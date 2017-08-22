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«Бакланы разрушают цельность стадиона». Клювы против футбола на «Крестовском»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Бакланы разрушают цельность стадиона». Клювы против футбола на «Крестовском»
Власти города на Неве выяснили в чем причина протечек крыши на Крестовском острове. Виновные найдены. И честно, без обиняков названы. Это – бакланы! «Советский спорт» углубился в этот орнитологический скандал на «Баклан-Арене».

Понедельник довольно быстро перестал быть мучительно томным. Ситуацию взорвало интервью Игоря Албина, вице-губернатора города, где столько лет строился, а теперь не без проблем эксплуатируется новый стадион.

- Начнем с крыши. Сейчас с ней все в порядке?

– Как думаете, в чем основная задача кровли? Это тепловой контур, существующий для того, чтобы круглые сутки можно было проводить спортивные и иные мероприятия.

- Чтобы внутри было сухо?

– Все верно. Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка.

- Что с ней не так?

– Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

- Бакланы протыкают пленку клювом?

– Конечно. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

- Что еще нужно исправить?

– Некратные места. Первое – сопряжение ездовой фермы и стационарной части крыши. Второе – сопряжение стационарной и нестационарной кровли. Третье – некратные места, примыкания к пилонам. Четвертое – качество эластичного герметика. Пятое – количество водоприемников, а также диаметр трубы, всей системы водоотведения. Все это взаимосвязано.

Дальше мы не будем цитировать это интервью. Тут очень много терминов. И ясно одно: недоделок на стадионе еще огромнейшее количество. Как все это принималось, утверждалось, вводилось в эксплуатацию? Миллион вопросов. Хоть с протечками разобрались. Осталось понять, как наказать виновных.

Посетители социальных сетей традиционными шутками откликнулись на новость о бакланах: они намекают, что власти попросят теперь еще миллиард на борьбу с птицами. «Вот все думали - что ещё можно сделать на новом стадионе в Санкт-Петербурге? И никто не предложил защиту от птиц! А Албин предложил! Гений!»

Появился даже аккаунт в твиттере – «Крестовский баклан»:

Ну, а апафеозом всеобщего троллинга стала внесенная в ночи правка в википедию:


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