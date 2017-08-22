Все как в фильме «Шоу Трумана». Как дебютировал во Франции Неймар

Главный трансфер этого лета Неймар так легко вписался в игру «ПСЖ», что возникает ощущение неестественности происходящего. Соперники настолько поражены его виртуозной техникой, что просто расступаются перед ним. Почему так происходит? В материале нашего автора.

Дебют экс-игрока «Барселоны» состоялся в игре с «Генгамом». С первых секунд встречи мяч словно магнитом притягивало к Неймару. И несмотря на ограниченное пространство - всё время рядом с «десяткой» Парижа оказывалась толпа народу - решения принимались быстро и четко. В первом тайме одна из его подач в штрафную привела к удару Маркиньоса в перекладину.

Самый зрелищный и смешной момент с участием Неймара случился во втором тайме. Стоило бразильцу включить прессинг в чужой штрафной, как защитник соперника Икоко растерялся и послал мяч в собственные ворота. Ну, изначально было задумано сделать пас на вратаря... Ничего не поделаешь. Если посмотреть на статистику, то Неймар к этому голу не имеет никакого отношения. Но если посмотреть эпизод, то можно понять, что без его давления гола бы не было.

Во втором голе «ПСЖ» Неймар и вовсе подобрал мяч у своей штрафной, прошел с ним пешком в сторону центра поля и сделал проникающий пас на ход Кавани. Уругваец, разумеется, попал.

Нужно ли лишний раз говорить, что третий гол организовал тоже Неймар? Именно его передача на Кавани стала решающей. А уругваец отблагодарил партнера ответной передачей. Свой первый мяч в Лиге 1 Неймар забил ударом в пустые ворота с линии вратарской. Легко и непринужденно. Есть ощущение, что весь французский этап его карьеры получится таким же.

К сожалению, «Генгам» был настолько плох, что зачастую Неймар передвигался по полю пешком. Зачем ускоряться, если и этого достаточно?

Впервые перед парижской публикой Неймар сыграл в матче с несчастной «Тулузой». С такой оскорбительной оценкой таланта своей команды был не согласен Макс Градель, который вывел гостей вперед на 18 минуте. Но не надолго. Совсем скоро Неймар пробежал трусцой по левому флангу, оставил мяч пяткой Рабио, который пробил по воротам. Голкипер, к его чести, с ударом справился. Но на добивании был тут как тут Неймар. Свой второй гол во Франции бразилец тоже может считать самым легким в карьере. Опять пустые ворота, опять застывшие как статуи защитники.

В конце тайма Неймар в очередной раз предоставил Рабио возможность пробить с удобной позиции. И он справился, попав точно в угол - 2:1. На президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи было больно смотреть. Так скучно ему еще никогда не было. Чтобы развеселить начальство, Марко Вератти на 69 минуте с поля удалился. Но неуемный Неймар опять убил интригу, заработав пенальти, который реализовал Кавани.

После того, как Тьяго Силва отправил мяч в свобственные ворота, разница вновь сократилась до одного мяча - 3:2. Всё было сделано для того, чтобы Неймар проявил свои лидерские качества. Весь сценарий был для этого придуман. В эпизоде с четвертым гол бразилец стал соавтором голевой передачи. Проще говоря, он подарил Ди Марии идею сместиться с фланга в центр и ассистировать на свободноно Пасторе.

На 84 минуте опять Неймар, только уже со стандарта, словно рукой подбросил мяч с углового на Курзава, который пробил первым же касанием через себя - 5:2.

Завершить разгром всё-таки несчастной «Тулузы» было суждено, конечно же, Неймару. Он пешком обыграл шестерых соперников своим фирменным дриблингом и забил - 6:2.

Пятый и шестой мячи, как и все предыдущие, - в ворота «Генгама» в том числе - объединяло то, что защитники, как Нассер Аль-Хелаифи, стояли и с изумленным видом смотрели на происходящее. Как в фильме «Шоу Трумана», словно всё было было специально подстроено так, чтобы Неймар был счастлив и получал истинное наслаждение от игры. А всё вокруг него - декорации. А люди - актеры, притворяющиеся партнерами по команде или соперниками, - теми, кем их представил себе Неймар. Весь французский чемпионат теперь большой телесериал, где бразильцу отведена главная роль, но он даже не подозревает об этом...