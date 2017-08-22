Что за бред?! Зачем «Спартак» улучшил предложение по Ньянгу

Трансферная кампания «Спартака» этим летом – настоящая «Санта-Барбара».

Сначала красно-белые уцепились за бразильского плеймейкера Луана, который вообще не хотел никуда переходить и, даже если приехал бы в Россию, вряд ли выходил бы на поле с большим удовольствием. Ко всему прочему Луан, оказывается, до 19-ти лет вообще не играл в большой футбол – он занимался мини-футболом, что, как вы понимаете – большая разница.

Теперь «Спартак» пытается заманить к себе на базу в Тарасовку французского то ли форварда, то ли хавбека М’Байе Ньянга из «Милана».

Заветный Ньянг

Вот только красно-белым пока не получается заманить игрока даже на медицинское обследование – он отказывается даже слышать о России.

Ньянг, кстати, тоже – далеко не идеальная кандидатура для чемпионов. Пребывание футболиста практически в каждом клубе сопровождалось громким скандалом. То он без прав гонял по Милану на автомобиле и выдавал себя за другого человека, то организовал массовое ДТП с пострадавшими в Монпелье и сбежал с места преступления, то врезался в дерево и получил серьезную травму, то сбежал из сборной в ночной клуб накануне серьезной игры и был отстранен от матчей национальной команды…

Однако «Спартак» продолжает делать все, чтобы заполучить этого футболиста. Если верить итальянской прессе, переговоры стартовали с 15-18 миллионов евро. Эта сумма не устроила «Милан», который хотел от российского клуба получить более весомую компенсацию.

Следующее предложение «Спартака» уже составило 20 миллионов евро, чему в «Милане» были несказанно рады и разрешили красно-белым вести переговоры с Ньянгом и его агентом.

Футболисту предложили огромную по «спартаковским» меркам зарплату в 3 миллиона евро. Однако футболист ответил отказом – даже медосмотр ехать не пожелал. То ли в «Спартаке» продешевили, то ли Ньянг не дурак и перед тем, как о чем-то договариваться – позвонил своему хорошему другу по «Милану» Луису Адриано и узнал, что тот в красно-белой команде зарабатывает на 500 тысяч евро больше, чем предлагают ему.

Ультиматум

Если верить все той же итальянской прессе, в ночь с понедельника на вторник представители «Спартака» и «Милана», а также люди со стороны игрока, встретились, чтобы обсудить этот переход. Тут же поползли слухи о том, что «Спартак» объявил «Милану» ультиматум, требуя ответа от игрока до полуночи. Следующая новость – Ньянг не почтил красно-белый клуб своим ответом… Вот только вопрос: зачем «Спартак» ставит ультиматум «Милану», если отказ приходит со стороны футболиста. Что в этом случае может сделать клуб?

И вот, из Италии прилетает очередная новость – «Спартак» улучшил свое предложение по Ньянгу до 22-23 миллионов евро. Еще один вопрос: зачем увеличивать сумму отступных, когда «Милан» и так с радостью готов был отпустить футболиста? Может в «Спартаке» пытаются сделать так, чтобы игрока из «Милана» начали выгонять? Неужели вы думаете, что он после этого с большим желанием будет выходить на поле в красно-белой форме, если все-таки окажется в составе чемпионов России? Почему бы просто не предложить игроку зарплату на миллион больше, если вы так хотите его видеть? В итоге получатся все те же 2-3 миллиона, которые накинуты сверху на 20 миллионов евро за футболиста.

Агент-провокатор

Со стороны все происходящее вокруг этого трансфера выглядит полнейшим бредом. Так бы и было, если бы не одна особенность, на которую раньше почему-то никто не обращал внимания – агент Ньянга.

Дела француза ведет, пожалуй, самый известный, и уж точно самый скандальный футбольный агент на планете – Мино Райола. Это он сделал из Златана Ибрагимовича посмешище, перекидывая его из одного супер-клуба Европы в другой. Это он организовал из перехода Поля Погба в «МЮ» мыльную оперу, растянувшуюся на все прошлое лето. Это он сделал из Марио Балотелли то, чем он является на данный момент.

Мино Райола специально организует скандалы вокруг своих подопечных, чтобы выбить для них выгодную сделку. Естественно, прикрываясь интересами своих подопечных, Мино в первую очередь думает о собственной выгоде. Не сомневайтесь, если он захочет, если он почувствует, что «Спартаку» кровь из носу нужен Ньянг, он выдоит красно-белых полностью, без остатка. Поверьте, Ньянг может даже не знать о своем отказе ехать на обследование в «Спартак» - за него все решает его агент.

И, что самое страшное, ведь после трансфера игрока «Спартаку» придется каждый день иметь дело с Райолой. Представьте, во что может превратиться продажа этого футболиста, или продление с ним контракта…

