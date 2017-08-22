«Верните мои миллионы!!!» - воскликнул Дима Маликов во время матча СКА - ЦСКА

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. А ГДЕ МИЛЛИОНЫ?

Вчера во время матча СКА – ЦСКА мне удалось поговорить со звездой. Я написал, что если бы Дмитрию Маликову платили за каждое «До завтра» в матче КХЛ по 100 долларов, он стал бы богатым как Билл Гейтс.

В комментарии пришел настоящий Дмитрий Маликов и справедливо сказал: «Верните мои миллионы!!!»

Если бы @DmitryMalikov платили за каждое "До завтра" в матче КХЛ по 100 долларов, он стал бы богатым как Билл Гейтс. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 21 августа 2017 г.

Такая же мысль мне пришла, когда на «Матч ТВ» мельком показали ложу в Ледовом дворце, где сидели запасные игроки ЦСКА. Напомню, кто у армейцев не попал в состав. Игроки с контрактами на сотни миллионов рублей.

Вратарь Ларс Юханссон, защитники Игорь Ожиганов, Алексей Марченко, Никита Пивцакин, форварды Джефф Плэтт, лучший снайпер предсезонки Константин Окулов (7 голов), Андрей Светлаков, Владимир Жарков, Андрей Кузьменко… Ну и еще несколько человек.

Дело даже не в том, что из этих ребят можно составить отдельную команду и заявить в КХЛ. Просто хоккеисты недополучают игровую практику. Марченко в прошлом сезоне сидел в «Торонто», теперь сидит в ЦСКА. С другой стороны игроки сами знали, на что шли, когда подписывали контракты с клубом, где два состава.

- Будет ли играть в следующих матчах Окулов? – спросили у главного тренера Игоря Никитина.

- Будет. Мы ведь не можем заявлять всех, у нас есть запасные. Правила не позволяют включать в заявку всех, кого мы хотим.

…Да что за правила такие?

2. ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС

Еще в соцсетях обсуждалось, что как мы наиграем вратарей под Олимпиаду, если Игорь Шестеркин (СКА) сидит в запасе, а Илья Сорокин (ЦСКА) провел плохой матч?

Будет забавно, конечно, если в Пхенчхане в плей-офф нам роскошным щелчком забьет шведский защитник Патрик Херсли. Или основной вратарь сборной Финляндии Микко Коскинен не пропустит почти ничего. Так уже было в полуфинале на ЧМ-2016. Помните те 1:3 и дубль Ахо?

А я думаю, что по одному матчу большие выводы делать не надо. Сорокин точно станет лучше, потому что 80% отраженных бросков – не его уровень. Правда, впереди – три тяжелых матча в гостях – против «Локомотива», московского и минского «Динамо». Илье важно побыстрее найти себя.

Ну а со СКА мне понятно. На самые главные матчи, включая плей-офф, там ставят Коскинена. Не смущают даже голы с центра площадки, которые он запускает. Но Шестеркин получит достаточно игрового времени. Впереди – домашние матчи со «Слованом», «Йокеритом», «Витязем». Думаю, против финнов снова выйдет Коскинен, а вот со «Слованом» и «Витязем» увидим Шестеркина. Это мой прогноз.

3. НОВИЧКИ ЦСКА

А если подумать, как хороши Григоренко и Капризов, то ЦСКА этот матч даже выиграл.

Если подумать, как хороши Григоренко и Капризов, то ЦСКА этот матч даже выиграл. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 21 августа 2017 г.

В том смысле, что у новобранцев получился очень хороший дебют. Кирилл Капризов провел 24 смены, набрал 2 (0+2) очка, нанес три броска, был опасен и заметен в атаке. А ведь ему только 20 лет!

Михаил Григоренко пересидел в НХЛ, в «Баффало» и «Колорадо». Но теперь мы видим, почему в него так верил Патрик Руа. Отличный гол, передача, два броска, 50% выигранных вбрасываний за 26 смен.

Возможно, стоит и дальше пробовать Капризова и Григоренко в одной тройке (первый начинал матч с Шалуновым и Шумаковым, второй – с Любимовым и Скоттом).

Посмотрим, что придумает Никитин. Вообще бросалось в глаза, что СКА давно сыгран, это четко работающая машина. А вот ЦСКА совершил перезагрузку и начал новую жизнь. Но с такой длинной лавкой можно быстро понять, кого сажать на трибуну, а кого ставить в состав.

…Да, и повторю – очень жаль, что такой матч мы еще увидим в регулярном чемпионате только 23 октября, и все. СКА и ЦСКА должны играть между собой чаще.