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Ковальчук дерется и забивает прекрасный гол! Герой матча СКА – ЦСКА (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук

Первый матч сезона показал, что 34-летний Илья Ковальчук в полном порядке! И подрался, и победный гол забил в своей 300-й игре за СКА.

Началось армейское дерби с того, что уже на 25-й секунде Илья Ковальчук схватил удаление. Чисто в своем стиле. Форвард ЦСКА Александр Попов толкнул его на борт, Кови больно ударился головой.

Вообще так можно получить серьезную травму. Илья устроил самосуд, хорошо врезав Попову – и сел в бокс штрафников.


Второго Ковальчука мы увидели на 32-й минуте, когда он получил пас от шведского гренадера Патрика Херсли, пролетел по левому флангу, прекрасно бросил по воротам Ильи Сорокина.

И это победный гол.


Всего в этом матче Ковальчук нанес три броска в створ, применил два силовых приема, однажды блокировал шайбу и даже встал на точку вбрасывания. В большинстве провел 3:25 минуты – лучше показатель только у Херсли (4:04) и Никиты Гусева (3:48).

Превосходно!

Илья показывает нам, что очень хочет поехать на зимние Игры. А ведь только из-за Пхенчхана он остался еще на один год в КХЛ.

«В межсезонье обо мне говорили всякое. Но все это была неправда. Как только я узнал, что НХЛ не отпускает своих игроков, я сказал руководству СКА, что продлеваю контракт. Все остальное было досужими сплетнями. С другой стороны, если о тебе говорят, значит, ты интересен людям».

Ковальчук может попасть на свою пятую Олимпиаду. На первой он побывал в 18 лет, когда юного форварда «Атланты» взял в Солт-Лейк-Сити главный тренер сборной России Вячеслав Фетисов. Тогда Илья тоже сражался как лев. Помню, в матче против США от его силового приема в воздух взлетел пожилой защитник Крис Челиос. Авторитетов на льду для Кови не было уже тогда. Илья с той Олимпиады привез медаль – бронзу.

Вообще Ковальчук может установить рекорд всех времен для нашего хоккея. На пяти Олимпиадах у нас не играл никто. В мире – только трое: немцы Удо Кисслинг (1976-1992) и Дитер Хеген (1984-1998), а также норвежец Петтер Торесен (1980-1994). Еще есть финн Раймо Хелминен (1984-2002), который выступал на шести Олимпиадах. Если Ковальчук хочет его достать, то должен держать уровень до 38 лет.

Да какие его годы!

После того, как СКА завоевал Кубок Гагарина, Илья улетел в Германию, где перенес операцию на колене. Как он шутит, врачи поработали так здорово, что теперь Кови стал бегать еще быстрее. А на вопрос корреспондента «Матч ТВ» Александра Бедарева, какое упражнение у вас самое нелюбимое, Илья засмеялся: «Если я дам это понять Олегу Валерьевичу Знарку, то буду только это упражнение и делать. Так что любимые – все!»

На стандартный вопрос о целях на сезон Ковальчук ответил так: «Выиграть все возможные призы и медали».

Он уже говорил, что этот сезон в СКА для него – последний. Потом Илья хочет уехать в НХЛ. Это его последняя гастроль. Спешите видеть…

Матч

СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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