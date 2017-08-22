Народный тренер. И еще две причины, почему «Зенит» может не стать чемпионом

Фраза «Зенит» уже чемпион» звучала слишком часто для семи туров. Корреспондент «Советского спорта» задается вопросом, что же все-таки может помешать питерцам взять титул?

Конечно, еще не все ясно. Альманах с итогами сезона-2017/18 никто не находил. Но на 22 августа шансов на то, что «Зенит» станет чемпионом чуть больше, чем на переизбрание Владимира Путина Президентом России. Звучит дико, но реальных конкурентов прямо сейчас у главы государства побольше будет.

Да, сезон только начался, все будут терять очки, но факт: от ЦСКА «Зенит» оторвался уже на шесть очков, от «Краснодара» - на семь, от «Рубина» - на восемь, от «Спартака» - на 11. На расстоянии одной игры держится только «Локомотив».

Но дело даже не в отрыве - каждый из преследователей испытывает серьезные проблемы. ЦСКА и «Спартак» вошли в сезон без укрепления. «Локомотив» - в поисках форварда. «Краснодар» по-прежнему нестабилен, «Рубин» только привыкает к Бердыеву, но при этом из-за финансовых трудностей еще будет терять лидеров.

И потому резонный вопрос: что же может помешать «Зениту» вернуть чемпионство в Санкт-Петербург?

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА: ТРАВМЫ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ

Как только в Перми захромал Дриусси, в Питере забеспокоились: может, не надо отпускать Дзюбу? На скамейке запасных тогда из нападающих останется только 22-летний Андрей Панюков. Парень толковый, но ни в скромном французском «Аяччо», ни в португальской «Браге» он не заиграл. С чего он должен заиграть, по крайней мере, этой осенью, в самом мощном составе России?

А теперь представьте: вылетают из-за травм Кокорин и Паредес. Ситуация – гиперболизированная, но реальная. Выкошен ведь не весь состав, а всего два человек, пусть и очень важных. А это сразу минус единственный пока забивной форвард и человек, который держит всю игру в центре поля.

Вот кто в нынешнем «Зените» может заменить по функционалу аргентинского полузащитника? Возможно, Кузяев. Но он пока больше про мобильность, технику, скорость. А нужен будет другой типаж – распасовщик. Без Паредеса «Зенит» провел только одну игру – против «Бней-Иегуды» (0:1). Слив домашний матч, питерцы чуть не вылетели из турнира.

«Зенит» без Кокорина тоже представлять не хочется. Дриусси, кроме яркой игры против «Рубина», ничего особенного не показал. Полозу Манчини до матча с «Амкаром» в шести турах доверил 11 минут. Вряд ли от того, что просто берег для больших дел.

Это сейчас все хорошо - даже Дзюба вроде как не нужен. Но что будет, если один вылетит из-за травмы, а у другого не пойдет. Хотя надо признать, реалистичность такого варианта событий мала: глубина состава питерцев, думается, не выдержит только катастрофы с травмами.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА: КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Когда посыпался «Зенит» Луческу? Были симптомы еще и в конце осени, но окончательно все пошло не так после гола «Андерлехта» на последних минутах в Питере. «Зенит» всю игру возил бельгийцев, играл мощно и содержательно, отыграл гостевые 0:2, а потом случилось какое-то помутнение.

С вылетом из еврокубков начался цирк. Тот «Зенит», который, кстати, также бойко начал чемпионат, во второй части не смог спокойно обыграть никого. Ни одну команду. Нервы, ругань с судьями, недомолвки, откровенное непонимание командой тренера. Весенний «Зенит» не выиграл бы чемпионат даже у «Зенита-2».

Сейчас – при Манчини – в такой сценарий не верится. Слишком большие авторитет итальянца и доверие к нему руководства, плюс действительно сильные трансферы. Расшатать такой «Зенит» критической ситуацией будет очень непросто. Но надо посмотреть, как в ответном матче питерцы отреагируют на гостевое поражение от «Утрехта».

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА: ЮРИЙ ПАЛЫЧ

Если уж существует народная команда, то должен быть и народный тренер. И это Юрий Палыч. Человек, вызывающий уважение даже у тех, кто «Локомотив» недолюбливает. Потому что Семин умеет держать удар. Что про него только не говорили – мол, и старый, и уже не тянет. Это вы не тянете! А Семин из команды с отправленным в дубль Фернандешем, с Алексеем Миранчуком, погрязшим в издевках по поводу нулевой статистики, с Ари, который оказался не нужен «Краснодару», сделал банду.

Теперь каждый из игроков в отдельных матчах регулярно пробивает потолок своих прежних возможностей. И пожалуйста, оказывается, состав-то у «Локомотива» добротный. Есть достойная пара вратарей – Гилерме, Медведев. Качественные защитники – Пейчинович, Кверквелия. На подходе восстанавливающийся от травмы Чорлука. Средняя линия с реанимировавшим свою карьеру Денисовым и Фернандешем, братьями Миранчуками – тоже смотрится достойно. Вызывает некоторые опасения правый фланг Игнатьева, но пока тот справляется. На левую бровку есть Виталий Денисов, Рыбус.

И главное: проглядывает фирменный характер команд Семина. Они могут проиграть, но рубка будет в любом случае и при любом счете. То, как «Локо» сыграл во втором тайме со «Спартаком» - чисто семинская история. Можно вспомнить, как в 2004 году, проигрывая 0:2 «Динамо», после перерыва «Локомотив» также отгрузил четыре мяча. Не отыграйся тогда железнодорожники, быть бы третьему поражению подряд. А в итоге – камбэк и чемпионство.

Единственная явная проблема «Локомотива» – нападение. Нет качественного ролевика, для которого грамотно открыться в недодачу или, наоборот, рвануть за спину защитникам – не проблема. Семин хвалит Фарфана, говоря, что тот может закрыть любую позицию в атаке. Но этого мало. И для борьбы за чемпионство, и для ротации. Но если нового нападающего все-таки купят, есть шанс на интригу.

А что могут противопоставить «Зениту» остальные конкуренты? «Спартак» уже очень далеко, а нет ни трансферов, ни внятного объяснения, почему так происходит. Неизвестно, что хуже. «Краснодар» отрезками позволял себя возить разобранному летом «Ростову», со списанным еще года назад Дядюном. Хотя тут надо уточнить: Кучук – силен, недооценивать его нельзя. Но все равно состава для борьбы за что-то большее, чем еврокубки, у ростовчан нет.

ЦСКА? Без трансферов бороться на два фронта – нереально. Тем более, ни Оланаре, ни Чалов пока не блещут.

«Рубин»? Вот что сказал Бердыев после победы над «Анжи»: «К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению».

После такого стоит дождаться 1 сентября, когда закроется трансферное окно, и посмотреть, кто остался и как дальше жить. И куда делись 200 млн евро, которые, по словам бывшего президента «Рубина» Ильсура Метшина, потрачены в прошлом сезоне не были.

И все – закончились претенденты. За чьими результатами следить «Зениту» в нервном ожидании? Непонятно.

Юрий Палыч, дайте людям интригу.