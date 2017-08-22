Борис Майоров: Ковальчук нужен России на Олимпиаде!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров размышляет – как себя проявят звезды КХЛ в новом сезоне.

- Кто станет лучшим бомбардиром КХЛ в будущем – ветеран Сергей Мозякин или юный Кирилл Капризов?

- А почему самым результативным игроком КХЛ должен стать кто-то из них, - рассуждает Борис Майоров. - Я не исключаю, что это будет совсем другой нападающий. Разве в СКА или опять-таки ЦСКА мало других голеодоров?

Тут надо учесть и то, что Капризов играл в Уфе с очень мощными партнерами, с тем же Линусом Умарком, и получал много игрового времени. А в ЦСКА у него пока забить не получается.

А из ударного звена «Магнитки» ушел Данис Зарипов, в связке с которым Мозякин набирал рекордное число очков. Опять же при розыгрыше большинства у уральцев не будет ни Криса Ли, ни Виктора Антипина. И смогут ли тренеры «Металлурга» найти им равнозначную замену – большой вопрос. На предсезонке Мозякин тоже был не шибко результативен.

- Докажет ли Илья Ковальчук своей игрой в СКА Олегу Знарку, что достоин места в сборной России на Олимпиаде?

- Для меня это вообще не вопрос! Если Ковальчук будет здоров, то он просто обязан представлять нашу страну на Олимпиаде. Если Илья будет играть за Питер так, как в прошлом сезоне, то место в сборной ему обеспечено.

Пусть Илья давно не выступал на чемпионатах мира. Но это не проблема. Если бы речь шла о 34-летнем ветеране, который ни разу не выступал за сборную на чемпионатах мира – это одно. Но у Ковальчука за плечами четыре Олимпиады!

Если он будет в хорошей форме, то разбрасываться такими игроками просто нельзя.

- Сможет ли дисквалифицированный за употребление запрещенных препаратов Данис Зарипов уже в этом сезоне вернуться в КХЛ, сняв с себя все обвинения?

- В это я, честно говоря, не верю после резких высказываний по этому поводу президента ИИХФ Рене Фазеля. Зарипов уже подал апелляцию в арбитраж, но доказать свою невиновность ему будет сложно. Поди теперь, объясни, что ты принимал какое-то лекарство, а не средство для скрытия допинга.

Тут надо учитывать и отношение международных спортивных организаций к проштрафившимся подобным образом российским спортсменам. Фазель ведь раньше говорил, что в хоккее, и в России в том числе, все чисто. Что он никогда не будет по примеру других федераций даже ставить вопрос об исключении России из международного спортивного движения. Но когда произошел конкретный инцидент, сразу занял максимально жесткую позицию по отношению к Зарипову. Присоединился к тем, кто критикует Россию.



