Райан Гиггз: «Юнайтед» на ходу, но главное – не надеяться на одного Лукаку

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о старте «красных дьяволов» в чемпионате Англии, оценил нынешний состав команды, а также поделился ожиданиями от сезона.

В 1-м туре подопечные Жозе Моуринью разгромили «Вест Хэм» (4:0) на «Олд Траффорд», а шесть дней спустя нанесли гостевое поражение «Суонси» (4:0).

«В премьер-лиге не бывает легких матчей. «Манчестер» уверенно стартовал. Они обыграли «Вест Хэм» и «Суонси», забив в каждой игре по четыре мяча. «Юнайтед» на ходу и продолжает прогрессировать. Думаю, их будет сложно остановить.

Мне нравится работа Моуринью. Он знает, что такое победа в АПЛ. Жозе умеет справляться с давлением со стороны СМИ, и это большой плюс.

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Нынешний состав может похвастаться игроками с большим опытом. Уверен, они не раз спасут команду. Майкл Кэррик и Эшли Янг пока не провели ни одного матча, но я думаю, что они смогут завоевать доверие Моуринью. К тому же, есть еще такие парни, как Крис Смоллинг и Давид Де Хеа, которые также выигрывали чемпионат. Можно сказать, что эти игроки имеют определенный опыт.

Перед стартом сезона я считал, что бороться за трофей будут две команды – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». У первых очень сильная атака, у вторых более сбалансированный состав.

Мне очень понравилась игра Неманьи Матича и Ромелу Лукаку. Это мощные игроки. Но в нынешней схеме хорошо себя чувствуют и плеймекеры. Например, Генрих Мхитарян уже успел записать в свой актив четыре голевые передачи. Надеюсь, он выйдет на тот уровень, который показывал в чемпионате Германии.

Вообще, в команде много игроков, которые могут помочь нападающим. Это и Хуан Мата, и Антони Марсьяль, и Маркус Рэшфорд. Главное – не надеяться на одного Луаку», – приводит слова валлийца Sky Sports.

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