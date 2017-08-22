Хабаровская трагедия. Кто и за что убил чемпиона мира по пауэрлифтингу (видео)

Анар Аллахверанов Фото: ВКонтакте

20 августа трагически оборвалась жизнь чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.



Андрей Драчев

Источник фото: «ВКонтакте»

Что случилось?

Как сообщили СМИ, спортсмен погиб в результате уличной драки. Инцидент произошел в Хабаровске ранним утром.

О причинах конфликта неизвестно, однако, в Сети набирает популярность видеоролик, снятый одним из очевидцев.





На кадрах отчетливо видно, что Драчев был послан в нокдаун, после чего спортсмен попытался встать, но его соперник нанес еще один удар в область лица, и тот опрокинулся на асфальт. На этом побоище не закончилось – убийца начал добивать лежачего спортсмена ударами в лицо.

Как стало известно позднее, в уличный поединок с Драчевым вступил местный житель Анар Аллахверанов.

Согласно информации СМИ, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили помериться силами. Но перед этим Андрей увидел, как Аллахверанов «бросил» через бедро одного из посетителей клуба.

Чемпиону мира не понравился поступок молодого парня, и он предложил тому провести поединок по правилам бокса, но только после того, как оба протрезвеют. Аллахверанов предпочел не тянуть время и сразу приступил к делу.

Что происходит сейчас?

25-летний подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Сотрудники ДПС дежурят на выезде из города и проверяют каждый автомобиль.

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»), за что Аллахверанову грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом на сайте издания «Азербайджанский взгляд» появилось заявление родственников подозреваемого: «Насколько мы знаем, Андрей задел Анара, обозвал его «чушкой». Между ними возник спор. Андрей использовал нецензурные слова. Потом завязалась драка. Анар не хотел его убивать».

По их словам, Аллахверанов сильно разозлился и не смог совладать с чувствами: «Мы до сих пор не видели, чтобы Анар полез в драку на пустом месте. Он целыми днями занимался спортом. Он не раз показывал высокие результаты на соревнованиях».



Что известно о подозреваемом?

Аллахверанов давно живет в Хабаровске, и занимается смешанными единоборствами, а именно боевым самбо и кикбоксингом.



Анар Аллахверанов (справа)

Источник фото: «ВКонтакте»



Анар Аллахверанов

Источник фото: «ВКонтакте»

Молодой человек учится в Дальневосточном государственном университете путей сообщения в группе 241. Проходил практику на станции Хабаровск-2, где занимался техобслуживанием поездов. По окончании практики выполнил определенные работы и получил четвертый слесарный разряд.

Известно, что Аллахверанов тренировался в хабаровском бойцовском клубе «Мастер», который основал его брат Натиг Аллахверанов.

Осенью 2014 года его осудили за избиение своего знакомого, у которого Натиг вымогал 60 тысяч рублей. Как сообщало местное МВД, брат Анара организовал группировку спортсменов, которые занимались крышеванием бизнесменов и вымогательством на территории всего края. Группировка работала под вывеской «Мастера».

После того как Аллахверанов вместе со своим партнером проучили участника группировки, а полицейские возбудили уголовное дело, те подались в бега, но позже были задержаны в деревне под Хабаровском.

В 2014 году Центральный районный суд приговорил Аллахверанова по статье 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью») к одному году условного срока. Потерпевший по делу обжаловал это решение в Хабаровском городском суде, после чего Аллахверанов получил уже четыре года колонии строгого режима.

Когда Натиг отправился в тюрьму, бизнес перешел к Анару. В 2015 году фирма получила контракт от Хабаровского краевого центра развития спорта на охрану спорткомплекса «Юность» на 2,9 млн рублей. В этом году «Мастер» получил такой же подряд, но уже на меньшую сумму (735 тысяч рублей).