Виктор Булатов: «Спартак» не так хорошо готов физически, как в прошлом сезоне

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов – о насущных проблемах лидеров нашего чемпионата.

«УРОВЕНЬ ФУТБОЛА В ДЕРБИ БЫЛ НИЗКИМ»

- Хочу начать наш разговор с дерби вся Руси ЦСКА – «Спартак». Некоторые считают, что уровень футбола не дотягивал до такого бренда.

- На мой взгляд, качество футбола в этом матче было довольно низким.

- В чем это выражалось?

- Во-первых, позиционно в атаке слабо сыграли обе команды. Когда соперники быстро отходили за линию мяча ни ЦСКА, ни «Спартак» ничего не могли этому противопоставить, кроме примитивных забросов на нападающих. А это не давало должного эффекта. Не было быстрых переводов с фланга на фланг, быстрого командного взаимодействия, когда игра смотрится на одном дыхании.

- Но это беда всех наших команд, когда соперник обороняется большими силами, вскрыть его оборону бывает проблемно.

- Ну почему? «Зенит» неплохо позиционно вскрывает насыщенную оборону. В прошлом сезоне это удавалось и «Спартаку».

- Сейчас почему не удается – лидеры выглядят не так ярко?

- «Спартак» не так хорошо готов физически, как в прошлом сезоне. Это касается, прежде всего, специальной физической подготовки. Нет в ногах той быстроты и легкости, как в прошлом сезоне. Игроки не успевают за соперниками. В матче с ЦСКА это проявилось: на каждом участке поля армейцы были немного быстрее.

А в конце спартаковцы подсели. Яркая иллюстрация этого – когда Головин легко, как от стоячего, убежал от Комбарова, затем легко обыграл Пашалича и организовал первый гол. Когда команда на ходу, держит темп, такого быть не должно.

«ПОКА «ЗЕНИТ» - ЯВНЫЙ ФАВОРИТ»

- Силы Глушакова и Комбарова подорвал Кубок Конфедерации. Согласны с этим?

- Согласен.

- Но у Промеса, Фернандо не было этого турнира, а ни выглядят хуже себя самих прошлого сезона.

- И с этим согласен. Но что там внутри происходит, мне трудно судить. Но физически эти футболисты выглядят не важно. Пропала быстрота, та физическая готовность, благодаря которой команда вырывала победы на 90-й минуте.

- Каррера требует купить пять игроков. Вы какие бы позиции крепили?

- Центрального защитника, крайнего полузащитника, и, возможно, еще один нападающий не помешал бы. А куда еще набирать игроков, я даже не могу представить? Ну разве что, еще новичка на позицию под нападающими взять. Но усиление усилением, но если внутри что-то не подправить, то и никакая селекция не поможет.

- Как вам селекция «Зенита»?

- Удачно клуб провел селекционную кампанию. Укрепился хорошими молодыми футболистами. Да и вообще команда очень хорошо выглядит, поймала кураж. Пока питерцы явные фавориты чемпионата.

- «Локомотив» играет не ровно. На что способна команда, на ваш взгляд?

- Потеря Ари серьезно осложнила игру в атаке. С ним это была одна команда, без него – другая. Пока, как его заменить, тренерский штаб не придумал. Возможно, это должен быть какой-то коллективный Ари. Так нужно выстроить игру, чтобы его отсутствие не сказывалось на атаке.