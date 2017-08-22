Александр Гуськов: Капризов был у ЦСКА лучшим

Второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов, эксперт «Матч ТВ» Александр Гуськов - о матче за Кубок открытия, в котором СКА победил ЦСКА 4:2.



- Главный тренер СКА Олег Знарок переиграл дебютировавшего в ЦСКА Игоря Никитина?

- Побеждают игроки, проигрывает тренер. Вроде бы спортивная аксиома. Но я бы не стал столь категорично заявлять. Отмечу продуктивность питерских спецбригад. СКА забивал и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. А ведь на презентации команды Олег Знарок выражал беспокойство игрой в численном неравенстве. ЦСКА в этом плане уступил вчистую. Москвичей подвели глупые удаления. Петров сфолил на Яковлеве в чужой зоне, а чуть раньше гости нарушили численный состав. Во втором периоде на скамью штрафников присел Киселевич. Хозяева шансами воспользовались, а ЦСКА в третьем периоде – нет. В таких матчах большинство - ключевой момент.

- Тренеры угадали с составами?

- Знарок показал только одного дебютанта – защитника сборной Гаврикова. Никитин бросил в бой звено Шалунова, Робинсона, Нестерова, Бурдасова, Григоренко… Только изнутри команды можно делать вывод – угадал тренер с составом или не угадал. Знарок, наверное, попал в яблочко. А Никитин… Возможно, стоило дать шанс молодому Окулову, который ярко проявил себя в межсезонье, стал главным бомбардиром своей команды. Да и вообще тройка Кузьменко – Светлаков – Окулов смотрелась. А есть еще Плэтт, который много крови попил у питерцев. Наверное, канадец мог агрессивно сыграть на пятачке. Ведь хозяева почти не давали соперникам добивать шайбы, отскочившие от Коскинена.

Но Никитин сделал другой выбор. Вряд ли тренер выпустил более слабых, а сильных придержал.

- Илья Сорокин проиграл СКА Олега Знарка четвертый матч подряд. Неужели у вратаря ЦСКА и сборной сформировался питерский комплекс?

- Скажу, что у почти каждого голкипера есть неудобные соперники. Возможно, случай Сорокина из этой оперы. Он допустил пару помарок. Гол Прохоркина я бы не назвал стопроцентно вратарским. Нападающий неожиданно бросил с разворота, да еще и попал между коньков защитнику. А вот с броском Ковальчука Сорокин должен был справляться. Но здесь ему слабо помогал, а то и не помогал вовсе Робинсон. Канадец обязан был сыграть с Ковальчуком агрессивнее, вытянуть клюшку, а не держать ее двумя руками. Так что давайте не будем ругать Сорокина, тем более что он умеет быстро забывать неудачи. Даже по ходу матча. Не рассыпается после пропущенных шайб. Это очень ценное для вратаря качество.

- Кирилл Капризов никак не может открыть личный голевой счет в ЦСКА. Как смотрелся сильнейший молодой игрок Европы на глазах главного тренера сборной?

- Я в репортаже назвал Капризова самым креативным игроком у ЦСКА в этом матче. И от своих слов не отказываюсь. От Капризова всегда исходила угроза. Когда он владел шайбой, то в большинстве случаев предлагал острое продолжение атаки. Не уступал в силовой борьбе, зарабатывал численное преимущство. Наконец, отдал две результативные передачи. Хотелось бы видеть в его исполнении более акцентированные броски. А голы скоро придут. У меня на этот счет сомнений нет.

- Как выглядели звенья сборной России для Пхенчхана?

- Начну с тройки Дацюка. Ее центрфорвард мне очень понравился. Я удивился отменной физической форме ветерана. Павел проводил немало времени на льду, играл очень грамотно и полезно. Сделал свое дело и Ковальчук. Он любит огорчать ЦСКА. Его гол стал определяющим. Москвичи во втором периоде поджали питерцев, много времени проводили в их зоне, отквитали одну шайбу. И тут этот бросок Ковальчука. Илья умеет забить в самый нужный момент.

А тройка Андронова могла б сыграть сильнее, ярче. Хотя забей Телегин после прострела Ничушкина, вы бы над моими словами наверняка посмеялись бы. Голу помешал щиток Коскинена.

Звено новосибирцев тоже временами смотрелась неплохо. Но им не повезло. Шалунов на последних секундах второго периода попал в перекладину.