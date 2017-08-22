5 признаков того, что «Арсеналу» в этом сезоне ничего не светит

Позади всего два тура АПЛ, но этого достаточно, чтобы понять - перед нами привычный «Арсенал», не претендующий на титул чемпиона. «Советский спорт» рассказывает.

Щедрая защита

Какую бы схему ни выбрал Венгер, сколько бы защитников ни поставил, у «Арсенала» не получается играть надежно в защите. Разберем первый пропущенный лондонцами мяч в сезоне. Игроки «Лестера» разыграли мяч на углу поля. Последовала подача на дальнюю штангу - в этот момент 9 полевых игроков лондонцев находились в штрафной - Магуайр открылся, сделал головой скидку на Окадзаки, и японец забил. Напомним, что рост Окадзаки 174 сантиметра. Он самый низкорослый игрок «Лестера».

Или еще момент. «Канониры» потеряли мяч при выходе из обороны. «Лестер» быстро разыграл атаку через фланг. Оттуда последовал пас в штрафную на Варди. Рядом с Варди - перед ним и за ним - находились два защитника. Но форвард сборной Англии беспрепятственно пробил по воротам.

Игра на стандартах у своих ворот

В эпизоде со вторым голом Варди, который был забит после подачи углового, «Арсенал» использовал зонную защиту. Ндиди, Варди и Морган в момент подачи синхронно рванули в сторону вратарской. Защитники хозяев оказались вжаты в площадь ворот. Позиция Варди у ближней штанги была оптимальной для удара. Монреаль не успел накрыть форварда.

Плохая реализация

Давняя болезнь команды Венгера - плохая реализация созданных моментов. В принципе, она бывает свойственна всем атакующим командам, но «Арсеналу» в особенности. Если в игре с «Лестером» лондонцы забили 4 мяча (хотя могли в три раза больше - нанесли 27 ударов), то со «Стоком» ни одного (18 ударов, 6 из них в створ).

Инертный Озил

Расстраивает болельщиков Месут Озил. Немец не сделал ни одного результативного действия за два матча. Не спас команду в сложный момент встречи со «Стоком». Не проявил характер. Как и «Арсенал», Озил тоже не изменился. Он всё также не стабилен. Его игра зависит от настроения. Чаще всего оно бывает хорошим, когда у команды всё получается. А когда нужно завести партнеров при неудачном ходе матча, в такие моменты Озил обычно на поле растворяется.

Трансферная кампания

Из стоящих приобретений можно выделить только Ляказетта и Колашинаца. Но хватит ли этого для решения серьезных задач? К тому же, ходят слухи, что может покинуть команду Мустафи. А Рэмзи подвержен травмам. Ни в одном из 7 предыдущих сезонов за «канониров» Рэмзи не сыграл и 30 матчей (в АПЛ). В сезоне 16/17 валлиец выходил на поле всего 13 раз (10 в старте). Та же проблема и у опытного Мертезакера.

Венгеру элементарно может не хватить глубины состава. Пусть «Арсенал» без Лиги чемпионов в этом сезоне, но ведь есть Лига Европы и куча проблем, связанная с нагрузками. Почти все игроки выступают за свои сборные. В общем, налицо все те же проблемы, с которыми сталкивается Венгер каждый год. Решает он их почти всегда одинаково - попадает в зону ЛЧ (хотя в прошлом сезоне даже этого сделать не удалось). А болельщики продолжают мечтать о чемпионстве. С Венгером или без него - не так важно.



