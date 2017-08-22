Очередные похороны в «Спартаке» и новый скандал на арене «Зенита» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Теперь хороним Комбарова?

Знаменитая фраза из прошлого сезона, которую произнес один из болельщиков «Спартака», «Глушаков – это похороны», никак не оставит красно-белый клуб в покое. Самого капитана «Спартака» уже похоронили дважды, если не трижды. Теперь начали рвать баяны уже на других похоронах – Дмитрия Комбарова. То ли всерьез утверждая, что за пару недель отпуска игрок сборной скатился до уровня любителя, то ли, надеясь, что получится, как в прошлом году – «усопший» станет лучшим в сезоне после этой опрометчивой фразы. Кто знает…

Не обходится в красно-белом клубе и без заговоров. Опять в «Спартаке» кто-то кого-то обманывает. Правда, сейчас и в роли обманщика, и в роли жертвы выступает руководство клуба. Если верить нашему обозревателю Юрию Цыбаневу, верхушка «Спартака» обманула сама себя, убедив, что Массимо Каррера – хороший тренер.

На этом негативном фоне «Спартак» отчаянно пытается совершить свою первую покупку этого лета, надеясь, что хоть она что-то изменит в команде и клуб подойдет к Лиге чемпионов в боевой готовности. От надежд подписать дорогого игрока из Европы, такого, как Ньянга, например, скатились к своим «баранам». Теперь красно-белые пытаются подписать Дмитрия Тарасова из «Локомотива» - футболиста только-только восстановившегося от второго разрыва крестообразны связок, пока так и не вышедшего на свой прежний уровень.

В Петербурге опять…

Несмотря на то, что «Зенит» пока так и не принял стадион на Крестовском острове себе на баланс, арена все равно ассоциируется именно с сине-бело-голубым клубом, хоть всех и отучили называть ее «Зенит-Ареной». Беда пришла, откуда не ждали. Ко всем напастям стадиона добавилась и еще одна – бакланы. Птицы разрушают цельность светоотражающей пленки стадиона. Бакланы, Карл! Звучит, как бред, но, если верить вице-губернатору Петербурга, - это очень серьезная проблема, требующая дорогостоящих решений – системы защиты от птиц, такой, как устанавливают в аэропортах.

Зато «Зенит» не прекращает радовать своих фанатов оптовыми закупками на аргентинском рынке. К троим своим соотечественникам уже точно присоединяется Эмилиано Ригони. «Зенит» все-таки уговорил футболиста переехать в Санкт-Петербург. Видимо, в сине-бело-голубом клубе ему предложили такие райские условия, что, по его словам, он собирается адаптироваться к жизни в России, еще даже не уехав из Аргентины.

Тур сенсаций

Седьмой тур чемпионата России в понедельник завершился поздним матчем между «Ахматом» и «Арсеналом» в Грозном. Если вы не знаете результата, то сначала, наверное, даже можете не поверить, что туляки на выезде обыграли недавнего лидера турнирной таблицы. Не помогли чеченской команде ни поддержка трибун, ни пенальти, достаточно спорный, который не реализовал Жаба – четвертое поражение подряд после трех побед на старте чемпионата.

«Советский спорт» по окончании тура потихоньку подводит его итоги. Среди лучших игроков снова Кокорин. Но есть и те, кто сыграл даже лучше нашего нового бомбардира.

А вот антигероем стал Александр Самедов, удаление которого что-то надломило в игре «Спартака». Кстати, удаляется Александр исключительно в играх с «Локомотивом» - тенденция однако. Эта и другие интересные статистические особенности тура в нашем материале.

Сборная, мы тебя не узнаем

В первый рабочий день недели за работу принялись и в РФС. На официальном сайте организации главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил окончательный список футболистов, которые должны прибыть в расположение национальной команды для игры с… московским «Динамо».

В списке много неожиданных фамилий и отсутствуют некоторые громкие имена из расширенного перечня игроков.