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Так кто кандидат быть отцепленным?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Так кто кандидат быть отцепленным?

Превью игрового дня в КХЛ.

Из шести матчей игрового дня выделим новосибирский, с участием «Спартака». Мой молодой коллега из Новосибирска, упомянув на днях о неминуемом сокращении лиги еще на три клуба, включил в список возможных жертв-неудачников… красно-белых. Понятное дело, не дождется. А вот «Сибирь» с ее волнообразным финансированием и оскудевшим составом (особенно это касается линии атаки) вполне могут списать-опустить. А как же аншлаги в местном дворце, времен очаковских? Так болельщики в Новосибирске и на Высшую лигу будут ходить.

Впрочем, довольно лирики. Вернемся в прошлый сезон, в котором «Спартак» дважды победил «Сибирь». 15 октября в Москве – 2:1 Б, 8 ноября в гостях – 2:0. Игра в столице оказалась фатальной для вратаря Салака. Сделав неловкое движение, он порвал «кресты» и завершил сезон. А в Новосибирске все решил фирменный кистевой бросок тогдашнего новичка красно-белых Мирнова, не чужого и для «Сибири».

В дерби с «Динамо» на Кубке мэра Москвы «Спящий гигант» напомнил о своем главном оружии, принеся красно-белым победу. После чего ушел в тень.

Команда Вадима Епанчинцева начнет чемпионат серией из пяти матчей в гостях. А домашняя премьера назначена на 2 сентября. В гости к спартаковцам приедет минское «Динамо».

Очень важно не ошибиться в выборе вратаря. У тренеров «Сибири» на этот счет голова не болит. Интересно, знает ли Епанчинцев о прошлогоднем подвиге Беспалова, засушившего в Новосибирске сухарь и передавшего привет болельщикам «Сибири», за которую он играл три сезона?

В конце прошлой недели «Спартак» пополнил его воспитанник Хохлачев, не выдержавший конкуренции в СКА. В каком звене видят его тренеры? В первом, с Стоа и Лещенко, куда не вписывается новичок Чистов?

В турне по маршруту Новосибирск – Астана – Ханты-Мансийск – Омск – Рига отправились 29 игроков. Капитаном команды выбрали защитника-ветерана Дмитрия Калинина, его ассистентами стали Артем Воронин и Алексей Бондарев.

«Сибирь», потеряв лидеров и тренера Андрея Скабелку, уповает на вратаря и системную игру. Ее нового наставника Павла Зубова многие записали в главные кандидаты на первую тренерскую отставку сезона.

Недавно в команду вернулся Йонас Энлунд. Правда, без Коскиранты. По всей видимости, играть финн будет за еду. В противном случае ему дали бы от ворот поворот. Как чешскому форварду с олимпийской перспективой Андрею Нестрашилу, вскоре трудоустроившемуся в зажиточном «Нефтехимике». Нестрашил – мастер, не чета едущему с ярмарки Энлунду.

А в Сочи у матча ХК «Сочи» - «Куньлунь» очень даже притягательная афиша – «Учитель против ученика», «Сергей Зубов против Майка Кинэна». Помните, под чьим руководством защитник Зубов в 1994-м выиграл с «Рейнджерс» первый для себя Кубок Стэнли? Правильно, в команде Железного Майка.

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