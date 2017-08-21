Самедов удаляется только в матчах с «Локомотивом». Итоги 7-го тура РФПЛ

«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 7-м туре РФПЛ.

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» – 0:0

В 6 очных матчах ФНЛ соперники ни разу не завершили игру нулевой ничьей. Причем дома «Тосно» всегда обыгрывал хабаровчан, забивая не менее двух мячей. Тем не менее, несмотря на отсутствие голов, оба клуба могут занести эту встречу себе в актив. «Тосно», к примеру, набрал первое очко на своем поле в премьер-лиге и не пропускает уже 208 минут (более продолжительная «сухая» серия только у лидера чемпионата «Зенита»). А «СКА-Хабаровск» впервые не пропустил и не проиграл на выезде (правда, по-прежнему не может забить в гостях). Плюс дальневосточники после четырех поражений на старте сезона не уступают в трех последних турах.

«Урал» – ЦСКА – 0:0

Армейцы впервые с тех пор, как команду возглавил Виктор Гончаренко, не смогли забить на поле соперника. До этого они отличались в каждом из 7 гостевых матчей (13 голов). А голевая серия ЦСКА в премьер-лиге составила 13 встреч. В предыдущий раз красно-синие не забили 15 апреля, завершив нулевой ничьей домашнюю встречу с «Ростовом».

«Урал» же продолжает свое «ничейное шествие». Он стал лишь пятым клубом в российской истории, который за 7 стартовых туров сыграл вничью 6 раз. И лишь вторым, кто в седьмой игре добился победы. Точно также стартовал в 1998 году «Черноморец», который в итоге финишировал лишь десятым. А с шести ничьих и поражения начинали чемпионат России «Уралан»-2002, «Шинник»-2003 и «Терек»-2015/16.

Стоит также отметить, что завершилась еще одна серия ЦСКА. Армейцы выиграли у «Урала» 7 предыдущих встреч с общим счетом 19:6.

«Спартак» – «Локомотив» – 3:4

Все-таки «Спартак» - удивительный клуб. В 13-й раз в истории российских чемпионатов (и во второй в этом сезоне – вспомним матч стартового тура с «Динамо») он не смог добиться победы, ведя по ходу матча «+2». Любопытно, что в таких ситуациях обыгрывать красно-белых удавалось только одному клубу – «Локомотиву». Причем теперь уже трижды! В 2000 году железнодорожники взяли верх со счетом 3:2, в 2007-м – 4:3. Наконец, спартаковцы впервые за 26 российских сезонов во всех официальных матчах умудрились пропустить 4 мяча за тайм на своем поле. Ранее подобное происходило с ними только в гостях (7 раз).

Голевая феерия после перерыва привела к тому, что это дерби стало самым результативным матчем в нынешнем чемпионате. В предыдущий раз 7 голов было забито 29 апреля этого года в 26-м туре прошлого первенства: «Терек» на своем поле разгромил «Урал» со счетом 5:2, также четырежды отличившись после перерыва.

Антигероем матча оказался спартаковский полузащитник Александр Самедов, покинувший поле за две желтые карточки еще до перерыва. Это лишь второе его удаление за 353 матча в премьер-лиге. И вновь – в матче с «Локомотивом»! 16 ноября 2008 года он заработал два «горчичника» в составе «Москвы», которая также уступила железнодорожникам (2:3).

«Рубин» – «Анжи» – 6:0

Если предыдущий матч стал самым результативным в сезоне, то в Казани была зафиксирована самая крупная победа чемпионата. Причем «Рубин» никогда не выигрывал в РФПЛ в 6 мячей. У «Анжи» же такое поражение уже было: 9 июля 2002 года в Ярославле от «Шинника» (тоже 0:6). Кстати, в 2017 году это уже второй такой разгром: 3 марта с таким же счетом «Ростов» обыграл на выезде «Томь». А всего за 26 неполных чемпионатов России было зафиксировано 28 побед с разностью «+6», но лишь 7 из них были крупнее.

После этой неудачи «Анжи» стал «лидером» чемпионата по количеству пропущенных мячей, опередив «Спартак» (16 против 13). «Рубин» же впервые в нынешнем сезоне сыграл «на ноль». В атаке казанцев стоит отметить бразильца Жонатаса, оформившего второй дубль в премьер-лиге-2017/18 (первый – в гостях с ЦСКА). А 37-летний Гекдениз Карадениз стал самым возрастным игроком, забившим в набирающем ход чемпионате.

«Амкар» – «Зенит» – 0:1

Свою последнюю победу «Амкар» одержал 12 марта как раз дома над «Зенитом» (1:0). Однако повторить свой успех главному аутсайдеру нынешнего чемпионата во встрече с единоличным лидером оказалось не под силу. Единственный гол на свой счет записал лучший бомбардир сезона Александр Кокорин (6 мячей в 7 матчах), который продлил свою голевую серию в РФПЛ до пяти встреч. Продлил свою серию и питерский клуб. Он никому не проигрывает в премьер-лиге 10 матчей кряду, в которых одержал 9 побед с общим счетом 21:3. А единственная осечка была 9 августа, когда «Зенит» в Екатеринбурге завершил встречу с «Уралом» вничью (1:1).

«Динамо» – «Уфа» – 1:1

Впервые в этом противостоянии динамовцы не смогли добиться победы: 4 предыдущие встречи они выиграли с общим счетом 8:1. Правда, на этот раз бело-голубые, наоборот, почти весь второй тайм уступали, а счет сравняли только на 87-й минуте – отличился Александр Зотов. У «Уфы» во втором матче подряд забил чешский полузащитник Ондржей Ванек. Однако его гола вновь оказалось недостаточно для победы (в прошлом туре было домашнее поражение от «Ростова» - 1:4). Между прочим, Ванек записал на свой счет два мяча в двух подряд встречах и в прошлом чемпионате, и тогда оба они стали победными – в ноябре «Уфа» с одинаковым счетом 1:0 обыграла «Анжи» (в гостях) и «Оренбург» (дома).

«Ростов» – «Краснодар» – 0:0

Ростовчане так и не смогли прервать крайне неприятную серию. В чемпионатах России они 8 раз встречались дома с «Краснодаром» и никогда не выигрывали (5 ничьих и 3 поражения). А единственный раз за 15 матчей смогли добиться победы только в 2014 году в гостях (2:0). Причем ее тогда принесли голы спартаковцев – Жано Ананидзе и Артема Дзюбы. Примечательно, что третий поединок подряд между этими соперниками в Ростове-на-Дону завершился нулевой ничьей.

Отдельно стоит отметить вратаря ростовчан Сергея Песьякова. В этом сезоне он провел за клуб всего 5 матчей и в четырех смог отстоять «на ноль», пропустив только в Уфе (4:1). Ровно столько же «сухих» встреч было у Песьякова за три предыдущих чемпионата России. В них он провел только 20 игр за «Спартак» и «Анжи», в которых соперники поразили его ворота 32 раза.

«Ахмат» – «Арсенал» – 1:2

Выиграв в Грозном, «Арсенал» прервал сразу две неудачные серии. Во-первых, он никогда не обыгрывал тогда еще «Терек», дважды уступив в гостях (1:3 в прошлом сезоне, 0:3 – в 2014/15). Во-вторых, туляки, наконец, смогли победить в гостях. Им это не удавалось на протяжении 22 (!) встреч – 4 ничьи и 18 поражений. После выездной успех в премьер-лиге был у «Арсенала» 20 апреля 2015 года, когда он обыграл «Амкар» в Перми (1:0).

Между прочим, автор решающего мяча Лука Джорджевич забил лишь второй гол в РФПЛ. И вновь победный! В прошлом сезоне удар черногорского форварда позволил «Зениту» обыграть на своем поле «Ростов» (3:2).

Ну, а «Ахмат» умудрился потерпеть уже четвертое поражение подряд (после трех «сухих» побед на старте). Такой полосы неудач у грозненцев не было с 2009 года. Тогда «Терек» завершил чемпионат серией из 6 проигрышей.