей, характеризует один лишь факт – в шести предыдущих турах тренер уже заиграл 22 футболиста. Свежи пока межкомандные связи, нейронные нити в линиях и коллективное сознательное.

Ход строительства полностью оправдывает синусоида результатов, которые демонстрирует «Ахмат»: до матча с «Арсеналом» грозненцы одержали три победы и трижды уступили. Никаких полутонов, только белое или черное! Только хардкор!

По первому тайму казалось, что «Ахмат» - команда настроения. Ноги бегут – ну давайте ускоримся. Обыгрыш получается – ну давайте комбинировать. Удары удаются - ну давайте стрелять. Даже как-то странно, что у столь идейного тренера – команда какая-то ртутная и, вполне возможно, моментами бесконтрольная. Индивидуальных инициатив, как и ошибок, у грозненцев было много больше, чем у туляков. Наверное, это и привело к весьма нелепому отскоку, после которого Ткачев, железобетонный лидер «Арсенала», положил свой второй гол в этом сезоне.

Канониры же в этом отношении не сказать чтобы выглядели выстроено и четко, но порядка в их рядах в любом случае было больше. К тому же, гол в середине первого тайма серьезно повлиял на их мышление: гол в гостях – это уже не плохо, поэтому идти вперед стоит теперь меньшими силами.

…НО НЕ ХВАТАЕТ ЦЕМЕНТА

После перерыва Кононов кардинально изменил игру своей команды, выпустив форварда Садаева вместо оборонца Родолфо, а позицию Ахъядова вышел наэлектризованный Бериша. Рокировки моментально сказались на атакующем потенциале «Ахмата» - Митришев угодил в перекладину, а за минуту до этого опасно по воротам пробил Бериша. Свежие игроки решают, угадал тренер с заменами.

В первой половине встречи «Ахмат» вообще не прессинговал, а во второй – исправился. Давление на туляков не проходило бесследно. Гости то и дело теряли мяч, ошибались в передачах, нередко фолили и тем самым потихоньку отдавали бразды правления этой игрой оппоненту. Не совсем понятно, почему «Ахмат» не действовал так до перерыва. Быть может, и не пропустила бы команда в зеленых футболках.

И не мытьем, так катаньем мог сравнять счет «Ахмат». Все тот же реактивный Бериша вошел под острым углом в штрафную, где его завалили на газон. Юный Жаба момент не реализовал, и отбросил свою команду назад, хотя мог всерьез подтолкнуть вперед – не только к ничьей, но и победе. Все вроде бы хорошо у грозненцев, но не хватает им клея. Будто разбилась красивая изящная малахитовая ваза после третьего тура, и собрать ее заново еще не получилось. Где-то, видимо, завалялся еще кусочек. Зовется он, возможно, Далер Кузяев.

НАСТУПИТЬ НА ГРАБЛИ. СНОВА

Очевидно, у «Ахмата» в целом и Олега Кононова в частности гигантские проблемы с организацией игры в атаке. Каждый из форвардов действовал будто бы в одиночку, не видя партнеров. Будто каждый из грозненцев вышел на неравный бой против всего мира. Это касается всех: Бериши, Садаева, Митришева и Жаба. Никакого коллективного сознательного, о котором написано выше. Сплошь бессознательное.

И не успели порадоваться голу Садаева местные чеченские болельщики, как Джорджиевич красиво вывел «Арсенал» вперед. Ситуация один в один, как в матче с «Краснодаром»: «Ахмат» сравнял и тут же пропустил. Что с дисциплиной, внутренним стержнем и пониманием происходящего?

«Арсенал» по случаю победы подпрыгнул на комфортное для себя 13-е место в таблице. Тулякам, как и в прежние времена, местами не хватало класса, исполнительского мастерства, но с пониманием футбола по-прежнему полный порядок: открывания, подстраховки, наигранные связи – все это есть, работает, пусть и неслабо барахлит. Для футбола, кстати, хорошо, что с заменой угадал и Миодраг Божович. Ведь забил Джорджиевич. Кстати, первый мяч за «Арсенал». Кстати, победный. Кстати, в Грозном. Кстати, мало у кого в последние годы это получалось.