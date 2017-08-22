Все тайное становится явным – записки Манчини тоже. Три лучших тактических хода

Роберто Манчини

Наставник «Зенита» Роберто Манчини вновь, как и в матче со «Спартаком», отправлял своим игрокам записки. После игры с «Амкаром» стало ясно их содержание.

3. Суператака Курбана Бердыева

Матч: «Рубин» - «Анжи» - 6:0.

Впервые в сезоне с первых минут «Рубин» использовал схему 3-4-3. Ранее казанцы задействовали ее в игре первого тура с «Краснодаром», но было это во втором тайме.

С «Анжи» роль центрфорварда у «Рубина» исполнял Жонатас, под ним действовали Карадениз и Жемалетдинов. Матч удался всем им: бразилец сделал дубль, турок забил гол и трижды (!) ассистировал партнерам, Жемалетдинов отметился голевой передачей. Но это еще не все - вышедший на замену Лестьенн и сам забил, и партнеру пас на гол сделал!

Когда у тебя есть габаритный центрфорвард и техничные игроки под ним, схема 3-4-3 может быть очень действенной. Это в прошлом сезоне доказал «Челси», выиграв чемпионат Англии. Ее особенность - на острие может оказаться любой из тройки, ровно как и отскочить в глубину. Кто, где и когда окажется - попробуй проинтуичь!

Скриншот: Sport 1.





Скриншот: «Матч ТВ»

2. Своевременные коррективы Юрия Семина

Матч: «Спартак» - «Локомотив» - 3:4.

В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Самедов. Уже в перерыве Юрий Семин отреагировал на полученное численное преимущество двумя заменами: вместо Рыбуса вышел Виталий Денисов, Антон Миранчук появился вместо Тарасова. На позицию Тарасова из линии обороны выдвинулся Баринов - с игры в три центральных защитника «Локо» перешел на игру в два. Игра перестановки диктовала - гости проигрывали 0:2.

С начала второго тайма железнодорожники использовали модуль 4-1-4-1. Нападающего играл Фарфан, под ним проявляли фантазию братья Миранчуки, Фернадеш и Баринов. Зона перед штрафной площадью «Спартака» оказалась предельно насыщенной. Плюс по флангам без сбоев двигались Денисов и Игнатьев. Ударив по всем направлениями - центру и флангам, - «Локо» начал раскачивать чужую оборону. В итоге Фарфан и каждый из атакующих полузащитников отметились результативными действиями. Особенно преуспел Фернандеш, забивший сам и дважды ассистировавший партнерам.

Скриншот: «Матч ТВ»





Скриншот: Sport 1.

Это уже не первый раз, когда «Локо» переходит на игру в два центральных защитника по ходу действа. Ранее такая смена помогла железнодорожникам победить «Анжи» (1:0) и спасти матч с «Рубином» (1:1). С первых минут команда Семина сыграла так один раз - против «Тосно». Вышло очень неудачно - 0:2.

1. Две записки Роберто Манчини

Матч: «Амкар» - «Зенит» - 0:1.

В Перми Роберто Манчини сделал по ходу встречи три рокировки. И если Панюков просто заменил Полоза, то Краневиттер и Нету вышли не с пустыми руками - вместе с ними наставник «Зенита» отправлял на поле записки. И Краневиттер, и Нету листочки из блокнота мистера с ценными указаниями передавали Паредесу. Когда во флеш-интервью после игры Манчини спросили о содержание указаний, он отшутился: «Это пожелание удачи!». Что ж, этим он не удивил. Когда «Зенит» в первом туре играл со «СКА-Хабаровск» и Манчини спросили, почему он решил выпустить после перерыва Кузяева, то итальянец тоже ответил шуткой: «Я знал, что он забьет».

Гадать, что значилось в посланиях мистера, можно было долго. Но работники телетрансляции одно сообщение нашли, сохранив любителям футбола время на более важные дела. Спасибо им за это.





Вы понимаете что-нибудь? Да это же первая записка! Кажется, все предельно просто - Манчини расписал позиции, на которых должны играть футболисты. В частности, в опорной зоне в листовке итальянца значатся Pa и Kr, чуть выше - Erok, на острие - Pol. Да это же Паредес, Краневиттер, Ерохин и Полоз! Обращает на себя внимание размашистая буква r в написании итальянца - в другой ситуации ее можно было не идентифицировать. Именно так после выхода на поле Краневиттера расположились игроки - аргентинцы в опорной зоне, Ерохин на месте второго нападающего, а Полоз впереди всех. Поле покинул Дриусси, на место которого из опорной зоны итальянец отправил Ерохина. «Зенит» продолжил играть по схеме 4-4-1-1, сменились только исполнители.

Когда Паредес увидел записку, то был несколько удивлен. Вероятно, его смутило, что выше должен отправиться Ерохин. Дело в том, что подобная ситуация с выходом на поле по ходу матча Краневиттера у «Зенита» уже была - против «Урала». Тогда Краневиттер расположился в опорной зоне вместе с Ерохиным, тогда как Паредес отправился в атакующую линию. И это сыграло - Леандро сделал предголевую передачу.

Фотографии второй записки нет. Но легко предположить, что было в ней. После выхода на поле Нету «Зенит» перестроился на схему 5-3-2, трио в центре поля составили Краневиттер, Паредес и вернувшийся в эту зону Ерохин.

Скриншот: «Матч ТВ».





Скриншот: «Матч ТВ».

Оба решения Манчини стоит признать успешными. Когда Ерохин перешел в атакующую зону, то дважды пробил из пределов штрафной площади. В первом тайме он тоже дважды бил из ее пределов, но оба раза после «стандартов». Попробовать впереди игрока, чей рост 195 сантиметров, в преддверии матча с «Утрехтом», в котором обязательно нужно забивать, Манчини определенно стоило. В обороне без него «Зенит» ничего не потерял. Паредес вообще вошел в тройку лучших игроков своей команды по подборам и перехватам - шесть. Перейдя на схему 5-3-2, «Зенит» спокойно довел дело до победы.

Возможно, Манчини мог обойтись без записок. Но он слишком много на своем веку повидал. Если передавать указания в устной форме через посредника, то можно столкнуться с трудностями перевода. А теоретически и того больше - с дезинформацией. Когда в твоем распоряжении игроков на два состава, а ты с ними работаешь недавно, то ни от чего не застрахован. Передавая записку, можешь быть уверен: подвоха не будет, в случае невыполнения установки можешь смело спрашивать с футболиста.

Это уже не первый случай, когда Манчини использует записки. Подобное было в матче со «Спартаком» - с выходом на поле Юрия Жиркова «Зенит» перестроился на схему 5-3-2. Тогда записку Жирков передал Кришито, который должен был сместиться в центр обороны, а итальянец отправил ее по рукам партнеров - чтобы поставить в известность остальных. Вышло любопытно: когда Маммана читал записку, Кришито показал Ивановичу три пальца - в три защитника мы играем теперь! Сообщить было быстрее. Какой же Манчини перестраховщик! Но тренер, чей «Манчестер Сити» одержал победу в чемпионате Англии с двумя голами в компенсированное время, знает: детали решают все.