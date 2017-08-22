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Неделя Китая в московских парках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неделя Китая в московских парках

В период с 4 по 10 сентября в парках Москвы пройдет серия мастер-классов по китайскому Тайчи с мастерами из Китая.

Тайцзицюань (Тайчи) – это утонченная система упражнений, зародившаяся около 1000 г. н.э в Китае. Это мягкое боевое искусство, включающее медитацию и комплекс непрерывных плавных и округлых движений.

Если Вы хотите увеличить свою гибкость, мышечную силу и выносливость, улучшить работу вестибулярного аппарата, развить координацию движений, и просто вырваться на пару часов из повседневного графика жизни в мегаполисе, мы будет рады видеть Вас на наших мастер-классах!

Записаться на мастер-класс и ознакомиться с расписанием занятий можно на официальном сайте мероприятия: www.китай-в-парках.рф.

Организатором мастер-классов выступает Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития. Мероприятие проводится при поддержке агентства Eventica и Российско-Китайского Форума «Партнерство в спорте». Главный информационный партнер – ИД «Советский спорт».

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