Третья сверхволевая победа «Локомотива». Статистические итоги тура

В туре несколько команд обновили клубные рекорды, дважды отличились казанские футболисты.

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» – 0:0

Ничья сорвала «попытку» «Тосно» повторить антирекорд новосибирской «Сибири», которая в 2010 году первое домашнее очко заработало в 5-й домашней игре. У «Тосно» первое домашнее очко появилось в 4-й домашней игре.

Первым очком разжились и хабаровчане, и тоже в 4-й игре, только у них это первое гостевое очко.

Первый матч в премьер-лиге отработал сочинский арбитр Павел Кукуян, и судил он встречу двух дебютантов. Голов зрители не увидели при его судействе, а единственное предупреждение (хабаровчанам) он вынес на 90-й минуте.

«Урал» – ЦСКА – 0:0

Завершилась 7-матчевая победная серия ЦСКА в играх с «Уралом», это рекордная серия неудач уральцев в играх с одной командой.

Также завершилась 5-матчевая гостевая победная серия ЦСКА.

Для армейцев это 311-й матч без пропущенных мячей в чемпионатах России, и они обошли «Локомотив», у которого осталось 310 «сухих» матчей.

«Спартак» – «Локомотив» – 3:4

В третий раз «Спартак» в чемпионатах России проигрывает матч, выигрывая по ходу встречи 2 мяча. И все три раза обидчиком был «Локомотив».

Первый раз это произошло в 2000 году, когда Юрий Семин переиграл Олега Романцева 3:2 (уступая 0:2). В 2007 году Анатолий Бышовец вырвал победу 4:3 (0:2) у Станислава Черчесова, и вот теперь снова Семин побеждает, на этот раз, Массимо Карреру 4:3 (0:2).

Отличие последней победы Семина от двух предыдущих в том, что, во-первых, волевая победа одержана в гостевой встрече, во-вторых, «Локомотив» проигрывал 0:2 после первого тайма, и, в-третьих, «Спартак» в этот момент носил чемпионское звание.

Для «Локомотива» эта сверхволевая (отыграно два или три мяча) победа – 9-я в чемпионатах России и это лучший результат среди всех команд.

У Семина такой камбэк – четвертый и все достигнуты с «Локомотивом». Больше только у Анатолия Бышовца – 5 сверхволевых побед, добытых с тремя клубами.

«Спартак» второй раз в чемпионатах России проигрывает 2 матча подряд, забивая первым – до «Локомотива» была игра с ЦСКА (1:3), где счет открыли спартаковцы. В 2008 году «Спартак» уступил в 6-м туре «Тереку» 1:2 и в 7-м – «Локомотиву» 1:2, при этом красно-белые забивали первыми.

Завершилась 12-матчевая победная домашняя серия «Спартака» на «Открытии Арене». Только два раза у спартаковцев была более длинная победная домашняя серия – 16 побед (1995-96) и 13 побед (1992-93).

Молодой полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов забил свой первый мяч в чемпионатах России, и этот гол оборвал «сухую» серию «Спартака» на домашней арене на 522-й минуте.

Вратарь Александр Селихов впервые в карьере пропустил 4 мяча в матче премьер-лиги; и 6 мячей в двух матчах подряд он также ранее не пропускал (с учетом игры с ЦСКА – 1:2). Стоит заметить, что впервые Селихов пропустил 3 мяча за игру в чемпионате два года назад как раз от «Локомотива» (0:3).

Четыре мяча за второй тайм «Спартак» пропускает в четвертый раз в чемпионатах России, но впервые при этом носит почетное звание чемпиона, и впервые это происходит в домашней игре. Ранее 4 мяча во втором тайме спартаковцам забивали «Зенит» (2012 и 2016 гг.) и «Терек» (2015).

Юрий Семин сравнял личный счет с Массимо Каррерой, у каждого из них по 1 победе, 1 ничьей и 1 поражению.

Этот матч стал самым результативным в чемпионате-2017/18 – забито 7 мячей. Столько же мячей в играх между собой команды забивали в 2003 году – победа «Локомотива» – 5:2 и в 2007 году – победа «Локомотива» – 4:3.

Занятно, но 10 из 11 своих голов железнодорожники забили во втором тайме. Лишь в игре с ЦСКА Фарфан отличился на 23-й минуте.

«Рубин» – «Анжи» – 6:0

«Рубин» одержал самую крупную победу в премьер-лиге.

После этой победы баланс встреч с «Анжи» выровнялся, каждая из команд одержала по 7 побед при 1 ничьей.

Для «Анжи» проигрыш 0:6 – это повторение клубного антирекорда. В 2002 году их с таким же счетом разгромил «Шинник».

Сыграв на ноль, «Рубин» завершил 10-матчевую серию с пропущенными мячами, казанцы остановились в шаге от клубного рекорда – 11 игр с пропущенными мячами.

Гекдениз Карадениз забил за «Рубин» в чемпионатах России 38-й мяч, и турецкий полузащитник стал единоличным рекордсменом клуба, обойдя аргентинца Алехандро Домингеса с 37 голами.

Гол Карадениза, получившийся очень эффектным – в девятку и черпачком, рекордный и в другой номинации – это самый «старый» гол футболиста «Рубина» в чемпионатах России, Караденизу в день игры с «Анжи» было 37 лет и 220 дней.

Вадим Скрипченко – 15-й главный тренер «Анжи» (с учетом и.о.главного). Поражение 0:6 в дебютной игре – худший старт среди всех тренеров «Анжи». До Скрипченко хуже всех стартовал Леонид Ткаченко с 0:2 (2001).

В дебютных играх в предыдущих клубах Скрипченко не проигрывал. С «Уралом» была победа 1:0 над «Уфой», а с «Крыльями Советов» – ничья 2:2 с «Уралом».

«Амкар» – «Зенит» – 0:1

Александр Кокорин забивает в пятом матче подряд, но это не рекорд «Зенита». Александр Кержаков отличался в 7 матчах подряд в 2002 году, а Владимир Быстров (2005) и Халк (2013) – в шести.

Лидер – «Зенит» победил команду – «Амкар», расположившуюся на последней строчке турнирной таблицы.

Безвыигрышная серия «Амкара» увеличилась до 18 матчей (7 ничьих и 11 поражений) и с этим результатом пермяки вошли в десятку самых непобеждающих клубов в истории российских чемпионатов.

«Динамо» – «Уфа» – 1:1

«Уфа» впервые за пять матчей смогла взять очко у динамовцев в премьер-лиге, до этого было 4 поражения подряд.

«Уфа» повторила клубный рекорд – 5 матчей в гостях без поражений (1 победа и 4 ничьи). Два года назад уфимцы также не уступали в 5 гостевых матчах (2 победы и 3 ничьи), пока их не остановили в Химках московское «Динамо».

«Ростов» – «Краснодар» – 0:0

Восьмую игру в Ростове-на-Дону хозяева не могут обыграть «Краснодар». До рекорда – 19 матчей без побед дома в играх с московским «Локомотива» еще далеко.

А вот другой клубный рекорд состоялся – ростовчане в 4-х домашних матчах подряд не могут поразить ворота «Краснодара». В минутном исчислении ростовская «засуха» достигла 401 минуты.

В третий раз подряд в Ростове-на-Дону матч команд завершается нулевой ничьей.

В истории российских первенств была только раз более длинная «сухая» ничейная домашняя серия. Во Владикавказе местная «Алания» четырежды подряд играла 0:0, с кем бы думали? Конечно, с «Ростовом»! Правда, это происходило в 2004, 2005, 2010 и 2012/13 гг. В остальных сезонах «Алании» в премьер-лиге не было.

«Ахмат» – «Арсенал» – 1:2

Для тренера туляков Миодрага Божовича матч с грозненской командой стал 200-м в российских чемпионатах, и черногорский тренер стал первым иностранцем из дальнего зарубежья, кто достиг этого рубежа.

В дебютной игре в чемпионатах России в 2008 году Божович с «Амкаром» начал с победы над «Химками» 3:0, также была одержана победа и в юбилейном 100-м матче в 2012 году, когда «Амкар» (куда во второй раз пришел Божович) обыграл «Терек» 2:0. Двухсотая игра Божовича пришлась вновь на грозненский клуб, который теперь называется «Ахмат», и вновь юбилей у черногорца получился победным.

«Ахмат» после победной серии из 4 матчей (с учетом последнего тура прошлого сезона), выдал другую серию из 4-х матчей, но уже проигранных.